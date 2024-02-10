10 лет с Шевроле Нивой: реальный ресурс отечественного внедорожника

Chevrolet Niva из парка «За рулем» преодолела важный рубеж в 180 тыс. км

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

На заре появления заводом был обозначен ресурс Шнивы в 90 тысяч км, так что наша машина отмахала уже двойной срок.

Пока «капиталкой» не пахнет, а основные узлы и агрегаты работают исправно. Но это не значит, что ничего не случилось.

Еще один рубикон, который преодолела Шнива, – миллион рублей на расходы. То есть почти вдвое больше начальной цены самого автомобиля в 2013 году. Из этой суммы больше 800 тысяч ушло на бензин, а почти 200 тысяч – на ТО и ремонт (большинство работ проводим своими силами). Причем 25 тысяч нам пришлось отдать за последний месяц.

Сhevrolet Niva

Летом перестали работать спидометр и одометр, а попутно загорелся «чек» на панели приборов. Причина была очевидна, но на всякий случай мы подключили диагностический сканер. Который лишь подтвердил, что вышел из строя датчик скорости. В очередной раз стоит порадоваться доступности вазовских запчастей: новенький датчик обошелся в 300 рублей.

Загоревшийся индикатор Check Engine стал следствием отказавшего датчика скорости. Диагностика это подтвердила.

Зимой пришлось заменить поводки стеклоочистителя, хотя изначально таких планов не было. Когда износились щетки, я решил поставить более качественные бескаркасные Bosch. Но после их установки выяснилось, что усилие пружин, которыми поводки прижимаются к стеклу, недостаточно, и в точках крепления щеток к поводкам появилась неочищенная зона. После замены поводков (700 рублей за пару) проблема решилась, и стекло отлично чистится на любой скорости.

Обогрев лобового стекла в сильные морозы самопроизвольно выключается. Происходит это в первые минуты после запуска, затем всё нормализуется. При замене щеток стеклоочистителя выяснилось, что усилие пружин поводков оказалось ниже, чем эластичность щеток. В нулевом положении они не прижимались к стеклу. Пришлось менять и поводки.

На 170 тысячах км подошло время очередного ТО. За комплект расходников в виде масляного, воздушного и салонного фильтров (всё оригинальное) и 4 литров моторного масла Lukoil Genesis отдали 5 тысяч рублей. Несмотря на солидный пробег, какого-то лютого масложора до сих пор нет . Спустя 13 тысяч км пришлось долить лишь 700 мл масла.

Вот так выглядит поверхность маховика после 180 тысяч км. По всей видимости, он и стал катализатором выхода из строя ­сцепления. Добраться до датчика скорости легко, если есть подъемник или обычная яма. При желании его можно поменять и на ровной площадке.

Более серьезный ремонт потребовался с наступлением снегопадов. Во время преодоления сугробов периодически стал появляться неприятный запах сцепления. А в один прекрасный момент, когда надо было пролезть через очередной снежный отвал, сцепление проскользнуло (педаль сцепления при этом вообще была отпущена), и Шнива, с трудом перебравшись через отвал, заметно потеряла ход. Салон наполнился дымкой, в нос ударил едкий запах горелых накладок. Хана сцеплению!

Новый комплект фирмы Hola обошелся в 5000 рублей. К слову, предыдущий (фирменный вазовский, с клеймом Valeo) прошел около 60 тысяч км.

Первый же серьезный сугроб – и накладки сцепления пришли в негодность из-за ­пробуксовки.

Когда сняли корзину сцепления, стало ясно, что конец пришел еще и маховику: вся его поверхность покрылась усталостными микротрещинами. Вполне возможно, что это и стало первопричиной пробуксовки сцепления. Пришлось заменить и маховик – оригинальный обошелся в 5000 рублей.

Ремня генератора хватило всего на 18 тысяч км. Хорошо, что вовремя заметили – он был близок к полному разрушению.

Пока автомобиль висел на подъемнике, обнаружили еще одну неприятную вещь – износился ремень генератора. Причем износился это мягко сказано: он уже стал расслаиваться и рассыпаться, рискуя в любой момент оборваться. Заменили и его вместе с натяжными роликами, у которых появились биение и шелест.

С одной стороны, это обычные расходники. Но ведь и ремень, и ролики мы меняли прошлой весной, и с тех пор они не прошли даже 20 тысяч км! Тогда ставили безымянные детали, а новый комплект взяли производства фирмы Lynx – за 2500 рублей. Интересно, сколько отходит он.

Наша Шнива снова в строю. Запах из салона выветрился, сугробы снова преодолеваются на раз-два. Впереди отметка в 200 тысяч км. Посмотрим, доберется ли до нее Сhevrolet Niva своим ходом.

Сhevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), M5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

Пробег на момент отчета – 183 100 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–183 100 км)*

Расходы на содержание (0–167 300 км) 949 912 ₽

949 912 ₽ Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,5 л/100 км) 725 990 ₽

725 990 ₽ Расходы на содержание (167 300–183 100 км) 110 776 ₽

110 776 ₽ Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,5 л/100 км) 85 536 ₽

85 536 ₽ АКБ 5230 ₽

5230 ₽ ТО 4350 ₽

4350 ₽ Датчик скорости 260 ₽

260 ₽ Щетки стеклоочистителя 1200 ₽

1200 ₽ Поводки стеклоочистителя 670 ₽

670 ₽ Моторное масло (1 л) 1180 ₽

1180 ₽ Сцепление в сборе 4800 ₽

4800 ₽ Маховик и прокладки выпускной системы 5050 ₽

5050 ₽ Ремень генератора и ролики 2500 ₽

2500 ₽ Общие расходы 1 006 688 ₽

1 006 688 ₽ Стоимость 1 км пробега 5,79 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Благодарим Avtopricep77 и Avtoservice77 за помощь в проведении ремонта и съемки.

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