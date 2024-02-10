10 лет с Шевроле Нивой: реальный ресурс отечественного внедорожника
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
На заре появления заводом был обозначен ресурс Шнивы в 90 тысяч км, так что наша машина отмахала уже двойной срок.
Пока «капиталкой» не пахнет, а основные узлы и агрегаты работают исправно. Но это не значит, что ничего не случилось.
Еще один рубикон, который преодолела Шнива, – миллион рублей на расходы. То есть почти вдвое больше начальной цены самого автомобиля в 2013 году. Из этой суммы больше 800 тысяч ушло на бензин, а почти 200 тысяч – на ТО и ремонт (большинство работ проводим своими силами). Причем 25 тысяч нам пришлось отдать за последний месяц.
Летом перестали работать спидометр и одометр, а попутно загорелся «чек» на панели приборов. Причина была очевидна, но на всякий случай мы подключили диагностический сканер. Который лишь подтвердил, что вышел из строя датчик скорости. В очередной раз стоит порадоваться доступности вазовских запчастей: новенький датчик обошелся в 300 рублей.
Зимой пришлось заменить поводки стеклоочистителя, хотя изначально таких планов не было. Когда износились щетки, я решил поставить более качественные бескаркасные Bosch. Но после их установки выяснилось, что усилие пружин, которыми поводки прижимаются к стеклу, недостаточно, и в точках крепления щеток к поводкам появилась неочищенная зона. После замены поводков (700 рублей за пару) проблема решилась, и стекло отлично чистится на любой скорости.
На 170 тысячах км подошло время очередного ТО. За комплект расходников в виде масляного, воздушного и салонного фильтров (всё оригинальное) и 4 литров моторного масла Lukoil Genesis отдали 5 тысяч рублей. Несмотря на солидный пробег, какого-то лютого масложора до сих пор нет. Спустя 13 тысяч км пришлось долить лишь 700 мл масла.
Более серьезный ремонт потребовался с наступлением снегопадов. Во время преодоления сугробов периодически стал появляться неприятный запах сцепления. А в один прекрасный момент, когда надо было пролезть через очередной снежный отвал, сцепление проскользнуло (педаль сцепления при этом вообще была отпущена), и Шнива, с трудом перебравшись через отвал, заметно потеряла ход. Салон наполнился дымкой, в нос ударил едкий запах горелых накладок. Хана сцеплению!
Новый комплект фирмы Hola обошелся в 5000 рублей. К слову, предыдущий (фирменный вазовский, с клеймом Valeo) прошел около 60 тысяч км.
Когда сняли корзину сцепления, стало ясно, что конец пришел еще и маховику: вся его поверхность покрылась усталостными микротрещинами. Вполне возможно, что это и стало первопричиной пробуксовки сцепления. Пришлось заменить и маховик – оригинальный обошелся в 5000 рублей.
Пока автомобиль висел на подъемнике, обнаружили еще одну неприятную вещь – износился ремень генератора. Причем износился это мягко сказано: он уже стал расслаиваться и рассыпаться, рискуя в любой момент оборваться. Заменили и его вместе с натяжными роликами, у которых появились биение и шелест.
С одной стороны, это обычные расходники. Но ведь и ремень, и ролики мы меняли прошлой весной, и с тех пор они не прошли даже 20 тысяч км! Тогда ставили безымянные детали, а новый комплект взяли производства фирмы Lynx – за 2500 рублей. Интересно, сколько отходит он.
Наша Шнива снова в строю. Запах из салона выветрился, сугробы снова преодолеваются на раз-два. Впереди отметка в 200 тысяч км. Посмотрим, доберется ли до нее Сhevrolet Niva своим ходом.
Сhevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), M5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 183 100 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–183 100 км)*
- Расходы на содержание (0–167 300 км) 949 912 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,5 л/100 км) 725 990 ₽
- Расходы на содержание (167 300–183 100 км) 110 776 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,5 л/100 км) 85 536 ₽
- АКБ 5230 ₽
- ТО 4350 ₽
- Датчик скорости 260 ₽
- Щетки стеклоочистителя 1200 ₽
- Поводки стеклоочистителя 670 ₽
- Моторное масло (1 л) 1180 ₽
- Сцепление в сборе 4800 ₽
- Маховик и прокладки выпускной системы 5050 ₽
- Ремень генератора и ролики 2500 ₽
- Общие расходы 1 006 688 ₽
- Стоимость 1 км пробега 5,79 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
Благодарим Avtopricep77 и Avtoservice77 за помощь в проведении ремонта и съемки.
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
дастер значительно лучше