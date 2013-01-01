145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!

Чем старше машина, тем больше расходы — вот вывод по итогам семилетки со Шнивой.

Заменяем...

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Всё, достало! Нет больше моих сил раз в два-три месяца регулировать зазоры в подшипниках! Но и не регулировать нельзя — чуть зазевался, люфт начинает расти и смазка вытекать. Решено: поменяю поворотные кулаки на те, что с необслуживаемыми подшипниками. ­Старую конструкцию, которую в последнее время не пинал только ленивый, АВТОВАЗ на Ладе 4×4 заменил на новую еще несколько лет назад. А GM-АВТОВАЗ экономил каждую копейку, отказываясь от апгрейда.

Но выяснилось, что комплект требуемых деталей с индексом 21214 стоит не меньше, чем крыло «Боинга». И я решил поискать альтернативный вариант подешевле. На рынке есть «тюнинговые» версии старых кулаков с двухрядными подшипниками разного производства: штатными от «восьмерки», китайскими и ивековскими (они же производства фирмы Ina). Выбрал «Ивеко» — известная марка внушила доверие. Комплект потянул на 10 500 рублей. Плюс еще 3500 рублей на регулировку углов управляемых колес. Недешево! Но нервы дороже!

Ближе к осени в работе тормозов появились необычные явления. Снизилась их эффективность, при мягком торможении машина замедляется неравномерно, чуть подергиваясь. С передними механизмами разбирался недавно — значит, устрою ревизию задним. Колодки и барабаны оказались стерты не критично, и эллипсного износа я не обнаружил. Но все равно решил заменить детали.

Помогло: педаль стала более упругой, тормоза уверенно осаживают машину, а главное — равномерно, без подергиваний.

На вид старые тормозные барабаны вполне круглые. Обычная металлическая линейка не смогла обнаружить неравномерный износ. Видимо, нужен более точный измерительный инструмент. Зато мелкие раковины на рабочей поверхности видны отчетливо. На радиаторе отопителя заметны следы подтекания, но видимого разрушения нет.

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С наступлением холодов закономерно начались проблемы с печкой. Сначала вентилятор отопителя стал работать только на максимальной скорости, не реагируя на переключатель. Пришлось менять реостат. А заодно установил новый моторчик печки — прежний извел неприятным жужжанием на малой скорости.

Через некоторое время в салоне появился противный приторный запах. Потрогал пол под ковриком правого сиденья — сыро! Понятно: потек «печной» радиатор. Снял, осмотрел: разрушений на нем не видно, но следы потеков присутствуют. Полагаю, это отголоски повышенного давления в системе охлаждения со времен эпопеи с прокладкой головки блока цилиндров. Заодно поменял громко жужжащий моторчик — повторно! ­Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.

Облезающая от времени эмблема — «детская болезнь», которую до сих пор не устранили и уже точно не устранят. На нашей машине это уже третий по счету крест. Капот к старости покрывается коростами: так проявляют себя через некоторое время мелкие сколы от ударов камушками.

Еще недавно лазил под машину, дергал все детали, проверял люфты — проблем не нашел. Но на мелких неровностях что-то постукивает или пощелкивает в задней подвеске. Полез повторно. Так и есть — люфтят продольные реактивные штанги.

Решил заменить одновременно все пять штанг — раз уж в одном шарнире люфт, то и в другом скоро появится. К тому же одна нижняя продольная штанга оказалась чуть погнутой — видимо, где-то зацепил. После ремонта посторонние звуки, доносившиеся из-под автомобиля на неровностях, исчезли. Да и на дороге Шнива стала более собранной.

Усовершенствуем...

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В конце зимы маленькая щербинка на ветровом стекле от прилетевшего из-под грузовика камня при очередном прогреве машины пустила несколько трещин. Решил установить стекло с электрообогревом взамен штатного — благо такие начал выпускать Борский завод. Для подключения нужна проводка, которая сможет пропускать хороший ток. Можно купить готовый жгут от Калины или Приоры и слегка модернизировать или сделать самому — рукотворный вариант выйдет ровно вдвое дешевле. Бережливость взяла верх, и я отправился за силовым проводом сечением шесть «квадратов» и 50‑амперным предохранителем. На подключение и сопровождающую его процедуру снять-поставить «жабо» потратил примерно пару часов.

Сегодня есть заводские комплектации Шевроле Нивы с электрообогреваемым стеклом.

В целом, обогрев работает эффективно. Правда, небольшие заиндевевшие треугольники у передних стоек все же остаются. Но по мере прогрева двигателя их «сдувает» теплым воздухом из отопителя. Зато я теперь избавлен от процедуры очистки стекла ото льда. Да и жалко его, любой пластиковый скребок оставляет царапины на мягком триплексе.

Разболтавшиеся салазки передних сидений предстоит заменить в ближайшее время. Комплект для одного сиденья стоит около 4000 рублей.

С некоторых пор передние сиденья нашей машины начали люфтить и хлюпать в салазках. Уже несколько лет Шниву комплектуют обновленными передними сиденьями, на которых, по заверению производителя, этот дефект устранен. Проверить, увы, не могу: нет опыта использования машины с такими сиденьями. Купить модернизированные «седла» нам не позволил бюджет — значит, поменяем салазки, благо в запчасти они поставляются.

Что в итоге

Надо признать, что поддержание немолодой Шнивы в хорошей форме отнимает немало времени и денег. Даже несмотря на то, что многие ремонты я выполняю самостоятельно, один километр обходится более чем в пять с половиной рублей. Конечно, жизнь у нашей машины непростая, ведь ей часто приходится таскать нелегкий прицеп. Готов предположить, что при обычной более щадящей эксплуатации ее содержание обошлось бы на 10–15 процентов дешевле. То есть расходы на ремонт и запчасти составили бы 650–700 тысяч рублей. Все равно дороговато получается. Ведь сегодня даже за эти деньги можно купить новую машину.

Chevrolet Niva

Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 145 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0 — 145 000 км)*

Расходы на содержание 0–127 000 км — 677 884 ₽

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) — 516 144 ₽

Расходы на содержание 127 000–145 000 км — 138 485 ₽

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11 л/100 км) — 93 060 ₽

ТО-135 + замена масла в агрегатах трансмиссии — 10 288 ₽

Кулаки передних колес с необслуживаемыми подшипниками — 10 545 ₽

Регулировка сход-развала — 3 515 ₽

Электромотор отопителя и реостат — 1468 ₽

Барабаны и колодки задних тормозов — 3410 ₽

Комплект реактивных штанг задней подвески — 2909 ₽

Лобовое стекло с электрообогревом — 8000 ₽

Компоненты проводки электрообогреваемого стекла — 1840 ₽

Радиатор отопителя и моторчик взамен бракованного — 2050 ₽

Лампы противо­туманных фар — 1400 ₽

Общие расходы: 0 — 145 000 км — 816 369 ₽

Стоимость 1 км пробега — 5,63 ₽

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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