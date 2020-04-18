Ставим на Шниву стекло с электрообогревом — опыт «За рулем» — журнал За рулем

Ставим на Шниву стекло с электрообогревом — опыт «За рулем»

Chevrolet Niva из парка «За рулем» лишилась ветрового стекла. Решили, что автомобилю нужен теплый «лоб».

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

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Chevrolet Niva

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127 000 км с Шевроле Нивой: вот все, что у нее посыпалось

  • Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска — 2013 
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 142 000 км.

Разбитое камнем ветровое стекло решили заменить на аналогичное, но с электрообогревом. Выбрали оригинальное — Борского завода. За него пришлось заплатить почти вдвое больше обычного без обогрева (8000 рублей против 3500). Еще пару тысяч отдали за проводку (ее сделали сами из провода сечением шесть «квадратов» и 50‑амперного предохранителя) и реле. Пару часов возни с подключением — и у нашего «Шевика» теперь теплый «лоб».

Вертикально расположенные зигзагообразные нити не раздражают и не отвлекают. Морозным утром ледяная корка на стекле оттаивает куда быстрее, чем прогревается двигатель. Но вдоль передних стоек на стекле остаются заиндевевшие треугольники. Впрочем, это все равно куда лучше, чем скрести и царапать замерзшее стекло по утрам.

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Chevrolet Niva (19)

Chevrolet 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вездеход

Недостатки:

Слабый двигатель

Комментарий:

Ребята, для того чтобы поменять индивидуальные лампы освещения салона, не обязательно снимать весь плафон. Подлезть и выкрутить цоколь вместе с лампой можно через нишу очечника. Немного неудобно, но все доступно. Цоколь выворачивается против часовой стрелки . Вперёд!

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