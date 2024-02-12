Самые ходовые кроссоверы-пятилетки – 4 модели до 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных и слабых сторонах популярных кроссоверов

Пятилетний автомобиль – это оптимальный вариант для покупки по соотношению цены и остаточного ресурса. Гарантия уже закончилась, поэтому продавец предлагает хороший дисконт. Тем более, что пробег у большинства машин приближается к 100 000 км.

С другой стороны, такой возраст и пробег еще окончательно не измотали кузов и основные агрегаты. И в ближайшие несколько лет будущему владельцу не придется выкладывать много денег на поддержание автомобиля в рабочем состоянии.

Но есть нюанс. Надо знать, какую модель выбрать. И обязательно – в правильной комплектации.

Renault Duster

Цены на нормальные машины начинаются с миллиона рублей. Если дешевле, скорее всего, это такси с пробегом 400 тысяч км. Полный и передний привод предлагают почти по одной цене. Версия 2.0 с автоматом существенно дороже – либо столько же, но пробег под 200 тысяч км.

Дастер был и остается самым практичным выбором для тех, кому нужен простой и надежный автомобиль без обилия навороченной электроники.

За те же 1,1-1,2 млн доступны клоны Дастера — Nissan Terrano и Renault Kaptur в более яркой упаковке. Kaptur интереснее оснащен, и в переднеприводной версии младший мотор 1.6 (114 л.с.) у него дружит с вариатором.

Jatco JF015E – самый хлипкий среди всех вариаторов. При пробеге около 100 тысяч км можно ожидать дорогостоящего ремонта.

Если нужен именно Kaptur, лучше искать вариант 2.0 (143 л.с.) с обычным автоматом – та же комбинация, что у Дастера. Автомат тоже не идеален, но служит вдвое дольше, чем CVT, при схожих тратах на обслуживание.

Duster досконально изучен и описан – нет смысла детально разбирать его по косточкам. Среди двигателей провальных нет. Все они с мелкими заморочками, зато с большим ресурсом.

Подвеска изумительная по балансу энергоемкости и управляемости. Кузов достойно сопротивляется коррозии. Можно ли считать недостатками простецкое оснащение и репутацию модели как «совсем бюджетной»? Зависит от индивидуальных предпочтений.

Hyundai Creta

Разброс цен большой - от 1,3 млн и за 2,0 млн рублей. За 1,4-1,5 млн можно найти машину с автоматом, но только с мотором 1.6. Полноприводные версии, как правило, дороже 1,5 млн.

На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти. Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.

Модель популярна и потому, что на нее не устанавливают вариаторы и роботы – гидроавтомат и механическая коробка, надежные и долгоиграющие.

На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала. Но массовых внезапных поломок не выявлено, если не считать таких мелочей, как, например, датчики давления в шинах.

Подвеска крепкая, салон просторный, просвет 190 мм, багажник почти 400 л. А быстро теряющие товарный вид материалы отделки – это компенсация за разумные на фоне «немцев» и «японцев» цены.

Nissan Qashqai

Цены начинаются от 1,3 млн рублей, но большинство машин продают от 1,5 млн. Полный привод значительно дороже переднего, так как часто сочетается с богатыми комплектациями.

Около 80% Кашкаев 2016-2017 годов – с вариаторами. Гидроавтомата нет. Младший мотор 1.2 (115 л.с.) сочетается с Jatco JF015E, двухлитровый (144 л.с.) – с JF016E, дизель 1.6 (130 л.с.) – с JF017E.

Свойства и характер у всех CVT схожие. В теории выдерживают 200 тысяч км, на практике первые ремонтные вмешательства требуются гораздо раньше – обычно в районе 100-150 тысяч км. Нередко и еще раньше. Ремонт стоит дорого, некоторые запчасти сложно найти.

Тем не менее, на продажи это не влияет – Qashqai уверенно берут в любой версии, даже с мотором 1.2. А зря: он четырехцилиндровый, но с прямым впрыском и турбонаддувом, что порождает быстрый нагар в цилиндрах, высокий расход масла и растяжение цепи ГРМ к 100 тысячам км при скромном заявленном ресурсе в 200 тысяч км. И не приемлет АИ-92.

Старый добрый атмосферник 2.0 намного предпочтительнее, хотя масложор постепенно развивается и у него. Сочетание с МКП – самое беспроблемное и недорогое в обслуживании, к тому же привод только передний. Но таких машин на рынке крайне мало.

Дизельные Кашкаи дороги – 1,6-1,8 млн рублей – и не вписываются в наш бюджет. Да и нужен ли дизель? При таких ценах на солярку ничего не сэкономишь.

В остальном простая по конструкции машина без серьезных болячек, с просветом под 200 мм, нормальным багажником и достаточно стойким к ржавчине кузовом.

Ford EcoSport

Цены лежат в диапазоне 1,1-1,5 млн рублей. Полноприводные модификации идут только в комбинации с мотором 2.0 и механической коробкой. Автомат появился только в 2018 году.

На вторичке доминирует версия с мотором 1.6 (122 л.с.) и роботом 6DCT250 с двойным сухим сцеплением. Двигатель нормальный, а робот, также знакомый нам по Фокусу, прославился непредсказуемым поведением. Может захандрить или выйти из строя при любом пробеге. Многие экземпляры без запинок отходили 150 тысяч км, но чаще к этому моменту агрегат уже бывал в ремонте.

К 2014 году излечили главную болячку – блок управления (TCM). Течи сальников, от которых загрязняются диски сцепления, остались. И износ узла сцепления по-прежнему идет быстрее, чем хочется. А по железу конструкция крепкая — выдерживает 200-300 тысяч км.

Покупка Экоспорта с роботом таит элемент романтики – при беглом знакомстве сложно оценить истинное состояние агрегата.

С механической коробкой модель годна с любым мотором. Двухлитровый (140 л.с.) предпочтительнее. И тянет прекрасно, и ресурс огромный, в зоне повышенного риска только катушки зажигания и топливный насос.

Оснащен EcoSport по-европейски. Кузов отлично противостоит коррозии. Дорожный просвет 200 мм даже великоват для машины, задуманной как городская. Багажник скромен. Недостатки отчасти компенсируются невысокими затратами на ТО. И острого дефицита расходников нет.

Брать «китайца»?

За 1,5 млн рублей можно взять и поддержанный китайский кроссовер – тоже 5-6-летний. Например, Chery Tiggo 2, Zotye T600, Changan CS35. Они побогаче по оснащению, привод только передний, материалы салоны дешевые, мелких поломок много, ржавчина появляется быстро.

Самым большим минусом китайских моделей того периода был и остался дефицит запчастей – расплата за скромные продажи. С этой точки зрения лучше предпочесть модели, проданные сотнями тысяч, и марки с самой развитой (в прошлом) сервисной сетью.

Многие ремонтные фирмы сохранили «узкую специализацию» по маркам. Проверенный сервис для Renault и Hyundai найти проще, чем для китайской машины. Сейчас при выборе на вторичке такие нюансы полезно учитывать.

Кроссовер с надежным вариатором – 5 вариантов до 1,5 млн рублей тут