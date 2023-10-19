7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму

Эксперт «За рулем» рассказал, как избежать лишних трат и проблем при смене шин

Балансировать или нет?

Если за прошлый сезон на зимних шинах вы проехали немного и к весне не ощущали биения колес, на балансировке можно сэкономить. Первые дни после переобувки понаблюдайте за поведением автомобиля на разных скоростях. Если биение не чувствуется – балансировать колеса нет необходимости.

Можно дошиповать?

После нескольких лет эксплуатации высота протектора у большинства зимних шин больше нормированных 4,5 мм. Но многие шипы к этому времени уже выпали. Потерянные «гвозди» можно компенсировать, установив ремонтные шипы самостоятельно либо в мастерской.

Опыт показывает, что при правильном монтаже такие шипы держатся не хуже заводских.

Самостоятельная замена колес удобна тем, что не нужно отстаивать длиннющие очереди в шиномонтаж после первого сильного снегопада.

Куда ставить менее изношенные шины?

Большая часть тормозных сил реализуется на передних колесах. Да и большинство автомобилей сейчас переднеприводные. Поэтому шины с большей высотой протектора надо ставить вперед.

К тому же износ передних шин на всех автомобилях (независимо от типа привода) выше. И через некоторое время они сравняются по высоте протектора с более истертыми задними покрышками.

Болты смазывать?

Некоторые автопроизводители запрещают смазывать колесный крепеж. Видимо, не знают о наших зимних дорогах, обильно залитых реагентами.

Чтобы весной крепеж отвернулся, следует нанести тонкий слой смазки. Но только на резьбу, а не на коническую или полусферическую часть болта или гайки. Вместо смазки можно использовать антикор (например, мовиль).

Как правильно затягивать крепеж?

При затяжке гайковертами болты и гайки крепления колеса следует сначала наживить вручную, а потом браться за гайковерт. Иначе есть риск повредить резьбу.

Нельзя закручивать гайки «до упора». Только рекомендованным моментом (обычно не более 100-120 Н·м) при помощи динамометрического ключа. Тогда не придется заниматься восстановлением резьбы в ступице или заменой колесных шпилек (о способах ремонта колесного крепежа тут)

Как накачивать?

Устанавливаем зимние шины обычно, когда температура воздуха еще положительная. Потом будет только холодать. А значит, давление в них будет падать примерно на 0,1 бара на каждые 10 °С. Поэтому при переобувке шины лучше чуть перекачать — примерно на 0,2 бара.

Обратите внимание, какое давление устанавливает в шинах работник мастерской.

Еще больше должен быть запас по давлению, когда вы переобуваете автомобиль в шиномонтаже в пиковые часы. Там компрессор работает непрерывно и гонит горячий воздух. В шине он остывает, и давление падает.

Что еще сделать?

При смене колес полезно осмотреть состояние тормозных механизмов, рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора поперечной устойчивости, пыльников ШРУСов (подробнее читайте тут).

Многие детали и узлы становятся видны после снятия колес.

Шипы или липучки – какие шины взять на зиму, читайте тут

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