Большинство автомобилистов — по привычке или из экономии — отдает предпочтение шипованным шинам. Хотя выбор зимней резины должен быть обдуманным и зависит от целого ряда факторов.

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Известно, что по использованию зимних шин автомобилисты делятся на две полярные группы. Одна категорична в том, что на льду лишь шипы «спасут мир». Другая ратует за фрикционки, обзывая пользователей шиповок «штроборезами», намекая на выфрезерованные такими шинами колеи на асфальте.

Соотношение сторон примерно один к четырем. То есть почитатели нешипованных покрышек составляют около 20 процентов, тогда как шипам отдает предпочтение примерно 80%. И это не только в России — в скандинавских странах расклад примерно такой же, хотя там доля лояльных к фрикционным шинам приближается к 30 процентам.

Автомобилисты из моего окружения, которых мне удалось пересадить на фрикционные шины после долгих уговоров попробовать, затем неизменно заявляли, что уже не хотят возвращаться к зудящим шиповкам. Да, им приходится чуть аккуратнее ездить по льду при околонулевой температуре. Зато они всю зиму испытывают удовольствие от низкого уровня шума и не пугаются чистого асфальта .

Истоки предубеждений

Критики нешипованных шин зачастую опираются лишь на предрассудки или чужие эмоциональные комментарии. Хотя действительно есть ряд факторов, которые надо учитывать при выборе «шипы или фрикционки».

Особенные условия эксплуатации

К таким можно отнести холмистую или горную местность, в которой приходится часто преодолевать скользкие подъемы и спуски. А также климатические условия (избыточная влажность и околонулевая температура), способствующие продолжительному обледенению дорог. В таких регионах выбор в пользу фрикционок должен быть хорошо обдуманным.

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Выбор типа «липучек»

Как известно, фрикционные шины делятся на 2 типа. Первый — «европейки» для «теплых» зим, рассчитанные на езду по мокрому асфальту и снежной каше. Второй — «скандинавки» для суровых зимних условий, заточенные на снег и лед.

Сложность в том, что никаких специальных обозначений, позволяющих их различить, не предусмотрено. Точно определить, к какому типу относится конкретная модель, можно лишь обладая достаточным опытом. Логично, что водители, поездившие по суровой зиме на «европейках», разочаровываются и проецируют свои негативные впечатления на все фрикционки без разбора.

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Желание сэкономить любой ценой

Зимние нешипуемые шины — продукт сложный, требующий серьезных исследований и продвинутых технологий при создании. А значит, «копеечной» такая обувка быть не может. Покупая откровенно дешевую фрикционку от неизвестного производителя, следует отдавать себе отчет в том, что ее характеристики (особенно сцепление на льду), вероятно, будут весьма скромными.

Эксперты «За рулем» протестировали восемь «скандинавок» — дорогих и подешевле — на снегу и льду. Тест опубликован в журнале «За рулем» №9/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!