Известно, что по использованию зимних шин автомобилисты делятся на две полярные группы. Одна категорична в том, что на льду лишь шипы «спасут мир». Другая ратует за фрикционки, обзывая пользователей шиповок «штроборезами», намекая на выфрезерованные такими шинами колеи на асфальте.
Соотношение сторон примерно один к четырем. То есть почитатели нешипованных покрышек составляют около 20 процентов, тогда как шипам отдает предпочтение примерно 80%. И это не только в России — в скандинавских странах расклад примерно такой же, хотя там доля лояльных к фрикционным шинам приближается к 30 процентам.
Автомобилисты из моего окружения, которых мне удалось пересадить на фрикционные шины после долгих уговоров попробовать, затем неизменно заявляли, что уже не хотят возвращаться к зудящим шиповкам. Да, им приходится чуть аккуратнее ездить по льду при околонулевой температуре. Зато они всю зиму испытывают удовольствие от низкого уровня шума и не пугаются чистого асфальта.
Истоки предубеждений
Критики нешипованных шин зачастую опираются лишь на предрассудки или чужие эмоциональные комментарии. Хотя действительно есть ряд факторов, которые надо учитывать при выборе «шипы или фрикционки».
Особенные условия эксплуатации
К таким можно отнести холмистую или горную местность, в которой приходится часто преодолевать скользкие подъемы и спуски. А также климатические условия (избыточная влажность и околонулевая температура), способствующие продолжительному обледенению дорог. В таких регионах выбор в пользу фрикционок должен быть хорошо обдуманным.
Выбор типа «липучек»
Как известно, фрикционные шины делятся на 2 типа. Первый — «европейки» для «теплых» зим, рассчитанные на езду по мокрому асфальту и снежной каше. Второй — «скандинавки» для суровых зимних условий, заточенные на снег и лед.
Сложность в том, что никаких специальных обозначений, позволяющих их различить, не предусмотрено. Точно определить, к какому типу относится конкретная модель, можно лишь обладая достаточным опытом. Логично, что водители, поездившие по суровой зиме на «европейках», разочаровываются и проецируют свои негативные впечатления на все фрикционки без разбора.
Желание сэкономить любой ценой
Зимние нешипуемые шины — продукт сложный, требующий серьезных исследований и продвинутых технологий при создании. А значит, «копеечной» такая обувка быть не может. Покупая откровенно дешевую фрикционку от неизвестного производителя, следует отдавать себе отчет в том, что ее характеристики (особенно сцепление на льду), вероятно, будут весьма скромными.
Эксперты «За рулем» протестировали восемь «скандинавок» — дорогих и подешевле — на снегу и льду. Тест опубликован в журнале «За рулем» №9/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!
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