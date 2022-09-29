Какие шины выбрать на зиму  — с шипами или без? Мнение эксперта — журнал За рулем

Какие шины выбрать на зиму  — с шипами или без? Мнение эксперта

Большинство автомобилистов — по привычке или из экономии — отдает предпочтение шипованным шинам. Хотя выбор зимней резины должен быть обдуманным и зависит от целого ряда факторов.

Материалы по теме
Когда ставить зимнюю резину: по закону и по температуре

Известно, что по использованию зимних шин автомобилисты делятся на две полярные группы. Одна категорична в том, что на льду лишь шипы «спасут мир». Другая ратует за фрикционки, обзывая пользователей шиповок «штроборезами», намекая на выфрезерованные такими шинами колеи на асфальте.

Соотношение сторон примерно один к четырем. То есть почитатели нешипованных покрышек составляют около 20 процентов, тогда как шипам отдает предпочтение примерно 80%. И это не только в России — в скандинавских странах расклад примерно такой же, хотя там доля лояльных к фрикционным шинам приближается к 30 процентам.

Автомобилисты из моего окружения, которых мне удалось пересадить на фрикционные шины после долгих уговоров попробовать, затем неизменно заявляли, что уже не хотят возвращаться к зудящим шиповкам. Да, им приходится чуть аккуратнее ездить по льду при околонулевой температуре. Зато они всю зиму испытывают удовольствие от низкого уровня шума и не пугаются чистого асфальта.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Истоки предубеждений

Материалы по теме
Как обкатать шины-липучки? 3 совета от экспертов «За рулем»

Критики нешипованных шин зачастую опираются лишь на предрассудки или чужие эмоциональные комментарии. Хотя действительно есть ряд факторов, которые надо учитывать при выборе «шипы или фрикционки».

Особенные условия эксплуатации

К таким можно отнести холмистую или горную местность, в которой приходится часто преодолевать скользкие подъемы и спуски. А также климатические условия (избыточная влажность и околонулевая температура), способствующие продолжительному обледенению дорог. В таких регионах выбор в пользу фрикционок должен быть хорошо обдуманным.

Материалы по теме
У шипов больше нет преимуществ — все вопросы про зимние шины

Выбор типа «липучек»

Как известно, фрикционные шины делятся на 2 типа. Первый — «европейки» для «теплых» зим, рассчитанные на езду по мокрому асфальту и снежной каше. Второй — «скандинавки» для суровых зимних условий, заточенные на снег и лед.

Сложность в том, что никаких специальных обозначений, позволяющих их различить, не предусмотрено. Точно определить, к какому типу относится конкретная модель, можно лишь обладая достаточным опытом. Логично, что водители, поездившие по суровой зиме на «европейках», разочаровываются и проецируют свои негативные впечатления на все фрикционки без разбора.

Материалы по теме
Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Желание сэкономить любой ценой

Зимние нешипуемые шины — продукт сложный, требующий серьезных исследований и продвинутых технологий при создании. А значит, «копеечной» такая обувка быть не может. Покупая откровенно дешевую фрикционку от неизвестного производителя, следует отдавать себе отчет в том, что ее характеристики (особенно сцепление на льду), вероятно, будут весьма скромными.

Эксперты «За рулем» протестировали восемь «скандинавок» — дорогих и подешевле — на снегу и льду. Тест опубликован в журнале «За рулем» №9/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!

Фото: Depositphotos
Наше новое видео
УАЗ без бензина и санкций — первый тест
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров419
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: