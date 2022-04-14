Вместе со сменой шин стоит выполнить несколько операций, позволяющих оценить состояние многих узлов и агрегатов вашего автомобиля.

Те, у кого оба комплекта резины на дисках, часто «переобуваются» самостоятельно — в гаражах или на даче. Плюсы очевидны: и деньги сэкономите, и разомнетесь, и в очередях не нужно стоять. А заодно можно устроить ревизию подвеске, рулевому, трансмиссии. Ведь возможность заехать на яму или подъемник для осмотра и диагностики есть далеко не у каждого.

Это несложно, не требует большого опыта автомеханика, не отнимет много времени и сил.

Оцениваем состояние кузова

Сечение порога любого современного автомобиля. Если только коррозия разъест вертикальную среднюю часть, то жесткость порога будет недостаточной для подъема автомобиля.

Прежде чем поднимать автомобиль с несущим кузовом за порог, убедитесь, что он выдержит эту нагрузку. Если коррозия сильно подъела кузов, порог может промяться.

Первым предупреждением будет хруст в начале подъема автомобиля. В такой ситуации под домкрат лучше подложить доску длиной около полуметра. Тогда давление распределится на большую часть порога, и колесо удастся поменять. Ну а летом стоит задуматься о переварке порогов.

Крутим колесо

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Вывесив колесо, можно проверить несколько важных для безопасности характеристик подвески и тормозной системы. Колеса без приводов должны вращаться легко, мягко, без звуков. Допустим лишь легкий шелест тормозных колодок по диску.

После толчка рукой колесо должно совершить несколько оборотов. Если при вращение слышен гул или хруст — изношены подшипники. Это опасная неисправность, ведь заклинивший подшипник может привести к блокировке колеса.

Если колесо тяжело провернуть рукой, требуется ревизия тормозных механизмов. Возможно, потеряли подвижность поршни в тормозных цилиндрах, подклинивают направляющие суппортов или колодки в направляющих. Чем это грозит? Как минимум вырастет расход топлива. А в худшем случае перегреются механизмы, вскипит жидкость — и тормоза откажут.

На приводных колесах слегка гудящий подшипник услышать трудно: колесо из-за сопротивления приводов и элементов в коробке передач вращается нелегко. Но и здесь надо обратить внимание, чтобы вращение проходило мягко, без резких толчков, которые могут свидетельствовать об износе ШРУСов. И, конечно, недопустимо подтормаживание диска колодками.

Покачиваем колесо

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Вывешенное колесо покачиваем в двух плоскостях. Взявшись руками сверху и снизу — в вертикальной плоскости. Взявшись с боков — в горизонтальной. Только без фанатизма — не «уроните» машину с домкрата. А для надежности лучше подставьте страховочную стойку.

На неуправляемых колесах таким образом можно оценить состояние подшипников и сайлентблоков рычагов подвески.

А на управляемых, при покачивании в горизонтальной плоскости, можно почувствовать люфты в деталях рулевого механизма. Качая в вертикальной плоскости — проверить состояние шаровых опор.

Вот таким образом покачиваем колесо в вертикальной плоскости.

Снимаем колесо

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И первым делом смотрим, много ли осталось от тормозных колодок. Особое внимание и к состоянию тормозных дисков. У автомобилей, которые ездят мало, на дисках начинается глубокая, трудно устранимая коррозия, называемая «чумой дисков».

Толстый слой окислов, особенно интенсивно образующийся на внутренней стороне дисков, сильно уменьшает рабочую площадь колодок. А сточить эту ржавчину (она более твердая, чем чугун, из которых отлит диск) колодкам не под силу. Наоборот, шершавый слой их буквально спиливает.

Пробуем рукой покачать тормозной суппорт — должна ощущаться небольшая подвижность. Это подтверждение того, что не закисли направляющие суппорта и поршень в цилиндре.

Внимательно осматриваем тормозные шланги на наличие трещин, резких перегибов и следов тормозной жидкости. Стараемся рассмотреть, нет ли под тормозным цилиндром течи или даже малейшего запотевания.

Заодно осматриваем резиновые пыльники направляющих пальцев суппорта. Проверяем, не потерян ли резиновый колпачок прокачного штуцера.

Известны случаи, когда диск трескался по элементам вентиляции на две части.

Визуальный осмотр

Должны быть целыми и без следов вытекающей смазки пыльники шаровых опор, наконечника рулевой тяги, гофрированный чехол на рулевом механизме, пыльники стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные шланги чаще всего покрываются трещинами возле заделок наконечников. На амортизаторной стойке допустимо лишь легкое запотевание.

Вся колесная ниша исправного, пусть и не нового, автомобиля должна быть сухой. Нигде не должно быть следов смазки. Полезно попробовать взглянуть, нет ли подтекания жидкостей и масел из двигателя и коробки передач. Часто это более заметно именно со снятым колесом.

Обязательно проверьте, нет ли коррозионных повреждений деталей кузова внутри колесных арок. Ведь здесь можно увидеть передние лонжероны и части подрамника, которые отвечают за геометрию и прочность всей передней части кузова.

Надежно ли закреплены штатные пластиковые подкрылки? Оторвавшись на скорости, этот пластиковый элемент может повредить вашу машину и даже стать причиной аварии.

Все хорошо?

Тогда устанавливаем летние колеса и опускаем машину. Проверяем затяжку колесных болтов или гаек динамометрическим ключом. Подкачиваем колеса — и готово!

Можно отправляться в путь. Причем с уверенностью, что с машиной все в порядке!

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Напоминаем, что в багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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Фото на заставке: depositphotos.com