Холодает! Уже пора переобуваться? Эксперт дал ответ

Эксперт «За рулем»: не спешите менять шины до наступления морозов

Осень все активнее вступает в свои права, а значит, самое время вспомнить об эксперименте «За рулем» с летними шинами. Наши эксперты замеряли тормозной путь одного автомобиля на разных летних шинах в период с июля по ноябрь, а когда температура упала до +11°С, добавили в программу комплект зимних «липучек». Оказалось, что на чистом асфальте зимняя шина даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, чем летние. Не говоря уже о плюсовых температурах.

Руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин считает, что при достижении асфальтом околонулевых температур сцепные свойства летних шин ухудшаются не настолько, чтобы срочно менять их на зимние. Любые зимние шины (как шипованные, так и нет) на сухом (!), пусть и холодном асфальте будут тормозить хуже.

«И никаких противоречий здесь нет — зимняя отыграет свое на льду и на снегу. При температуре, близкой к нулю, сцепные свойства летних шин остаются довольно высокими. Если осенью вы уверены, что не встретите на дороге лед и снег, до наступления морозов с переобуванием можно не спешить. Температуру +7°С производители шин указывают с запасом, чтобы наверняка избежать встречи с гололедом», – объяснил Мишин.

Важная оговорка. Перестраховку, которую упоминает наш эксперт, действительно стоит иметь в виду. Все вышеприведенные выводы ничего не значат, если вы заехали на снег или лед: речь только о чистом и сухом асфальте! Будьте осторожны! Если дополнительно к околонулевой температуре погода в вашем регионе стала сырой и ветреной, появляется опасность гололедицы. В этом случае рекомендуем не тянуть и переобуть машину заранее!

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