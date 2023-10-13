#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Холодает! Уже пора переобуваться? Эксперт дал ответХолодает! Уже пора переобуваться? Эксперт дал ответ
Эксперт «За рулем»: не спешите менять шины до...
Российский дистрибьютор обещает поставлять запчасти для ранних моделей HaimaРоссийский дистрибьютор обещает поставлять запчасти для ранних моделей Haima
В России 20 октября стартуют продажи кроссовера...
Стало известно, какие модели Jaecoo появятся на российском рынке в 2024 годуСтало известно, какие модели Jaecoo появятся на российском рынке в 2024 году
В следующем году Jaecoo начнет продажи в России...

Холодает! Уже пора переобуваться? Эксперт дал ответ

Эксперт «За рулем»: не спешите менять шины до наступления морозов

Осень все активнее вступает в свои права, а значит, самое время вспомнить об эксперименте «За рулем» с летними шинами. Наши эксперты замеряли тормозной путь одного автомобиля на разных летних шинах в период с июля по ноябрь, а когда температура упала до +11°С, добавили в программу комплект зимних «липучек». Оказалось, что на чистом асфальте зимняя шина даже при —5°С имеет гораздо больший тормозной путь, чем летние. Не говоря уже о плюсовых температурах.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин считает, что при достижении асфальтом околонулевых температур сцепные свойства летних шин ухудшаются не настолько, чтобы срочно менять их на зимние. Любые зимние шины (как шипованные, так и нет) на сухом (!), пусть и холодном асфальте будут тормозить хуже.

«И никаких противоречий здесь нет — зимняя отыграет свое на льду и на снегу. При температуре, близкой к нулю, сцепные свойства летних шин остаются довольно высокими. Если осенью вы уверены, что не встретите на дороге лед и снег, до наступления морозов с переобуванием можно не спешить. Температуру +7°С производители шин указывают с запасом, чтобы наверняка избежать встречи с гололедом», – объяснил Мишин.

Важная оговорка. Перестраховку, которую упоминает наш эксперт, действительно стоит иметь в виду. Все вышеприведенные выводы ничего не значат, если вы заехали на снег или лед: речь только о чистом и сухом асфальте! Будьте осторожны! Если дополнительно к околонулевой температуре погода в вашем регионе стала сырой и ветреной, появляется опасность гололедицы. В этом случае рекомендуем не тянуть и переобуть машину заранее!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0