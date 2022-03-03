2 кроссовера привлекательнее Renault Duster (при той же цене)

Эти кроссоверы почти не отличаются по технической начинке, но у них иная внешность и богаче набор оборудования. И возникает вопрос - какой кроссовер купить?

Кроссоверы-тройняшки

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Duster и Terrano даже внешне сильно похожи, хотя кузовные детали не взаимозаменяемые. Если же глянуть на панель приборов и замерить объем багажников, становится очевидно — по инженерии это одинаковые машины. Различия в мелочах: разные передние части, у Terrano другой руль, на торпедо центральные дефлекторы иной формы, оригинальные диски колес, а кондиционер и передние электростеклоподъемники есть в базовой комплектации.

Если абстрагироваться от внешности, Kaptur отличается от них лишь оснащением. Что подвеска чуть жестче и изменен профиль сидений, можно понять только поездив на всех машинах поочередно. В реальной жизни такой возможности обычно нет, равно как нет и возможности полазить по буеракам, чтобы уловить разницу в величине углов въезда, съезда и рампы.

А есть ли вообще смысл покупать бэушный Terrano или Kaptur, если есть Duster? Попробуем разобраться. У всех трех моделей пять лет назад была идентичная комбинация мотора 2.0 (143 л.с.), механической коробки и полного привода. Такие машины и возьмем для сравнения.

Renault Kaptur

Средняя цена пятилетнего Каптюра с мотором 2.0, МКП и 4х4, пробегом 40–80 тысяч км: 1 308 000 рублей.

Панель приборов отлично отражает общую идеологию модели.

Kaptur — горожанин. Это подчеркивают его геометрические показатели. Угол въезда на 10 градусов меньше, чем у Дастера, угол съезда — на пять. Так что полностью реализовать честный клиренс в 205 мм не даст «губа».

У Каптюра и Дастера шасси не одинаковое. Duster строили вокруг платформы B0, у Каптюра — доработанный и улучшенный B0, известный как Global Access. Колесная база на 1 мм больше — несущественно. Точки крепления деталей подвески и агрегатов остались на своих местах. Но увеличена жесткость кузова, подрамника и рычагов в расчете на применение 17-дюймовых колес.

У Каптюра на 21 л меньше багажник и есть бесключевой доступ, которого у Дастера нет в принципе. Есть датчики дождя и света, зеркало заднего вида с автозатемнением. Боковые зеркала складываются автоматически — у Дастера только вручную. Шумоизоляция лучше, шесть динамиков против четырех у Дастера. В сумме — значительное превосходство по комфорту.

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Двухцветная окраска кузова… Ну, цветовая гамма на ездовые характеристики не влияет. Хотя для многих цвет — это важно.

В среднем, пятилетний Kaptur при данном наборе главных агрегатов на 167 тысяч рублей дороже Дастера.

Гидроавтомат у всех трех моделей одинаковый. У Каптюра в переднеприводной версии с мотором 1.6 может работать вариатор — у Дастера только МКП. И у Каптюра нет версии 1.6 с полным приводом.

Nissan Terrano

Средняя цена пятилетнего Terrano с мотором 2.0, МКП и 4х4, пробег в диапазоне 40–80 тысяч км: 1 231 000 рублей.

Панель приборов идентична дастеровской. Даже градацию значений скорости в пользу «20-40-60» не стали менять.

При появлении Terrano возник вопрос: почему при схожих комплектациях машина на 150–250 тысяч дороже Дастера?

Одна из причин: японское ценится выше французского. Осталось найти еще девять различий типа пластиковых накладок на колесных арках: у Terrano есть, у Дастера нет. По геометрии углов Terrano вездеходнее Каптюра, но Дастеру уступает.

Тезис о том, что Terrano намного лучше оснащен, не совсем верен. Лучше, но не намного. Мультимедийка так вообще проигрывает дастеровской по размеру и качеству картинки.

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Маркетологи так хитро продумали комплектации, что полных совпадений нет. Но если детально разбираться — при любом раскладе у Ниссана две-три дополнительных «плюшки». Складываются они часто из того, чего у Дастера не может быть даже опцией за доплату: датчика дождя, подлокотника, подогрева задних сидений и еще кое-чего. Камера заднего вида Дастеру доступна только как опция. У Terrano она появляется на «третьем уровне» как штатное оборудование.

По большому счету, Terrano можно рассматривать как немного улучшенный и дополненный Duster. Вторичка смягчает изначальную разницу в ценах: здесь она намного меньше — около 90 тысяч рублей.

Renault Duster

Средняя цена пятилетнего Дастера с мотором 2.0, МКП и 4х4, пробег в диапазоне 40–80 тысяч км: 1 141 000 рублей.

Панель приборов незатейлива, как и весь остальной Duster.

Аскетизм Дастера в нижних комплектациях оправдан, поскольку только так достигается умеренная цена — и он может конкурировать с Нивами. Покупателям консервативного мировоззрения не нужны новомодные фишки и обилие электроники — машина для того, чтобы ездить.

Ездит Дастер точно так же, как Terrano, на грунтовках имеет даже некоторое преимущество над Каптюром — подвеска позволяет перемещаться шустрее.

Нет подушки безопасности у пассажира и системы динамической стабилизации ESP? Зато машина дешевле. Круиз-контроль тоже нужен не всем, а при чисто городском режиме обитания вообще лишний.

Кстати, грибники-рыболовы, привыкшие ночевать в машинах, предпочитают механические стеклоподъемники электрическим. Это позволяет открыть или прикрыть окно не поднимаясь с ложа и не включая зажигания.

Если рассматривать Duster именно в версии 2.0, МКП, 4х4, то совсем уж бедного оснащения нет. Обязательно присутствуют два эйрбэга, электрические стеклоподъемники спереди и кондиционер. В большинстве случаев — круиз-контроль и задний парктроник. Иными словами: есть все необходимое для нормального передвижения.

Duster единственный в троице, у кого есть дизель — в сочетании с МКП и полным приводом. По числу возможных комбинаций он превосходит собственные клоны. И по ценам — лучше всех (пускай и ненамного).

Что в итоге?

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Renault Kaptur — городской модник с чрезмерным клиренсом, ориентированный на молодежную аудиторию. Duster — незатейливая рабочая лошадка с возможностью различных изысков. Nissan Terrano — чуть более затейливая лошадка с идентичными паспортными данными.

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Фото: Depositphotos и фирмы-производители