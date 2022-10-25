Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!) — журнал За рулем

Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!)

При покупке подержанного Nissan Qashqai надо смотреть не только на двигатель, но еще и с какой коробкой передач он сочетается.

Краткая характеристика

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Qashqai второго поколения продавался у нас с 2014 года. Более ранние машины ввезены из Европы. Покупали в большинстве — переднеприводную версию. Почти половина предложений на вторичке — 4х2 с мотором 2.0 и вариатором.

Qashqai всегда относили к категории бюджетных кроссоверов. По нынешним временам это не совсем так. Имея 1 млн рублей, выбирать практически не из чего — экземпляры за эту сумму раскиданы по разным городам. Основная масса предложений стартует с 1,2 млн рублей, а если хочется машину свежую, то нужно не менее 1,5 млн.

Коррозионная стойкость у Кашкая пристойная. Лакокрасочное покрытие по-японски мягкое, но сколы не цветут. Подвеска на хороших дорогах служит долго — до 100–120 тысяч км не о чем беспокоиться. На плохих готовьтесь часто менять помимо стоек стабилизатора ступичные подшипники и задние амортизаторы.

Подавляющее большинство Кашкаев обитало в мегаполисах. То есть прошли через регулярную толкотню в пробках, поездки на короткие дистанции, в режиме «разгон-торможение». Это неминуемо сказывается на состоянии главных агрегатов. Такие режимы не любят ни современные моторы (особенно наддувные), ни тем более вариаторы — стояние в пробках вызывает перегрев и ускоряет износ.

Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!)В целом Qashqai гармоничный, надежный и комфортный автомобиль, если бережно к нему относиться. Например, переводить в сервисный режим дворники при замене щеток. Система полного привода надежная, но муфте по силам только легкое бездорожье, вязкие грязи и сугробы она не выдержит.
В целом Qashqai гармоничный, надежный и комфортный автомобиль, если бережно к нему относиться. Например, переводить в сервисный режим дворники при замене щеток. Система полного привода надежная, но муфте по силам только легкое бездорожье, вязкие грязи и сугробы она не выдержит.

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HRA2DDT 1.2 (115 л.с.)

Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!)С этим мотором около 15% предложений Кашакаев на вторичке, из них треть — с МКП, остальные — с вариатором. Привод только передний.
С этим мотором около 15% предложений Кашакаев на вторичке, из них треть — с МКП, остальные — с вариатором. Привод только передний.

Алюминиевый блок, прямой впрыск, наддув, цепной привод ГРМ, АИ-92 недопустим. Экономичность, экология и показатель удельной мощности на высоте. Но агрегат одноразовый — больше 250 тысяч км не выдержит, а скорее сдастся в районе 200 тысяч.

Цепь часто растягивается к 100–120 тысячам (обычно вместе с ней меняют и фазорегуляторы). Нагар на клапанах, большой расход масла с первых километров, течи сальников.

Теоретически можно рассматривать покупку в версии с механикой — при пробеге не выше 100 тысяч км. Но зачем обрекать себя на неминуемые повышенные расходы в сочетании с вялой динамикой?

Продолжение — на следующей странице.

Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!)

При покупке подержанного Nissan Qashqai надо смотреть не только на двигатель, но еще и с какой коробкой передач он сочетается.

Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!) — фото 1367055Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!) — фото 1367057Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!) — фото 1367058Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!) — фото 1367059Модный японский кроссовер: нашли беспроблемную версию (удивитесь!)
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой ...

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