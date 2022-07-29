Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит? — журнал За рулем

Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?

Легко сделать выбор не получится. Возможных двигателей - четыре, все вполне надежные, но у каждого есть значимые недостатки.

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Бензиновый турбомотор и вариатор появились у нас на втором поколении Дастера (в конце 2020-го). Первое славится простыми моторами и стойкими коробками передач.

  • Автомат DP2/DP8 сочетается только с бензиновым 2.0 — четыре ступени, архаичная конструкция, слабоватые соленоиды, зато прост и недорог в ремонте.
  • Механика применена двух типов: «логановская» пятиступка JR5, которую ставили также на Лады, и шестиступенчатая TL8 с очень короткой первой передачей, исполняющей роль «пониженной» на машинах с дизелем и всех 4х4.

К коробкам никаких особенных вопросов нет. Возрастные недомогания неизбежны, а «реношные» агрегаты всяко надежнее и служат дольше (и тише), чем вазовские.

Условно можно считать, что все коробки без проблем доживают до 150–200 тысяч км. Примерно то же и с двигателями. Само собой, ресурс их ощутимо зависит, помимо тщательности обслуживания, от режимов эксплуатации.

Если мотор постоянно грузить ползаньем по пробкам на низких оборотах, это ускорит его кончину — через накопление нагара на кольцах и клапанах.

Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?

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Как бы там ни было, ни идеальных, ни провальных двигателей на Дастере нет, и это усложняет муки выбора на вторичном рынке: 1.6, 2.0 или дизель? Тем более что все работают и с 4х2, и с 4х4.

K4M 1.6 (102 л.с.)

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Самый старый и простой в линейке дастеровских моторов. Выпускали его и в Тольятти. Прошел несколько модернизаций еще до того, как появился на Дастере. Применялся на дорестайлинговых машинах (до 2015-го). Чугунный блок без гильз, есть гидрокомпенсаторы. При обрыве ремня ГРМ гнет клапаны. Поэтому с заменой ремня лучше не тянуть.

Сверхнадежностью не отличается. Серьезные поломки крайне редки, но по мелочам беспокоит часто. Среди них — различные течи, как масла, так и антифриза. Маловат ресурс катушек зажигания и датчика положения коленвала. Нередко хандрит термостат. Фазорегуляторы иногда сдаются к 100 тысяч км. Плавающие обороты — результат загрязнения регулятора холостого хода, дроссельной заслонки или форсунок. Реже — трещин во впускном коллекторе или его уплотнителе.

Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?Хотя АИ-92 этому мотору на Дастере разрешен заводом, реакцией нередко бывает детонация. Для продления жизни двигателя лучше использовать АИ-95 — особенно на старых машинах.
Хотя АИ-92 этому мотору на Дастере разрешен заводом, реакцией нередко бывает детонация. Для продления жизни двигателя лучше использовать АИ-95 — особенно на старых машинах.

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Бешеной динамики, конечно, не дарит. И экономичным его не назовешь. Но при попутном ветре в дальней дороге теоретически можно вписаться в 6 л на сотню.

Угар масла развивается неторопливо, обычно становится ощутим не ранее 150 тысяч км, по современным меркам отлично. Ну и главное при покупке на вторичке — ресурс. Уверяют, что способен на 800 тысяч — дескать, такие экземпляры в мире есть. То есть тысяч на 400 рассчитывать можно смело. Дальше все зависит от качества обслуживания, запчастей и проведенных работ.

Продолжение — на следующей странице.

Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?

Легко сделать выбор не получится. Возможных двигателей — четыре, все вполне надежные, но у каждого есть значимые недостатки.

Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит? — фото 1348684Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит? — фото 1348682Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит? — фото 1348680Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит? — фото 1348677Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит? — фото 1348685Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?
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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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