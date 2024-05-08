Внедорожник по цене бюджетного седана – 4 варианта

Эксперт «За рулем» рассказал про четыре достойных внедорожника за 2 млн рублей

Если хочется большой новый рамный внедорожник, то можно рассчитывать лишь на продукцию Ульяновского завода. А вот среди вторички есть что выбрать.

В нашей подборке – четыре больших рамных внедорожника за два миллиона рублей. Расскажем, какие у них слабости и на что стоит обратить внимание.

Toyota Land Crusier 100

Возраст берет свое, и коррозия может присутствовать. В том числе на раме, которую периодически надо обрабатывать.

Toyota Land Crusier 100 за 2 млн рублей будет двадцатилетним. Но возраст и пробег тут не главное, ибо «сотка» – это автомобиль на века. Если за автомобилем ухаживали, то он будет служить очень долго.

Турбодизель не требует глобального вмешательства даже при 500 тысячах км пробега. Только ТНВД может накрыться раньше, но это не системный случай.

Также проблем может подкинуть клапан ЕГР – когда он забит, на головке блока образуется нагар. Лучше его принудительно заглушить.

Найти слабые места у большого бензинового V8 объемом 4,7 литра просто нереально. И он может выйти из строя просто из-за гигантского пробега. Только катушки требуют регулярной, раз в 150-200 тысяч км, замены.

Интерьер высочайшего качества стойко переносит пробег. Лишь руль может вытереться после 150 тысяч км. А вот сиденья до 300 тысяч не покажут признаков износа.

После 300 тысяч км могут появиться толчки в системе полного привода, которые вызваны появлением мелких люфтов в разных соединениях. Но в большинстве случаев это лечится устранением люфта в шлицевых соединениях переднего моста.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport второго поколения будет заметно свежее – 2014 года выпуска. Но и класс автомобиля другой. Зато этот рамник такой же выносливый и отлично чувствует себя на бездорожье.

Коррозия сначала появляется на двери багажника и капоте. Эти элементы, скорее всего, будут уже крашеными.

Самый популярный двигатель – это турбодизель 2.5 мощностью 178 л.с. В целом агрегат надежен, но мелкими недочетами может докучать. Ремень ГРМ рассчитан на 90 тысяч, но по факту его лучше менять каждые 60 тысяч км. Если при запуске холодного мотора вы услышите свист, не стоит переживать – это конструктивный недостаток муфты вентилятора.

Интерьер сделан из жесткого и гулкого пластика. Сверчки и шумы – обычное явление.

Механика очень надежна, а внимания требует лишь сцепление. При частых вылазках на бездорожье оно выдерживает 60-70 тысяч км. При более щадящих нагрузках сцепление ходит вдвое дольше. Пятиступенчатый автомат надежен, но порой случаются сбои в работе – зависание на передаче. Это глюк прошивки ЭБУ, и с этой проблемой остается лишь смириться. К сожалению.

Слабых мест в ходовой нет – она крепкая. Раньше всего сдаются передние рычаги, но и это редко происходит на пробегах менее 160-170 тысяч км.

Land Rover Discovery 4

За два миллиона рублей можно найти Land Rover Discovery четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска. Это был последний рамный Discovery в истории марки. Львиная доля автомобилей на рынке – с трехлитровым турбодизелем.

Если не было ремонта после ДТП, то ждать коррозии не стоит. Чего не скажешь о каркасе опциональных подножек. Задние сайлент-блоки и шаровые опоры выхаживают 160-180 тысяч км.

И этот V6 унаследовал неприятную особенность младшего двигателя 2.7. А именно, проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тысяч км. Как ни странно, бояться этой проблемы уже не стоит – дизель мог уже ремонтироваться, и о проблеме можно забыть. А если поломки не случилось, то, скорее всего, уже и не случится. И тогда дизель прослужит очень долго.

С 2012 года Диско комплектовался 8-ступенчатым автоматом ZF. При регулярной замене масла (раз в 60 тысяч км) коробка надежна. Иногда случаются проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Лечится это перепайкой транзистора.

Монументальный салон сделан из очень качественных материалов. Кожа руля теряет лоск только после 200 тысяч км.

В ходовой части самое слабое место – сайлент-блоки передних рычагов, которые редко выхаживают 100 тысяч км.

Kia Mohave

Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна.

Большая часть машин – с трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. Двигатель получился удачным и почти лишен слабых мест. Разве что блок свечей накала иногда выносит мозг. А также у некоторых машин отмечен выход из строя вискомуфты вентилятора.

С возрастом коррозию можно обнаружить в районе хромированных накладок – обязательно осмотрите весь декор.

После 2011 года Mohave получил 8-ступенчатый автомат ZF вместо шестиступенчатого. Каких-то проблем с ним при нормальном обслуживании не замечено.

Кожа руля и сидений теряет свой товарный вид уже после 150 тысяч км. После 200 тысяч км может потребоваться перетяжка салона.

При наличии задней пневмоподвески хлопот доставляет датчик положения кузова. Обычно это происходит из-за окисления разъемов. Также большим ресурсом не отличаются передние ступичные подшипники – они требуют замены каждые 80-100 тысяч км. Поэтому обязательно прислушайтесь, нет ли гула от передних колес.

Вывод

Если хочется большой рамный внедорожник за два миллиона рублей, то нужно быть готовым к тому, что он будет не самым свежим.

Однако, если автомобиль не был загнан как скаковая лошадь, то даже в почтенном возрасте он будет исправно служить. Конечно, при условии правильного обслуживания. А оно всегда будет оставаться дорогим, и к этому тоже нужно быть готовым.

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