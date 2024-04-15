Просторно и надежно – 4 варианта автомобиля за 800 тысяч

Эксперт «За рулем» изучил вторичный рынок и назвал лучшие семейные автомобили

Найти хороший и надежный автомобиль, имея в кармане меньше миллиона рублей, все сложнее. Особенно если нужен автомобиль не только для себя, но и для всей семьи.

В нашей подборке – четыре варианта с разными типами кузова, которые при грамотном подходе будут еще долго служить. Мы расскажем, на что обратить внимание и какие у каждой модели недостатки.

Лада Ларгус

Имея 800 тысяч рублей, можно найти неплохой Ларгус 2018-2019 годов выпуска. Под капотом уже будут не логановские двигатели, а вазовские. Впрочем, беспокоиться не нужно. Что у 8-, что у 16-клапанного двигателей с надежностью полный порядок. К тому же характеристики (в том числе и расход топлива) у вазовских моторов лучше.

Если автомобиль не был в серьезном ДТП, то проблем с коррозией не должно быть.

У младшего двигателя лучше сразу поменять водяной насос – иногда бывают случаи его заклинивания и проскальзывания или обрыва ремня ГРМ. В любом случае это может привести к встрече клапанов и поршней.

Интерьер утилитарен и не отличается от салона Логана первого поколения. Посадка – не самая удачная, оснащение – скромное.

Коробка передач очень надежна. Но если нужен автомат, придется искать другой автомобиль. У Ларгуса только механическая коробка. Ходовая часть очень крепкая и легко выдерживает любые ямы. Еще одним плюсом остается доступность запасных частей. Это касается как их стоимости, так и наличия в магазинах.

Skoda Octavia

Skoda Octavia второго поколения – очень вместительный автомобиль. Особенно она поражает своим огромным багажником. Но и стоимость машины на 10-15% выше аналогов. Потому за 800 тысяч можно найти Октавию второго поколения (А5) последних лет выпуска (2012-2013 год).

Краска качественная. С возрастом начинают мутнеть фары.

Большая часть автомобилей – с атмосферным двигателем BSE 1.6 мощностью 102 л.с. И это оптимальный вариант. Динамику с этим мотором нельзя назвать выдающейся, зато с надежностью – полный порядок. Главное, не забывать менять ремень ГРМ каждые 90 тысяч км. И лучше после покупки сделать это в любом случае, ибо, если ремень оборвется, у мотора погнет клапаны.

Салон очень качественный и долго сохраняет презентабельный вид. Лишь руль с селектором АКП могут отполироваться после 150-160 тысяч км.

Остальных двигателей, в том числе и турбомоторов поколения ЕА111, лучше избегать, хотя динамика у них куда веселее. Самые надежные коробки – это механическая и шестиступенчатый автомат Aisin TF-60SN. Робот DSG встречается только с турбомоторами.

В ходовой первыми, на 100-120 тысячах км, сдаются втулки и стойки стабилизатора. Чуть дольше ходят ступичные подшипники и передние шаровые опоры. Последние меняются отдельно, так как прикручены к рычагам болтами.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze будет на год-два моложе, чем Октавия. Большим плюсом машины является то, что у нее есть все три типа кузова. Самый удобный и практичный – это универсал. Самые надежные агрегаты – атмосферники Ecotec объемом 1,6 и 1,8 литра. С последним мотором Круз едет довольно неплохо.

Краска тонкая и быстро затирается. Со временем могут провисать бамперы.

Одна из болячек – стрекотание шестерен фазовращателей. Лечится это либо заменой электромагнитных клапанов, либо заменой самих шестерен. Обычно стрекот появляется после 100 тысяч км. А вот турбомотора 1.4 лучше избегать!

Материалы отделки быстро изнашиваются. Со временем могут возникнуть сложности с климат-контролем.

У обеих коробок передач есть общий недуг – течь сальников приводных валов. Обязательно осмотрите коробку на предмет течей. До 2013 года у джиэмовского автомата были проблемы с перегревом, но затем проблему устранили. Также коробка чувствительна к качеству масла. Его надо менять каждые 40 тысяч км.

Toyota Avensis

Самым возрастным в нашей подборке стала Toyota Avensis T250. За 800 тысяч можно купить экземпляр 2008 года выпуска. Эта модель не только вместительна, но и обладает солидным запасом прочности. Правда. без нюансов не обошлось. Версий с двигателем 1.8 лучше избегать. И выбор стоит остановить на атмосфернике 2AZ-FSE (2,4 литра, 163 л.с.).

Товарный вид Avensis теряет быстро из-за тонкого лакокрасочного покрытия. Но коррозии ждать не стоит.

Слабых мест у этого мотора действительно нет, и даже масляный жор может появиться только после 220-250 тысяч км.

С этим двигателем устанавливался пятиступенчатый автомат (остальные двигатели комплектовались 4-диапазонные). А вот механическую коробку лучше обходить стороной. Уже после 150 тысяч км появляются затруднения с включением нечетных передач. Замена сцепления решает проблему, но временно.

Потертости на ободе руля появляются уже после 150 тысяч км. Но интерьер все равно качественнее, чем у старшей сестры Camry.

Раньше 200 тысяч км серьезных вмешательств в ходовую часть не потребуется. При таком пробеге могут потребовать замены передние ступичные подшипники и амортизаторы. Втулки стабилизаторов служат примерно 100 тысяч км.

Вывод

К сожалению, сейчас, имея 800 тысяч рублей, можно рассчитывать лишь на подержанные автомобили. Причем даже при выборе народных моделей совсем свежий экземпляр уже не найти.

Но каждый из представленных в нашей подборке автомобилей, даже в возрасте, может долго служить исправно и продолжать возить вас и вашу семью. Однако почти во всех случаях важна не только сама модель, но и ее версия.

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