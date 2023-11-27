Ресурс 350 000 км, выносливые агрегаты... А что не так с этим авто?

Эксперт «За рулем» выявил все проблемы Chevrolet Cruze с пробегом

Седан Chevrolet Cruze был официально представлен в 2008 году, и тогда же появился в Южной Корее под именем Daewoo Lacetti Premiere. В 2010 году дебютировал пятидверный хэтчбек. А зимой 2012 года появился еще один вариант кузова – универсал.

У нас с сентября 2009 года сборку популярных седанов (75% предложений на вторичке сегодня) наладили на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). К 2011 году российскую гамму пополнил хэтчбек (20% автомобилей). А универсалы собирали на калининградском заводе Автотор.

В Европе было немало и дизельных модификаций с моторами объемом 1,7–2,0 литра. В российской же гамме все агрегаты бензиновые. Самый бодрый – турбомотор 1.4 серии A14NET (140 л.с.), слабоватые базовые атмосферники 1.6 с кодом F16D3 (109 л.с.) и два родственных опелевских мотора, 1.6 под маркировкой F16D4 (124 л.с.) и 1.8 серии F18D4 (141 л.с.).

Построен Chevrolet Cruze на платформе концерна General Motors по имени Delta II, общей с автомобилями Opel Astra J. В передней подвеске – стойки McPherson, сзади – торсионная балка.

Привод бывает только передний. В зависимости от двигателя автомобиль может иметь пятиступенчатую или практически не встречающуюся у нас шестиступенчатую механическую коробку передач (последняя полагается турбомотору 1.4 и мощным дизелям). Другой вариант – шестискоростной автомат GM серии 6T30.

Кузов

Лакокрасочное покрытие особыми толщиной и прочностью не отличается. Однако металл под ним вполне приличный, и даже в местах легко появляющихся сколов цвести не торопится. Так что первую ржавчину через 7–9 лет обычно можно обнаружить на внутренних нижних частях дверей, где краска со временем сдается грязи и резиновым уплотнителям. А также на скудно защищенных пластиком и страдающих от пескоструя порогах и арках. У экземпляров первых лет выпуска нередко встречается вздутие ЛКП и коррозия на крышке багажника.

Не добавляют эстетики провисающие со временем облицовки бамперов – дают слабину их крепления. А покрытие слабовато держится на пластике бамперов и кронштейнах крепления боковых зеркал. Хромовый декор наружных элементов мог начать вздуваться и отслаиваться всего через 3–5 лет.

Седан Chevrolet Cruze был официально представлен в 2008 году. В 2010 году дебютировал пятидверный хэтчбек. А зимой 2012 года появился еще один вариант кузова – универсал.

Кнопка открывания багажника слабо защищена от влаги, поэтому ее отказ – довольно частое явление. Если просушка кнопки не спасет от глюков замка, ее придется заменить.

Может сбоить управляющий электронный блок BCM – хотя в этом случае зачастую удается обойтись не только без его замены, но и вообще без ремонта. Нередко к BCM возвращается работоспособность просто после перезарузки отключением питания – для этого на несколько минут нужно снять клемму с аккумулятора.

Салон

В салоне Chevrolet Cruze о возрасте красноречивей всего говорит состояние оплетки руля. На первых экземплярах покрытие могло начать сходить всего через 30–40 тысяч км, отчего рули даже меняли по гарантии. В конце 2010 года материал оплетки изменили, краска стала держаться хотя бы до 80–100 тысяч км. Не лучше качество и у кожзама на сиденьях, причем он способен не только истираться (начиная с 3–4 лет службы), но и трескаться.

Через 4–7 лет нередко отказывают стеклоподъемники – из-за коррозии не только в кнопках, но и в контактах проводки. Чаще всего страдает жгут, проложенный за накладкой передней стойки кузова под ногами водителя – нужно следить, чтобы там не было сырости.

Нагревательные элементы в сиденьях способны выходить из строя настолько неудачно, что вдобавок прожигают обшивку – благо всё можно заменить по отдельности.

Головное устройство со временем может перестать видеть CD-диски, а датчики парковки просто отказывают.

Немало внимания может привлечь к себе климатическая установка. После 50 тысяч км способен зашуметь моторчик вентилятора отопителя – зачастую спасает просто очистка и смазка. Но через 80–100 тысяч км могут оказаться изношены его втулки. А через 100–120 тысяч км нередко изнашиваются пластиковые шестерни или ломаются тяги привода заслонок. Ремонт в этом случае трудоемок. А для замены модуля печки придется демонтировать переднюю панель.

Двигатели

1.6 F16D3

Более половины всех автомобилей имеют под капотом атмосферный шестнадцатиклапанник 1.6 серии F16D3, который достался Крузу от Chevrolet Lacetti, хотя и был модернизирован. Мотор отличается неплохим ресурсом – около 350 тысяч км.

Он имеет ременный привод ГРМ, который желательно менять каждые 60 тысяч км – обрыв ремня грозит встречей поршней и клапанов. Клапаны со временем могут обрастать нагаром вплоть до их неполного закрытия и пропусков зажигания. А гидрокомпенсаторы в клапанном механизме быстро выходят из строя от грязного масла – его лучше обновлять раньше положенных по регламенту 15 тысяч км.

Хроническая болезнь мотора – течь уплотнений пластиковой клапанной крышки, которая может появиться и через 50 тысяч км. Помимо выпускного коллектора, масло нередко заливает и свечные колодцы, вредя высоковольтным проводам.

После 100 тысяч км нередко добавляются течи поддона картера, заливной горловины масла и уплотнений головки блока цилиндров. Могут выходить из строя кислородные датчики и катушки зажигания. А еще неустойчивые обороты – повод проверить чистоту дроссельной заслонки.

1.6 F16D4 и 1.8 F18D4

Опелевские моторы семейства Ecotec объемом 1,6 литра (около 10% машин) и 1,8 литра (более трети автомобилей) имеют ресурс 300–350 тысяч км и ременный привод ГРМ, который служит 90–120 тысяч км.

Привод клапанов лишен гидрокомпенсаторов – корректировать зазор шайбами может понадобиться после 120 тысяч км. А от плохого масла в первую очередь страдают залегающие поршневые кольца, приводящие к масложору вплоть до литра на 1000 км.

После 100 тысяч км могут загреметь муфты системы регулировки фаз газораспределения CVCP (Continuous Variable Camshaft Phasing). Первопричиной обычно становится управляющий смещением фаз электромагнитный клапан с забившимся сетчатым фильтром – он подлежит замене.

После 80–100 тысяч км нередко отказывает электроуправляемый термостат: выходит из строя рабочий элемент, течет прокладка или трескается корпус, отказывает встроенный датчик включения вентиляторов. К этому времени нередко случается течь прокладок теплообменника, расположенного под выпускным коллектором, что приводит к смешиванию антифриза с маслом.

Через 80–120 тысяч км из-за растрескивания корпуса выходит из строя единый для всех цилиндров модуль зажигания – в случае отказа даже одной катушки придется менять весь недешевый узел в сборе. Еще одна причина неустойчивой работы двигателя 1.8 – прохудившаяся резиновая диафрагма клапана вентиляции картерных газов (КВКГ), встроенного в клапанную крышку. Ее придется заменить в сборе.

Блок управления двигателя неудачно расположен в моторном отсеке (например, нередко страдает при неосторожной мойке) и может отказать из-за окисления электронной платы.

1.4 A14NET

Агрегат 1.4 серии A14NET с интегрированным в выпускной коллектор турбонагнетателем достался Крузу после рестайлинга в 2013 года и встречается нечасто (около 5% машин). Мотор имеет ресурс около 250–300 тысяч км, цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов.

Очень чувствителен к качеству топлива. Из-за детонации могут разрушаться поршневые кольца и перегородки. А от некачественной смазки ранее 100 тысяч км по вине залегших поршневых колец может появиться повышенный расход масла.

После 100 тысяч км, помимо течи клапанной крышки, могут наблюдаться отказы датчика массового расхода воздуха, проблемы с вентиляцией картера, износ водяного насоса и верхней направляющей у цепи ГРМ.

Коробки

АКП

Шестиступенчатая коробка передач GM серии 6T30 – не из самых беспроблемных автоматов. Ресурс до капремонта обычно составляет 200–250 тысяч км, хотя рывки и ударные переключения могут появляться уже через 100–120 тысяч км. Слабые места – гидроблок с соленоидами и накладки блокировки гидротрансформатора.

Коробка требовательна к чистоте и температуре рабочей жидкости – ее лучше обновлять каждые 40–50 тысяч км. А чтобы снизить риск перегревов, можно установить дополнительный радиатор охлаждения.

Протечки чаще всего случаются через патрубки, прокладки корпуса коробки и сальники.

В период с 2010 по 2014 годы автомат неоднократно дорабатывался, поэтому чем он моложе – тем лучше.

МКП

Механическая пятиступенчатая коробка D16 надежна, хотя имеет склонность к течам сальников приводов. Не слишком долговечны выжимной подшипник и сцепление, чья замена иной раз может понадобиться уже через 60–80 тысяч км. После 100 тысяч может появиться люфт в дифференциале, но его возможно отрегулировать даже без разборки коробки.

Шасси

Подвеска у Круза достаточно крепкая. Передние алюминиевые рычаги обычно требуют к себе внимания не ранее 100 тысяч км. Первыми из строя, как правило, выходят не интегрированные в них шаровые опоры, а задние сайлентблоки. Столько же способны продержаться и амортизаторы на обеих осях (при условии целости пыльников).

Идущие в сборе со ступицей подшипники и опоры стоек обычно служат 120–150 тысяч км.

Два сайлентблока простой задней балки способны выдерживать более 200 тысяч км.

Chevrolet Cruze

На дорестайлинговых версиях с гидроусилителем руля рейка достаточно надежна. А вот насос ГУР может загудеть и ранее 100 тысяч км. При первых признаках проблем его лучше сразу же промыть и обновить рабочую жидкость. После рестайлинга на некоторые модификации стали устанавливать электроусилитель, и он обычно внимания к себе привлекает меньше. Главное – следить за герметичностью чехла электроразъема: сырость повреждает контакты.

Подобно многим другим моделям компании General Motors, и Cruze отметился бренчанием тормозных механизмов даже при минимальном износе направляющих пальцев. Чистить и смазывать узел лучше ежегодно. Еще одна особенность передних тормозных механизмов – полимерные поршни в суппортах. Коррозия таким не страшна, но пластик со временем может начать крошиться после сильных перегревов. А утапливать поршни лучше специальным инструментом, иначе их можно повредить. Передние тормозные доски часто кривеют и начинают бить уже через 30–40 тысяч км.

Итого

В целом Chevrolet Cruze отличает отсутствие серьезных неисправностей у большинства узлов и агрегатов, за исключением капризного автомата. Позитивную картину портит обилие мелких болячек, большинство которых производитель так и не устранил. Наименее проблемный вариант – рестайлинговый, с базовым мотором 1.6 и механической коробкой.

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