Самый доступный «премиум» на вторичке: стоит ли брать?

«За рулем» рассказал обо всех проблемах Mercedes GLA с пробегом

Самый компактный и недорогой кроссовер марки. Клиренс зависит от комплектации: 134 мм (спортивный пакет), 154 мм (базовый) или 186 мм (Off-road). Два последних варианта самые распространенные. Машин с передним и полным приводом продали поровну. Рестайлинг (2017) коснулся только внешности и интерьера, набор агрегатов прежний.

Достоинства

Для премиума – недорого.

Очень надежная машина.

Отлично противостоит коррозии.

Высокий уровень безопасности.

Недостатки

Нет альтернативы роботу.

Дорогие запчасти и обслуживание.

Тесноваты салон и багажник.

Моторы

Дизель 2.1 серии OM651 (136, 170 л. с.) у нас редок. Достаточно живуч – свыше 350 тысяч км, но пугает огромными затратами на обслуживание. Топливная аппаратура с пьезофорсунками требовательна и капризна, а главная беда – быстро засоряется теплообменник. Это порождает перегревы и проворот вкладышей, так что его разумно менять каждые 100 тысяч км. Цепь привода ГРМ стойкая, но слаб натяжитель. Есть другие неприятные мелочи. Оба бензиновых мотора серии M270 с наддувом: младший 1.6 (122, 150, 156 л. с.), старший 2.0 (211 л. с.) схожи по конструкции и набору недомоганий.

Форсунки не переносят некачественного топлива. В термостате каждые 50–80 тысяч км стабильно отказывает клапан из-за расслоения резины. Недолговечна водяная помпа. К 100 тысячам часто требуют замены фазовращатели (меняют их обычно парой). Цепь привода ГРМ может выдержать и 200 тысяч км, и не выдержать 100 тысяч – зависит от крутящего момента, который выдает конкретный мотор, и манеры езды владельца. Тем не менее, ресурс двигателей пристойный – 250–300 тысяч им по плечу. Запчасти не особо дефицитны, по многим позициям есть аналоги, но они тоже недешевы, равно как и любой ремонт. Зато нет жалоб на масложор – большой плюс при нынешнем дефиците масел европейских брендов.

Mercedes-Benz GLA

Коробки передач

Механическая коробка к нам не попадала. Так что вариант единственный – робот 7G-DCT (он же Mercedes-Benz 724.0) с двумя «мокрыми» сцеплениями, заточенный на крутящий момент до 350 ньютон-метров. В дуэте с дизелем и бензиновым 2.0 работал бы на пределе, поэтому электроника может ограничивать нагрузку – не более 80% от максимума. Наилучшую жизнестойкость обеспечивает самый маломощный мотор 1.6.

На GLA робот пришел после глубокой модернизации, излечившей часть болезней. Вполне надежен и в реальности служит дольше, чем обещал завод, – 250–300 тысяч км. Если выполнять простые условия: не нагружать без прогрева, избегать агрессивных разгонов, менять масло и фильтры каждые 40–50 тысяч км или чаще. Узел сцеплений, впрочем, всё равно придется обновить в интервале 150–200 тысяч км. Замену проводят блоком, ремонта сервисы избегают. Происходит это, как правило, совместно с общей переборкой – прочищают гидроблок и меняют изношенные сальники-втулки-фрикционы.

Завод заявляет в багажнике 421 л, в реальности – около трехсот. Но GLA концептуально машина не для перевозки поклажи, а, например, для удовольствия от вождения.

Эксплуатационные болячки

К подвеске и рулевому механизму нареканий нет – до 100–120 тысяч км обычно не требуется никаких вмешательств.

Массовых поломок и отказов каких-либо узлов или электроники не выявлено. Есть общая проблема «маленьких» Мерседесов – отщелкивание пистолета на заправке, вызванное засорением или повреждением фильтра-адсорбера.

Не лучшим образом готов к зиме: моторы и салон прогреваются слишком долго, замерзает конденсат в выпускной системе, в морозы появляются стуки в подвеске.

В большинстве комплектаций не было докатки – только ремкомплект. Ниша для докатки при этом маловата, полноценное колесо в нее не входит.

Одним словом, немецкая надежность подпорчена прихотливыми моторами и трансмиссией, а обслуживать их дорого.

Euro NCAP: 2014: пять звезд. Водитель/пассажир – 96%, ребенок – 88%, пешеход – 67%, системы содействия безопасности – 70%

Самое массовое предложение на вторичке: GLA 2.0 DCT 4×4

Оптимальный выбор: GLA 1.6 DCT 4×2

За те же деньги: Audi Q5, Infiniti QX60, Kia Sorento, Toyota RAV4

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