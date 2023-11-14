Назван популярный японский автомобиль – надежный и не ржавеет, но есть нюанс
Toyota Vitz III (2010–2020) - это компактный хэтчбек, который в Европе продавали под названием Yaris. Оттуда к нам попадали единичные экземпляры с левым рулем – они тоже встречаются на вторичке. Правый руль представлен сотнями машин. Модель прошла два рестайлинга (в 2014 и 2017 годах). Под занавес появилась версия с мотором 1.5 и вариатором.
Достоинства
- Разумная цена.
- Очень надежная машина.
- Хорошо противостоит коррозии.
Недостатки
- Не самые распространенные расходники и запчасти.
- Клиренс 140 мм, маленький багажник.
- Слабая шумоизоляция.
Моторы
Все двигатели – бензиновые атмосферники с распределенным впрыском, без гидрокомпенсаторов, с цепным приводом ГРМ. Цепь слабовата у всех и служит 100–120 тысяч км. Ресурс моторов скромен: в пределах 200–250 тысяч км.
Две трети машин – с трехцилиндровым 1KR-FE 1.0 (69 л. с.). По ходу применения на Витце дважды модернизирован. В 2014 году появились масляные форсунки для улучшения смазки поршней, в 2018‑м добавили фазовращатель на выпуске и улучшили систему охлаждения, снизив нагрузку на водяную помпу. В целом агрегат благополучный, хотя и склонен к вибрациям. Теоретически приемлет АИ‑92, но лучше не рисковать – быстро зарастет нагаром.
Двигатель 1NR-FE 1.3 (95, 99 л. с.) знаком по Королле. Схож конструкцией с 1.0, но цилиндров здесь четыре и особых вибраций нет. Это «компенсируется» быстро засоряющимся клапаном вентиляции картера, что приводит к образованию нагара и масложору до 0,5 л на 1000 км. Клапан надо регулярно чистить либо глушить – россияне чаще идут вторым, противозаконным путем. Водяная помпа, по традиции Тойоты, не особо живучая. Недолго служат катушки зажигания.
Блоки двигателей алюминиевые и капремонту не подлежат – из-за малого межцилиндрового расстояния и крепко посаженных гильз.
В гибридной версии силовая установка на основе мотора 1NZ-FXE 1.5 (74 л. с.) полностью заимствована у Приуса. При втором рестайлинге появился новый двигатель 2NR-FKE 1.5 (109 л. с.), работающий по циклу Аткинсона – бензин ему предписан АИ‑98. Язвы те же – нагар, помпа и катушки зажигания.
Коробки передач
Все коробки передач – Aisin. Машины с МКП не возят. Применены родственные вариаторы К410 и
К411 нескольких модификаций. Характер типовой для CVT, любовь к частой смене рабочей жидкости ярко выражена. Вообще младшие вариаторы Aisin более «ватные», чем Jatco – электроника зажимает режимы разгона, исключая пиковые нагрузки на ремень и конусы. В среднем более надежные и живучие, хотя к 150 тысячам км всё равно сказывается износ. У меланхоличных владельцев, которые никогда не спешат, вариаторы ходят до 200 тысяч км.
Полный привод возможен с мотором 1.3 (95 л. с.). Муфта очень нежная, проходимости не добавляет, лишь улучшает устойчивость на скользких покрытиях. Хлопот при обслуживании больше: обновлять смазку и сальники еще в паре узлов.
Эксплуатационные болячки
- В подвеске, рулевой и тормозной системах, электрике, электронике регулярных болячек не выявлено. При бережной эксплуатации ремонтные работы вызревают не ранее 100–120 тысяч км.
- Поломки вообще редки, значительных среди них нет (погасла лампочка, разболтался хомут, порвалась резинка). «Менял только расходники» – самый распространенный отзыв.
- Нарекания сводятся к эксплуатационным качествам. Неважная «музыка», много внешних шумов, в холода литровый мотор не в состоянии прогреть салон, единственный стеклоочиститель оставляет большую неочищенную зону.
Euro NCAP: 2011 - пять звезд (Yaris с левым рулем). Водитель/пассажир 89%, ребенок 81%, пешеход 60%, системы содействия безопасности 86%
Самое массовое предложение на вторичке: Vitz 1.0 CVT
Оптимальный выбор: Vitz 1.3 CVT
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