Выбираем машину на вторичке — обзор рынка РФ осенью 2023?

«За рулем» рассказал, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

При скромном бюджете иномарки доступны только с большими пробегами. Выбирать лучше те, которые дольше служат. Какие именно? Ответ здесь.

Вторичный рынок бешено дорожает. Рост продаж сопровождается ростом цен. Объем торгов на вторичке по сравнению с прошлым годом вырос на 25%, а попутно и средневзвешенная цена – с 1,2 млн рублей в конце 2022 года до 1,5 млн по итогам нынешнего сентября.

На что хватит 1,5 млн сегодня? На любую новую Ладу или… на пятилетний Kia Rio с пробегом 50–80 тысяч км.

Несмотря на все флуктуации, лидеры продаж среди моделей не меняются несколько лет. В их числе по-прежнему Ford Focus, Rio и Solaris, Corolla и Camry (если учитывать все поколения), а также пять моделей Лады, включая 2107 и 2114. Понятно, что высокая средняя цена – заслуга дорогих молодых иномарок. А большинство проданных машин б/у – в пределах 300–600 тысяч рублей.

Самые популярные автомобили с пробегом сегодня

Первый вариант за 400–500 тысяч на вторичке – не особо свежая Лада. Гранту можно добыть возрастом 3–5 лет, Приора за эти деньги – от 6 лет и старше. Пробеги при этом схожие – в диапазоне 100–200 тысяч км. Для Лады это может означать заезженные мотор и коробку.

Второй вариант – еще более возрастная иномарка с пробегом за 200 тысяч км, а иногда свыше 300 тысяч. Судя по росту цен, спрос на оба варианта высок и стабилен.

Самое массовое предложение по иномаркам за 400–500 тысяч рублей: Ford Focus II 2005–2008 годов выпуска, пять-семь владельцев в ПТС. Заявленный пробег бывает и меньше 150 тысяч км, но в таких случаях надо разбираться, почему так дешево. Есть значимые дефекты или просто одометр скручен? У основной массы Фокусов за эти деньги заявлено 200–300 тысяч км. Цена уже мало зависит от комплектации – 1.4 с механикой и 1.6 с автоматом стоят одинаково.

Между тем, Focus – не лучшая по совокупности достоинств, не самая надежная и не самая живучая иномарка. И Logan тоже. Есть машины не менее стойкие – и по сопротивляемости коррозии, и по ресурсу главных агрегатов.

Самые выгодные авто с пробегом за небольшие деньги

Ничем не хуже, в первую очередь, массовые «японки» того же периода. Некоторые «корейцы». Недурную долговечность демонстрируют Фольксвагены, Шкоды и Сеаты. Правда, это не относится к машинам с турбомоторами TSI и роботами DSG – 200 тысяч км выдерживают далеко не все.

Годится и премиальный сектор японских и немецких марок. Но 20–25‑летние Audi и Лексусы дороги в содержании, и для них всё сложнее отыскать даже расходники. Почти каждую прокладку или фильтр надо заказывать и ждать, в наличии на складах их часто нет. Ну или прибегать к колхозному ремонту, внедряя пыльники от ВАЗ‑2108 и поршневые кольца от Москвича. Не факт, что это позволит что-то сэкономить: чуждые элементы чаще будут выходить из строя.

Как выбирать машину с пробегом?

При выборе разумно ориентироваться на состояние кузова и теоретически возможный ресурс мотора. Предпочтение тем, что могут протянуть больше 350 тысяч км. Общий принцип: чем проще конструкция, тем дольше служит.

Не стоит особо доверять заявлениям типа «на ходу, ремонта не требует» в отношении машин с пробегом за 200 тысяч. Оно, может, и ездит без посторонней помощи, но вряд ли полностью исправно – потому что износ! При покупке уместно торговаться и закладывать 50–100 тысяч рублей на предстоящее восстановление. Наверняка что-то придется делать в подвеске, заменить какие-нибудь приводные ремни или моторчик печки.

Дефицит недорогих машин на первичном рынке привел к тому, что со вторички мгновенно выметают лучшие предложения в ценовой группе «до миллиона рублей». Найти автомобиль, за которым рьяно ухаживали все предыдущие владельцы, крайне сложно, но всё еще реально – в том числе и среди машин с пробегом за 200 тысяч км. Не будем упираться в Ford Focus, лучше подробнее представим другие модели, на которые стоит обратить внимание. Все они представлены в нашем обзоре.

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