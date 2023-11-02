Не гниют и с классической АКП: 6 живучих иномарок за разумные деньги

«За рулем» перечислил 6 надежных иномарок с пробегом до 500 тыс. рублей

Что ищем?

Иномарки – седаны и хэтчбеки

Возраст: 10–16 лет

10–16 лет Пробег: 200 тысяч км

200 тысяч км Цена: 400–500 тысяч рублей

Daewoo Gentra II

За эти же деньги продают Chevrolet Lacetti последнего года выпуска (2012). На смену ему пришла Gentra – разработка GM на том же шасси, но с иными агрегатами и только седан. Сборка узбекская.

За 500 тысяч рублей доступны машины 2013–2015 годов, попадаются с пробегами до 150 тысяч км. В 2016‑м модель продолжили выпускать под маркой Ravon.

Подвеска столь же деликатная, как у Lacetti, кузов также средней стойкости. А простейший двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ проявил себя прекрасно. К серьезным поломкам приводит только пренебрежение прочисткой вентиляции картера и регулировкой клапанных зазоров. В целом агрегат безотказен, масло особо не ест и служит свыше 350 тысяч км на бензине АИ‑92.

К МКП вопросов нет. Автомат 6T30 – современный, но с набором мелких болячек, так что после 200 тысяч км вряд ли будет в хорошей кондиции.

Концептуально модель абсолютно бюджетная. Отсюда нестабильный ресурс некоторых узлов и множество мелких поломок. Владельцев автомобилей Лада этим не смутишь, а эргономика и иномарочный комфорт – радуют.

Ford Fusion

Создан на шасси Фиесты. По практичности превосходит и ее, и отчасти даже Focus. Багажник вместительнее, чем у Фокуса-хэтча, и машину с пробегом менее 200 тысяч км шансов найти больше. Собирали Fusion, кстати, не во Всеволожске, а в Кельне.

Моторы 1.4 (80 л. с.) и 1.6 (101 л. с.) – близкая родня «фокусовским», при этом версии с ломкими фазовращателями на Fusion не попадали.

Бензин АИ‑92 им формально разрешен, но по всем приметам АИ‑95 более уместен: свечи служат дольше, топливный насос не ломается. Нормальные несложные агрегаты с ресурсом 350 тысяч км.

Механическая коробка хороша и ходит столько же. Автомат, как ни странно, здесь «чужой» – Aisin AW80–41. И он благополучнее, чем тот, которым оснащены Фокусы.

Мотору 1.4 полагается крайне болезненный робот, с трудом доживающий до 150 тысяч км и дорогой в ремонте. Дизель 1.4 (68 л. с.) также не рекомендуем – рано стартует масложор, а по мере роста пробега растет и число капризов.

Системных поломок у Фьюжена не отмечается, разве что мал ресурс генератора, а после 10–12 лет разно­образно хандрит электрика.

Hyundai Getz

Компактный хэтчбек продавали до 2010 года. Проявил неожиданную жизнестойкость, в том числе по кузову. Половина машин на вторичке стоит свыше 600 тысяч рублей, но и за 500 тысяч можно найти варианты с пробегом 150–180 тысяч км.

Все главные агрегаты простые и без затей. При рестайлинге (2005) вылечили хлипкую МКП – стала выдерживать 200 тысяч км. Четырехступенчатый автомат A4AF3 создан совместно с Mitsubishi, в поздних версиях до первого ремонта ходит порой 250 тысяч км.

Из моторов лучше избегать чахлого младшенького 1.1 (66 л. с.) – три цилиндра, высокая склонность к перегреву, быстро загрязняются дроссель и свечи, необходимо часто регулировать тепловые зазоры.

Двигатели 1.4 (97 л. с.) и 1.6 (105 л. с.) уже с гидрокомпенсаторами, намного более спокойные и терпеливые. Все моторы настроены на АИ‑92, у всех чугунный блок – прекрасно поддаются капремонту. Заметный угар масла развивается к 200 тысячам км. Ресурс – свыше 350 тысяч км.

У Гетца вполне взрослая подвеска: если не гонять по ухабам, до 100 тысяч км ничего не случается. И на редкость стойкий рулевой механизм. Недостатки: тесен багажник, мал ресурс расходников тормозной системы.

Mitsubishi Lancer IX

Продавали до 2010 года. За 500 тысяч рублей есть рестайлинговые машины, в том числе с приставкой Classic к названию, появившейся при выходе десятого поколения.

Все моторы с чугунными блоками под АИ‑92, но после 100–150 тысяч км становятся маслоежками, и с этим надо что-то делать. Младший мотор 1.3 (82 л. с.) наименее живуч, к 200 тысячам км иногда требуется ремонт поршневой. Двухлитровый 4G63 (135 л. с.) превосходен по ресурсу, но не без болячек – ломкие балансирные валы и гидрокомпенсаторы, трескающийся выпускной коллектор.

Объективно лучший у Лансера – мотор 4G18 1.6 (98 л. с.), неприхотливый и надежный, также с гидрокомпенсаторами.

Самые живучие коробки передач также сочетаются с мотором 1.6. Редкий случай, когда автомат требует вмешательств позже и реже, чем механика. У МКП износ сказывается к 150–200 тысячам км – сдаются подшипники: выжимной и первичного вала, муфты и синхронизаторы. Автомат же (F4A41) нередко бегает 200–250 тысяч, а после переборки еще соточку-полторы. Хотя, конечно, ремонт автомата более сложен и дорог.

Слабость Лансера – кузов, который после 200 тысяч км обычно покрывается язвочками в ожидаемых местах.

Nissan Tiida I

Седан или пятидверный хэтчбек.

Продавали до 2013 года, но 500 тысяч рублей просят за машины 2007–2010 годов с пробегами 200–300 тысяч км.

Кузов недурно сопротивляется коррозии. Главное достоинство – надежные долгоиграющие двигатели и коробки передач.

Все моторы атмосферные. В версии с правым рулем (Tiida Latio) к нам попадал мотор 1.5 (109 л. с.), официально продавали 1.6 (110 л. с.) и 1.8 (126 л. с.). Гоняться за более мощным не стоит. Склонен к перегревам, не сочетается с автоматом, АИ‑92 переносит с трудом, ресурс цепи привода ГРМ ниже. Двигатели 1.5 и 1.6 различаются ходом поршня и прошивками. HR16DE знаком нам по множеству моделей, в том числе как Renault Н4М, коим оснащали Логаны и Лады. Из важных болячек – возрастной масложор, излечимый за умеренную плату (раскоксовка, кольца, колпачки, регулировка зазоров). А ходит свыше 350 тысяч км. В жаркую погоду лучше применять АИ‑95.

Под стать ему и коробки. У механики недомогания вылезают не ранее 200 тысяч км, а древний четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A способен на 300 тысяч без ремонта, если вовремя менять масло и не перегревать.

Volkswagen Jetta V

Седан на базе Гольфа. Продавали до 2010 года, причем хэтчбек Golf на вторичке немного дороже. За 500 тысяч рублей пока еще можно найти Джетты с пробегами до 200 тысяч км.

Крепкая подвеска, весьма стойкий к коррозии кузов. Нет особого смысла связываться с наддувными моторами 1.4, сочетаемыми с роботами DSG. В гамме есть отличный 8‑клапанный двигатель BSE 1.6 (102 л. с.) с ресурсом 500 тысяч км. Очень прост и надежен. Впрыск распределенный, нет клапана EGR и фазовращателей, а компенсаторы зазоров есть. Кое-какие работы с ним неизбежны: иногда трескается пластик катушек зажигания и впускного коллектора, а после 150–200 тысяч км растущий угар масла побудит заменить колпачки и поршневые кольца.

Механическая коробка служит 300 тысяч км, четырехступенчатый автомат AQ250 (исходно Aisin TF‑60SN) почти столько же. Хотя тут всё зависит от ухода и драйверской активности владельцев. Масло раз в 80 тысяч км полезно менять даже в механике, дольше проживут синхронизаторы.

Эти же пары мотор-коробка встречаются на «пятом» Гольфе, «второй» Октавии и Сеатах. Испанские модели тоже можно брать – но быть готовым к дефициту кузовных запчастей.

Что лучше не брать?

Редкие модели, даже если у них хорошая репутация. Например, Fiat Albea или Nissan Sentra, который пару лет выпускали в Ижевске. Сами по себе они недурны, но поиск простейших запчастей может стать затяжным квестом.

Модели с агрегатами, признанными ненадежными или недолговечными. В частности, с трехцилиндровыми моторами, роботами и вариаторами. Ресурс их обычно не превышает 220–250 тысяч км. Есть неудачники и среди массовых моторов – к примеру, французско-немецкого семейства EP6 1.6.

Простецкие китайские модели примерно до 2015 года. Конструктивно они уже более-менее нормальны, но больно быстра коррозия: кузов гниет почти у всех. По числу мелких поломок они близки к Ладам, а запчасти обычно дефицит.

Машины класса С и выше с пробегами за 300 тысяч км, вне зависимости от марки. Лучше за те же деньги найти простую машину с меньшим пробегом – скорее всего, она и послужит дольше, и содержание выйдет дешевле.

Как понять, что приглянувшаяся машина еще походит и ее можно покупать? Все ответы здесь.

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