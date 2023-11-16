Надежная семейная легковушка за 2 миллиона – в чем ее фишки?

«За рулем» нашел любопытные особенности в конструкции нового китайского седана

Несколько месяцев назад на калининградском Автоторе начали собирать седан Kaiyi E5. Он стал первой легковушкой (не кроссовером!), появившейся на нашем рынке после весны 2022 года.

Следом в Калининграде выпустили одноклассника Каи – BAIC U5 Plus. Тот же размер, близкие цены, но при этом и много отличий – от дизайна до особенностей в ездовых характеристиках.

Атмосферник против турбо

Kaiyi бывает только с турбомотором на 147 сил (отлично знаком нам по разным моделям концерна Chery) и вариатором. Версия с механикой так пока и не появилась.

BAIC оснащают атмосферным двигателем. С 1,5 л сняли 105 л.с. Для спокойного передвижения на автомобиле гольф-класса достаточно. Да и атмосферники потенциально надежнее турбо.

В «базе» мотор стыкуется с механической коробкой, две другие версии идут с вариатором. Когда есть выбор – это хорошо.

Как едет?

Сзади у седана BAIC установлена подвеска с упругой балкой, у Kaiyi – более сложная независимая. Но на дороге U5 Plus ведет себя точно не хуже! Его шасси кажется даже более упругим и энергоемким, работает тихо и уверенно. Неровности всех калибров BAIC проглатывает незаметнее, чем Kaiyi.

Лучше настроена педаль тормоза: у нее меньше свободный ход и замедление дозировать проще.

Светодиодные фары стоят в богатой комплектации. Свет отменный: яркий, ровный, широкий и дальнобойный. Ради этой опции стоит выбрать машину подороже.

Что внутри?

Kaiyi запомнился чересчур высокой посадкой и неудобным сиденьем. У BAIC водительское кресло установлено на нормальной высоте, спинка и подушка с хорошо проработанным профилем, поясница не проваливается.

Даже руль, регулирующийся только по углу наклона, не мешает хорошо устроиться. Обогревов сидений нет, но это (наверняка!) исправят со временем.

Пластик в верхней части панели мягкий. Посередине – вставка из экокожи, напоминающей дорогую алькантару. И только в самом низу материалы жесткие, но выглядят все равно достойно.

Какой расход топлива?

Китайские турбомоторы неприятно удивляют расходом топлива. Kaiyi E5 едва укладывался на тесте в 8,5 л/100 км при размеренном движении по шоссе.

BAIC U5 Plus порадовал: 7,3 л/100 км за городом (причем не в «пенсионерском» режиме) и 8,3 л/100 км в смешанном цикле.

Такие машины чаще других будут брать таксисты и семьянины. Им скорость и динамика не так важны, как затраты на топливо. Кстати, в обе машины можно заливать АИ-92.

Багажник для гольф-класса невелик – 430 л. Кнопки открывания на крышке нет – только клавиши на брелоке или в салоне. Ручки закрывания тоже нет. Спинка складывается только целиком и образует большую ступеньку. Запаска не полноразмерная, но в огромную нишу поместится и нормальная.

Что лучше?

BAIC U5 Plus оказался по многим параметрам лучше земляка Kaiyi E5. При этом BAIC стоит от 2,05 до 2,22 млн рублей, тогда как за Kaiyi просят 2,2-2,36 млн рублей.

Но у каждого свои приоритеты при выборе автомобиля. И кто-то, наверняка, предпочтет лучшую динамику турбомотора и дизайн а-ля Alfa Romeo. А значит, без покупателей Kaiyi E5 тоже не останется.

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