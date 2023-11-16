Надежная семейная легковушка за 2 миллиона – в чем ее фишки?
Несколько месяцев назад на калининградском Автоторе начали собирать седан Kaiyi E5. Он стал первой легковушкой (не кроссовером!), появившейся на нашем рынке после весны 2022 года.
Следом в Калининграде выпустили одноклассника Каи – BAIC U5 Plus. Тот же размер, близкие цены, но при этом и много отличий – от дизайна до особенностей в ездовых характеристиках.
Атмосферник против турбо
Kaiyi бывает только с турбомотором на 147 сил (отлично знаком нам по разным моделям концерна Chery) и вариатором. Версия с механикой так пока и не появилась.
BAIC оснащают атмосферным двигателем. С 1,5 л сняли 105 л.с. Для спокойного передвижения на автомобиле гольф-класса достаточно. Да и атмосферники потенциально надежнее турбо.
В «базе» мотор стыкуется с механической коробкой, две другие версии идут с вариатором. Когда есть выбор – это хорошо.
Как едет?
Сзади у седана BAIC установлена подвеска с упругой балкой, у Kaiyi – более сложная независимая. Но на дороге U5 Plus ведет себя точно не хуже! Его шасси кажется даже более упругим и энергоемким, работает тихо и уверенно. Неровности всех калибров BAIC проглатывает незаметнее, чем Kaiyi.
Лучше настроена педаль тормоза: у нее меньше свободный ход и замедление дозировать проще.
Что внутри?
Kaiyi запомнился чересчур высокой посадкой и неудобным сиденьем. У BAIC водительское кресло установлено на нормальной высоте, спинка и подушка с хорошо проработанным профилем, поясница не проваливается.
Даже руль, регулирующийся только по углу наклона, не мешает хорошо устроиться. Обогревов сидений нет, но это (наверняка!) исправят со временем.
Какой расход топлива?
Китайские турбомоторы неприятно удивляют расходом топлива. Kaiyi E5 едва укладывался на тесте в 8,5 л/100 км при размеренном движении по шоссе.
BAIC U5 Plus порадовал: 7,3 л/100 км за городом (причем не в «пенсионерском» режиме) и 8,3 л/100 км в смешанном цикле.
Такие машины чаще других будут брать таксисты и семьянины. Им скорость и динамика не так важны, как затраты на топливо. Кстати, в обе машины можно заливать АИ-92.
Что лучше?
BAIC U5 Plus оказался по многим параметрам лучше земляка Kaiyi E5. При этом BAIC стоит от 2,05 до 2,22 млн рублей, тогда как за Kaiyi просят 2,2-2,36 млн рублей.
Но у каждого свои приоритеты при выборе автомобиля. И кто-то, наверняка, предпочтет лучшую динамику турбомотора и дизайн а-ля Alfa Romeo. А значит, без покупателей Kaiyi E5 тоже не останется.
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