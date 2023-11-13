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Престижные иномарки по цене «китайцев» — 4 модели уже в продаже

«За рулем» рассказал о новых моделях, завезенных по параллельному импорту

Популярные марки и проверенные агрегаты: 4 новых модели от 2 млн рублей

Осенью поток параимпорта ощутимо обмелел. И не повышенный с августа утильсбор тому причиной, а глобальное наступление китайского автопрома.

По состоянию на октябрь официально работают уже свыше 20 марок, тогда как летом было 14. Как бы там ни было, новинки параимпорта продолжают поступать.

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Toyota Vios

Цена: от 2,2 млн рублей. Разработка Daihatsu на основе модели Avanza. Незамысловатый седан для рынков Азии и Латинской Америки. Во многих странах продается под названием Yaris.
Цена: от 2,2 млн рублей. Разработка Daihatsu на основе модели Avanza. Незамысловатый седан для рынков Азии и Латинской Америки. Во многих странах продается под названием Yaris.

Весной у нас «засветилась» китайская «фейслифтинговая» версия Vios третьего поколения. Сейчас прибыли модели четвертой генерации, представленные в прошлом году в Таиланде. Сборку начали там же, потом еще и в Малайзии. По размерам — конкурент Kia Rio. Но кузов больше похож на лифтбек. Объем багажника заявлен 475 л.

У нас доступен с единственной комбинацией из атмосферного мотора 1.5 (109 л.с.) и вариатора Aisin – скорее всего, малайзийская версия. Двигатель (Toyota 2NR-VE) для данной модели предельный.

Нет особых сомнений, что это добротный и надежный автомобиль – по крайней мере, до 100 тысяч км по-крупному ничего ломаться не должно. Далее все зависит от того, как обращались с нежным вариатором.

Без пробега, дешевле 2 миллионов — 4 новинки параимпорта

У мотора недолговечный насос системы охлаждения – общая особенность современных тойотовских малолитражных агрегатов. АИ-92 лить нельзя – загнутся катушки зажигания и начнется масложор.

Оснащение выше среднего для данного ценового сегмента. В большинство комплектаций входит даже фирменный пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense – на некоторых рынках он «в базе».

Audi Q3

Крупную партию Q3 привезли в конце сентября. Цена: от 4,6 млн за переднеприводную версию с младшим мотором 1.4. Дизельный вариант тянет на 7 млн рублей. Полный привод еще дороже.
Крупную партию Q3 привезли в конце сентября. Цена: от 4,6 млн за переднеприводную версию с младшим мотором 1.4. Дизельный вариант тянет на 7 млн рублей. Полный привод еще дороже.

Поставки из Китая – модель выпускает СП Volkswagen-FAW. Второе поколение Q3 с 2019 года официально продавали у нас, стоило оно тогда от 2,5 млн. Так что с учетом инфляции и нынешнего дефицита 5 млн рублей за премиум – отнюдь не запредельная цена.

Однако столько стоят самые простые версии с наддувным мотором 1.4 (150 л.с.) и 6-ступенчатым роботом. Знакомо по множеству моделей – не особо надежное и совсем не ресурсное.

Бензиновый двигатель 2.0 тоже не подарок. Неплох дизель 2.0, но и он дружит только с роботом, да и солярка стала дорогая.

Реальная альтернатива «китайцам» – 4 престижные (и недорогие) модели

С некоторых пор в материалах и оснащении Audi регулярно встречаются решения, прямо заимствованные у «народных» моделей VW. Так, Q3 по конструкции во многом повторяет соплатформенный Tiguan, а наборы главных агрегатов у них и вовсе идентичны.

Что интересно, новые Тигуаны тоже есть в продаже – и цены на них практически такие же.

Ford Mondeo

Цена: от 4,7 млн рублей. Седан со спортивным акцентом, привод передний. Модель с 2022 года официально не продавалась нигде, кроме Китая.
Цена: от 4,7 млн рублей. Седан со спортивным акцентом, привод передний. Модель с 2022 года официально не продавалась нигде, кроме Китая.

Шестое поколение Mondeo (на платформе кросс-купе Evos) разработано специально для внутреннего китайского рынка. Выпускают на заводе СП Changan Ford.

В российских салонах замечена версия с мотором 2.0 (246 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом. Не топовая – у той иной дизайн и приставка ST-Line в названии.

Двигатель семейства EcoBoost, с прямым впрыском и турбонаддувом, к нам в версии Twin scroll (c 2015 года) практически не попадал. Динамику дает потрясающую, но требует качественного топлива и тщательного обслуживания – плохой бензин угробит форсунки. Сотрудничает с автоматом 8F40, который пошел в серию только в 2018 году – типовые болячки не выявлены. Но гидроавтоматы под мощные моторы у Форда всегда были крепкие и надежные.

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Внутри Mondeo выглядит еще моднее, чем снаружи: главную роль в салоне играет гигантский трехсекционный экран почти во всю ширину передней панели. Оснащение – под запросы бизнес-класса.

Интересная машина – только непонятно, где и как ее чинить. Правда, один из дилеров смело дает гарантию 5 лет или 150 тысяч км.

MG RX8

Цена: от 4,6 млн рублей. Но это не паркетник, а рамный семиместный внедорожник с неразрезным задним мостом. Можно записать в конкуренты Mitsubishi Pajero и официально продаваемого Haval H9.
Цена: от 4,6 млн рублей. Но это не паркетник, а рамный семиместный внедорожник с неразрезным задним мостом. Можно записать в конкуренты Mitsubishi Pajero и официально продаваемого Haval H9.

Откуда растут ноги, разбираться можно долго. Если коротко – из Китая. Британская марка MG ныне принадлежит китайской компании SAIC. И формально MG RX8 – это не самостоятельная модель, а клон модели Roewe RX8, которая заимствовала доработанное шасси и основные агрегаты пикапа Maxus T60 (обе марки также принадлежат SAIC).

MG RX8 дебютировал в 2019 году. К нам завезли в топовой комплектации с бензиновым 2.0 (221 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом.

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Двигатель с прямым впрыском и наддувом – сложный по конструкции. И, скорее всего, требовательный и прихотливый в эксплуатации. Но по рождению он не «китаец», а чистокровный GM/Opel (семейство MGE или SIDI Ecotec). Автомат тоже породистый – Aisin.

Оснащение не премиальное, но щедрое: кожаный салон, электропривод передних сидений, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, продвинутая медиасистема, камеры кругового обзора, сервопривод пятой двери и так далее. Под вопросом только внедорожные способности: кроме многодисковой муфты с шестью режимами работы у RX8 ничего больше нет.

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За РулемЗиновьев Сергей
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