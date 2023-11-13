Престижные иномарки по цене «китайцев» — 4 модели уже в продаже

«За рулем» рассказал о новых моделях, завезенных по параллельному импорту

Осенью поток параимпорта ощутимо обмелел. И не повышенный с августа утильсбор тому причиной, а глобальное наступление китайского автопрома.

По состоянию на октябрь официально работают уже свыше 20 марок, тогда как летом было 14. Как бы там ни было, новинки параимпорта продолжают поступать.

Toyota Vios

Цена: от 2,2 млн рублей. Разработка Daihatsu на основе модели Avanza. Незамысловатый седан для рынков Азии и Латинской Америки. Во многих странах продается под названием Yaris.

Весной у нас «засветилась» китайская «фейслифтинговая» версия Vios третьего поколения. Сейчас прибыли модели четвертой генерации, представленные в прошлом году в Таиланде. Сборку начали там же, потом еще и в Малайзии. По размерам — конкурент Kia Rio. Но кузов больше похож на лифтбек. Объем багажника заявлен 475 л.

У нас доступен с единственной комбинацией из атмосферного мотора 1.5 (109 л.с.) и вариатора Aisin – скорее всего, малайзийская версия. Двигатель (Toyota 2NR-VE) для данной модели предельный.

Нет особых сомнений, что это добротный и надежный автомобиль – по крайней мере, до 100 тысяч км по-крупному ничего ломаться не должно. Далее все зависит от того, как обращались с нежным вариатором.

У мотора недолговечный насос системы охлаждения – общая особенность современных тойотовских малолитражных агрегатов. АИ-92 лить нельзя – загнутся катушки зажигания и начнется масложор.

Оснащение выше среднего для данного ценового сегмента. В большинство комплектаций входит даже фирменный пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense – на некоторых рынках он «в базе».

Audi Q3

Крупную партию Q3 привезли в конце сентября. Цена: от 4,6 млн за переднеприводную версию с младшим мотором 1.4. Дизельный вариант тянет на 7 млн рублей. Полный привод еще дороже.

Поставки из Китая – модель выпускает СП Volkswagen-FAW. Второе поколение Q3 с 2019 года официально продавали у нас, стоило оно тогда от 2,5 млн. Так что с учетом инфляции и нынешнего дефицита 5 млн рублей за премиум – отнюдь не запредельная цена.

Однако столько стоят самые простые версии с наддувным мотором 1.4 (150 л.с.) и 6-ступенчатым роботом. Знакомо по множеству моделей – не особо надежное и совсем не ресурсное.

Бензиновый двигатель 2.0 тоже не подарок. Неплох дизель 2.0, но и он дружит только с роботом, да и солярка стала дорогая.

С некоторых пор в материалах и оснащении Audi регулярно встречаются решения, прямо заимствованные у «народных» моделей VW. Так, Q3 по конструкции во многом повторяет соплатформенный Tiguan, а наборы главных агрегатов у них и вовсе идентичны.

Что интересно, новые Тигуаны тоже есть в продаже – и цены на них практически такие же.

Ford Mondeo

Цена: от 4,7 млн рублей. Седан со спортивным акцентом, привод передний. Модель с 2022 года официально не продавалась нигде, кроме Китая.

Шестое поколение Mondeo (на платформе кросс-купе Evos) разработано специально для внутреннего китайского рынка. Выпускают на заводе СП Changan Ford.

В российских салонах замечена версия с мотором 2.0 (246 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом. Не топовая – у той иной дизайн и приставка ST-Line в названии.

Двигатель семейства EcoBoost, с прямым впрыском и турбонаддувом, к нам в версии Twin scroll (c 2015 года) практически не попадал. Динамику дает потрясающую, но требует качественного топлива и тщательного обслуживания – плохой бензин угробит форсунки. Сотрудничает с автоматом 8F40, который пошел в серию только в 2018 году – типовые болячки не выявлены. Но гидроавтоматы под мощные моторы у Форда всегда были крепкие и надежные.

Внутри Mondeo выглядит еще моднее, чем снаружи: главную роль в салоне играет гигантский трехсекционный экран почти во всю ширину передней панели. Оснащение – под запросы бизнес-класса.

Интересная машина – только непонятно, где и как ее чинить. Правда, один из дилеров смело дает гарантию 5 лет или 150 тысяч км.

MG RX8

Цена: от 4,6 млн рублей. Но это не паркетник, а рамный семиместный внедорожник с неразрезным задним мостом. Можно записать в конкуренты Mitsubishi Pajero и официально продаваемого Haval H9.

Откуда растут ноги, разбираться можно долго. Если коротко – из Китая. Британская марка MG ныне принадлежит китайской компании SAIC. И формально MG RX8 – это не самостоятельная модель, а клон модели Roewe RX8, которая заимствовала доработанное шасси и основные агрегаты пикапа Maxus T60 (обе марки также принадлежат SAIC).

MG RX8 дебютировал в 2019 году. К нам завезли в топовой комплектации с бензиновым 2.0 (221 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом.

Двигатель с прямым впрыском и наддувом – сложный по конструкции. И, скорее всего, требовательный и прихотливый в эксплуатации. Но по рождению он не «китаец», а чистокровный GM/Opel (семейство MGE или SIDI Ecotec). Автомат тоже породистый – Aisin.

Оснащение не премиальное, но щедрое: кожаный салон, электропривод передних сидений, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, продвинутая медиасистема, камеры кругового обзора, сервопривод пятой двери и так далее. Под вопросом только внедорожные способности: кроме многодисковой муфты с шестью режимами работы у RX8 ничего больше нет.

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