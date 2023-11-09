Еще один китайский седан российской сборки

«За рулем» протестировал седан BAIC U5 Plus собранный на Автоторе

Калининградский Автотор набрал пул китайских партнеров взамен ушедших корейских и немецких. Всё провернули достаточно оперативно, и Kaiyi E5 успел стать первым седаном на нашем рынке новой реальности. Правда, Kaiyi E5, созданный на базе Chery Arrizo 7 десятилетней давности, кое в чём разочаровал (ЗР № 5, 2023). Поэтому к седану BAIC U5 Plus я подходил с определенным скепсисом: машина того же класса и не слишком известной у нас марки.

Однако первое впечатление оказалось приятным. Сиденье водителя установлено на нормальной высоте, спинка и подушка – с хорошо проработанным профилем, поясница не проваливается. И даже руль, регулирующийся только по углу наклона, не мешает удобно устроиться. Обогрева сидений нет, но мы к этому уже привыкли: исправят со временем.

BAIC U5 PLUS. Цена в России от 2 045 000 ₽

Двигатель и коробка передач

Двигатель на U5 Plus – атмосферный, с полутора литров сняли 105 л. с. Индекс у него свой, А151А1, хотя по некоторым данным он происходит от мотора Mitsubishi 4A91.

Блок и головка из алюминия, чугунные гильзы, распределенный впрыск, степень сжатия 10,5:1. Плюс японские гены и отсутствие турбины. Звучит как заявка на долгую и беспроблемную ­эксплуатацию.

Интервал замены масла стандартный для «китайцев» – 10 тысяч км. В инструкции нашлось любопытное: в тяжелых условиях в Китае масло предписано менять – внимание! – раз в 2500 км. Объем бачка стеклоомывателя для нас не адаптировали – в нём не больше двух литров.

Как и почти для всех китайских двигателей, бензин АИ‑92 допустим для постоянного применения. В отличие от турбомоторов с непосредственным впрыском и высокой степенью форсировки, здесь это не вызывает неприятия.

В базе на «пятерку» ставится 5‑ступенчатая механика, а у меня машина с вариатором. Настроен силовой агрегат по старым канонам: в ответ на нажатие педали газа в пол двигатель упирается в 6000 об/мин и заунывно воет, пока не отпустишь педаль. От этого складывается впечатление очень небыстрого разгона.

Светодиодные фары стоят только в топовой комплектации. Светят отменно: ярко, ровно, далеко и широко. Тот случай, когда однозначно стоит выбрать LED вместо галогенок. Колеса размерности 205/55 R16 теряются в арках. Причем не только по диаметру, но и по причине небольшой колеи. Но это мелочи: едет машина достойно, а шины недороги.

По паспорту заявлено 12,5 с. Для машины гольф-класса со 105 силами и вариатором – приемлемо. Наши замеры показали 12,3–12,4 секунд: BAIC даже чуть превосходит официальные параметры. Для сравнения напомню, что более компактная Веста NG на «ручке» при той же мощности показала минимум 13,8 с.

Из негатива – заметная дрожь по кузову на холостом ходу. Она есть вне зависимости от положения селектора трансмиссии. Надеюсь, это особенность сборки конкретной машины.

А он экономичный?

Китайские турбомоторы экономичностью не отличаются. На атмосфернике довелось долго и вдумчиво поездить впервые, поэтому особое внимание уделил расходу топлива. Он порадовал: 7,3 л/100 км за городом в отнюдь не «овощном» режиме и 8,3 л/100 км в смешанном цикле. Таксистам я бы посоветовал обратить внимание именно на безнаддувные двигатели. Скорость и динамика в извозе не так важны, а вот экономия на покупке и бензине выйдет ощутимая.

Медиасистема пустая. Даже заявленной в комплектации системы CarbitLink (синхронизация Android-смартфонов по-китайски) почему-то не оказалось. Как и русского языка. Но работа ведется. Верхний пластик панели мягкий, посередине вставка из экокожи, очень напоминающей дорогую алькантару. И только в самом низу пластмасса жесткая, хотя и достойного вида.

У многих современных машин смартфон можно пристроить без держателя так, чтобы следить за навигатором. Но это место всегда будет внизу, что неудобно и небезопасно. В БАИКе телефон надежно встает в прорезь между панелью и дисплеем. Хотя понятно, что вышло это случайно.

Огромные кнопки на руле можно нажимать хоть пальцами орангутанга. Круиз-контролю тут места не нашлось, у него отдельный подрулевой рычажок. Однозонный климат-контроль работает неидеально. На место заглушек так и просятся клавиши обогрева сидений и руля.

Управление разгоном настроено хорошо. Сразу вспоминается Kaiyi E5. Его турбомотор на 147 сил гораздо шустрее, но взаимодействие с вариатором в пробочном режиме нелинейное.

Тормоза тоже лучше на БАИКе: меньше свободный ход педали, более прогнозируемое замедление. Шумоизоляция приличная, субъективно – не хуже, чем у Kia Cerato и Hyundai Elantra. Гул от колесных арок есть (это для «китайцев» обязательно), но не досаждает.

Для недорогих китайских седанов у БАИКа адекватная эргономика и удобное сиденье. Не хватает только обогрева кресел. Отсутствие любимых в Поднебесной электроприводов не беда – ни к чему они в простой машине. Сзади просторно: сойдет и для семьи, и для такси.

Понравилась работа подвески – плотная, тихая, надежная. Лежачих полицейских и ям с острыми краями U5 Plus не боится. Этому способствуют и шины размерности 205/55 R16. Считаю, что на недорогом седане в России ни к чему выпендреж с большим диаметром или низким профилем. Kaiyi E5 ведет себя хуже, и одними только «семнадцатыми» колесами это не объяснить, дело в настройках.

Более того, и рулится BAIC приятнее, чем Kaiyi. А теперь внимание: у первого сзади стоит торсионная балка, у второго – независимая подвеска. Это я к тому, что верить описанию на бумаге и выбирать по нему автомобиль – так себе идея.

История BAIC? Государственный концерн BAIC Group был основан в 1958 году. Это одна из старейших автомобильных компаний Китая. Лишь несколько лет назад из ее состава вышла в частное владение марка BAW, с которой и началась история BAIC. Марка BAW примечательна для нас двумя моделями. Седан Dongfanghong BJ760 выпускался в 1960–1969 годах как лицензионная копия Волги ГАЗ‑21. А внедорожник BJ212 разработали для армии на замену советским ГАЗ‑69. Кстати, мотивы нашего УАЗа‑469 во внешности – чистой воды совпадение, потому что «китаец» встал на конвейер на семь лет раньше уазика. Dongfanghong BJ760 BJ212 Бренд BAIC, совпадающий с именем головной компании, придуман для России. В Китае эти же машины называются Beijing. Это слово можно найти на седане чуть ли не в 20 местах. Сомневаюсь, что на Автоторе будут их убирать: слишком много деталей придется поменять, включая оптику. В переводе с китайского – «Пекин». Вроде как у нас – Москвич.

По моему рассказу может показаться, что я пытаюсь заочно сравнивать две машины. И вы не ошиблись. Просто Kaiyi E5 настолько запомнился некоторыми своими особенностями со знаком минус, что его легко сравнить с одноклассником заочно. BAIC U5 Plus почти по всем параметрам лучше своего земляка. Удивительно, что столь разные машины выпускаются на одном заводе. А если Автотор подтянет U5 в части медиасистемы и «теплых» опций, станет еще лучше. Только цену при этом желательно не повышать, а то при стартовой стоимости 2,05 млн рублей называть модель бюджетной язык не поворачивается.

Багажник для гольф-класса невелик, 430 л. Кнопки открывания на крышке нет – только клавиши на брелоке или в салоне. Ручки закрывания тоже нет. Спинка складывается только целиком и образует большую ступеньку. Запаска – докатка, но в огромную нишу ­влезет и нормальная.

BAIC U5 Plus второго поколения выпускается с 2017 года и прошел рестайлинг в 2021‑м. К нам везут актуальную версию. В Китае есть исполнение и с турбомотором, но Автотор решил развести эти модели по моторам с Kaiyi E5.

Энергоемкая подвеска, удобная посадка, отличный головной свет «Пустая» медиасистема, спинка второго ряда складывается целиком

BAIC U5 PLUS

Длина / ширина / высота / база 4660 / 1820 / 1480 / 2670 мм

4660 / 1820 / 1480 / 2670 мм Объем багажника 430 л

430 л Снаряженная / полная масса 1330 / 1630 кг

1330 / 1630 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 77 кВт / 105 л. с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4800 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 77 кВт / 105 л. с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,5 с

12,5 с Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 48 л

АИ‑92–95 / 48 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,5 / 6,6 / 7,7 л / 100 км

9,5 / 6,6 / 7,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

Конкуренты и цены Самый дешевый седан-иномарка на нашем рынке сейчас – Changan Alsvin. За машину с мотором в 98 сил и 5‑ступенчатым преселективом просят 1,75–1,8 млн рублей. Но при длине 4390 мм это игрок В‑класса. Кстати говоря, единственный в России на сегодня, кроме Лады. BAIC U5 Plus со 105‑сильным атмосферником стоит на следующей ступени по доступности, но относится к сегменту С – он больше. База с механической коробкой тянет на 2,05 млн рублей, две комплектации с вариатором оцениваются в 2,12–2,22 млн рублей. Его земляк по калининградской сборочной площадке Kaiyi E5 бывает только с турбомотором на 147 «лошадей» и вариатором (хотя механика анонсирована уже давно). Три отличающиеся на мизер уровня оснащения отдают за 2,2–2,36 млн рублей. Omoda S5 отличается от одноклассников лучшим набором опций. На машину ставят только вариатор. Со 113‑сильным атмосферником «пятерка» стоит 2,32 млн, со 147‑сильным агрегатом 1.5 турбо – 2,43–2,63 млн. Наконец, Changan Eado Plus. Он самый мощный (155 л. с.) и крупный (длина 4730 мм). Как и младший Alsvin, тоже с роботом при двух сцеплениях. Цена – 2,29–2,36 млн рублей.

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