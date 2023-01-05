Названа недорогая и неугоняемая Тойота: салон просторный, багажник большой

Новым Toyota Avensis третьего поколения (2008-2018 годы выпуска) продавался не очень хорошо, но в подержанном виде его «распробовали». И цены все еще привлекательные: уложитесь в полтора миллиона.

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В линейке «общемировых» седанов Тойоты среднеразмерный Avensis занимает промежуточное положение между Короллой и Камри.

Рыночный долгожитель: прошел два рестайлинга (2011, 2015).

Официальные продажи у нас прервали в 2012 году, но модель всё равно попадала в Россию по иным каналам — на вторичке достаточно машин второго рестайлинга.

Toyota Avensis III

Достоинства

Очень надежный.

Кузов хорошо противостоит коррозии.

Просторный салон, багажник 500 л.

Высокий уровень безопасности.

Не интересует угонщиков.

Avensis критиковали за простоватое оформление и материалы, но по функционалу и эргономике вопросов нет. На фото — версия «первый рестайлинг».

Недостатки

Простецкие материалы салона.

Клиренс 140 мм.

Моторы

Все бензиновые моторы — атмосферные. Младший 1ZR-FAE 1.6 (132 л. с.) был доступен только в первый год продаж и сочетается лишь с МКП. Двигатель 2ZR-FAE 1.8 (147 л. с.) — самый массовый. Дружит с МКП или вариатором, равно как и топовый 2.0 (152 л. с.).

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Конструкции родственные. У всех алюминиевый блок, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Проблемы в целом одинаковые.

Повышенная склонность к образованию нагара и жору масла. По ранним моторам много жалоб на сбои электроники, управляющей высотой подъема впускных клапанов (Valvematic). У ранних машин быстро умирал водяной насос — после первого рестайлинга ставили модернизированный. Цепь ГРМ держится около 150 тысяч км.

У всех моторов с годами развивается затрудненный пуск в морозы. Всем рекомендован АИ‑95 — топливо с меньшим октановым числом ускорит деградацию. Все двигатели считаются надежными, финальный ресурс зависит от тщательности обслуживания — и составляет 250–300 тысяч км. Наиболее стойким признан мотор 2.0 — недомогания у него проявляются менее ярко.

Дизели семейства D‑4D (1.6, 2.0, чаще 2.2) попадали к нам в подержанном виде, в основном, из Европы. Про 1.6 мало что известно, а 2.2 хорошо знаком по RAV4 — весьма капризный и с невысоким для дизеля ресурсом. Однако имеет смысл его рассматривать, так как он сочетается с гидроавтоматом (двухлитровый — только с механикой).

Коробки передач

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Вариатор К111 (Aisin), по мнению создателей, способен на 250 тысяч км. В реальности это означает, что на отрезке 100–150 тысяч км неизбежна переборка с чисткой и заменой изношенных узлов. В их числе подшипники солнечной шестерни, кольца и фрикционы гидротрансформатора, масляный насос, иногда также соленоиды и сам ремень.

Любой ремонт вариатора дорог — по нынешним ценам и 200 тысяч рублей не предел.

Агрегат не раз модифицировали, версии после 2012 года стали немного менее нежными.

Автомат U660E/U760E (тот, что дружит с дизелем) — спокойный и долгоиграющий агрегат. К механическим коробкам также нет особых претензий. На тех, что работают с большими моторами, рекомендуют эпизодически менять масло.

Эксплуатационные болячки

Подвеска удостоена самых лестных отзывов. На многих машинах первые вмешательства требовались после 150 тысяч км. Раньше сдаются только втулки стабилизатора, да и они порой держатся свыше 80–100 тысяч — отлично!

У рулевого управления ситуация обратная — стуки, свидетельствующие об износе втулок, могут появиться при 30–50 тысячах км. Довольно быстро изнашивается шлицевое соединение валов.

При первом рестайлинге устранили ряд «косяков» — например, гул МКП на первой передаче, недоработки в электронике, сбои электромеханического стояночного тормоза. И главное — довели до ума моторы. Так что рестайлинговый Avensis — самый разумный выбор.





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Фото: Toyota