Названа недорогая и неугоняемая Тойота: салон просторный, багажник большой — журнал За рулем

Названа недорогая и неугоняемая Тойота: салон просторный, багажник большой

Новым Toyota Avensis третьего поколения (2008-2018 годы выпуска) продавался не очень хорошо, но в подержанном виде его «распробовали». И цены все еще привлекательные: уложитесь в полтора миллиона.

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В линейке «общемировых» седанов Тойоты среднеразмерный Avensis занимает промежуточное положение между Короллой и Камри.

Рыночный долгожитель: прошел два рестайлинга (2011, 2015).

Официальные продажи у нас прервали в 2012 году, но модель всё равно попадала в Россию по иным каналам — на вторичке достаточно машин второго рестайлинга.

Названа недорогая и неугоняемая Тойота: салон просторный, багажник большойToyota Avensis III
Toyota Avensis III

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Достоинства

  • Очень надежный.
  • Кузов хорошо противостоит коррозии.
  • Просторный салон, багажник 500 л.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Не интересует угонщиков.

Названа недорогая и неугоняемая Тойота: салон просторный, багажник большойAvensis критиковали за простоватое оформление и материалы, но по функционалу и эргономике вопросов нет. На фото — версия «первый рестайлинг».
Avensis критиковали за простоватое оформление и материалы, но по функционалу и эргономике вопросов нет. На фото — версия «первый рестайлинг».

Недостатки

  • Простецкие материалы салона.
  • Клиренс 140 мм.

Моторы

Все бензиновые моторы — атмосферные. Младший 1ZR-FAE 1.6 (132 л. с.) был доступен только в первый год продаж и сочетается лишь с МКП. Двигатель 2ZR-FAE 1.8 (147 л. с.) — самый массовый. Дружит с МКП или вариатором, равно как и топовый 2.0 (152 л. с.).

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Конструкции родственные. У всех алюминиевый блок, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Проблемы в целом одинаковые.

Повышенная склонность к образованию нагара и жору масла. По ранним моторам много жалоб на сбои электроники, управляющей высотой подъема впускных клапанов (Valvematic). У ранних машин быстро умирал водяной насос — после первого рестайлинга ставили модернизированный. Цепь ГРМ держится около 150 тысяч км.

У всех моторов с годами развивается затрудненный пуск в морозы. Всем рекомендован АИ‑95 — топливо с меньшим октановым числом ускорит деградацию. Все двигатели считаются надежными, финальный ресурс зависит от тщательности обслуживания — и составляет 250–300 тысяч км. Наиболее стойким признан мотор 2.0 — недомогания у него проявляются менее ярко.

Дизели семейства D‑4D (1.6, 2.0, чаще 2.2) попадали к нам в подержанном виде, в основном, из Европы. Про 1.6 мало что известно, а 2.2 хорошо знаком по RAV4 — весьма капризный и с невысоким для дизеля ресурсом. Однако имеет смысл его рассматривать, так как он сочетается с гидроавтоматом (двухлитровый — только с механикой).

Коробки передач

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Вариатор К111 (Aisin), по мнению создателей, способен на 250 тысяч км. В реальности это означает, что на отрезке 100–150 тысяч км неизбежна переборка с чисткой и заменой изношенных узлов. В их числе подшипники солнечной шестерни, кольца и фрикционы гидротрансформатора, масляный насос, иногда также соленоиды и сам ремень.

Любой ремонт вариатора дорог — по нынешним ценам и 200 тысяч рублей не предел.

Агрегат не раз модифицировали, версии после 2012 года стали немного менее нежными.

Автомат U660E/U760E (тот, что дружит с дизелем) — спокойный и долгоиграющий агрегат. К механическим коробкам также нет особых претензий. На тех, что работают с большими моторами, рекомендуют эпизодически менять масло.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска удостоена самых лестных отзывов. На многих машинах первые вмешательства требовались после 150 тысяч км. Раньше сдаются только втулки стабилизатора, да и они порой держатся свыше 80–100 тысяч — отлично!
  • У рулевого управления ситуация обратная — стуки, свидетельствующие об износе втулок, могут появиться при 30–50 тысячах км. Довольно быстро изнашивается шлицевое соединение валов.
  • При первом рестайлинге устранили ряд «косяков» — например, гул МКП на первой передаче, недоработки в электронике, сбои электромеханического стояночного тормоза. И главное — довели до ума моторы. Так что рестайлинговый Avensis — самый разумный выбор.


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Честные отзывы владельцев автомобилей

Euro NCAP: пять звезд. Водитель/пассажир — 93%, ребенок — 85%, пешеход — 78%, системы содействия безопасности — 81%.

Самое массовое предложение на вторичке: Avensis 1.8 CVT

Оптимальный выбор: Avensis 1.8 МКП

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Фото: Toyota

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