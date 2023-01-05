Названа недорогая и неугоняемая Тойота: салон просторный, багажник большой

В линейке «общемировых» седанов Тойоты среднеразмерный Avensis занимает промежуточное положение между Короллой и Камри.
Рыночный долгожитель: прошел два рестайлинга (2011, 2015).
Официальные продажи у нас прервали в 2012 году, но модель всё равно попадала в Россию по иным каналам — на вторичке достаточно машин второго рестайлинга.
Достоинства
- Очень надежный.
- Кузов хорошо противостоит коррозии.
- Просторный салон, багажник 500 л.
- Высокий уровень безопасности.
- Не интересует угонщиков.
Недостатки
- Простецкие материалы салона.
- Клиренс 140 мм.
Моторы
Все бензиновые моторы — атмосферные. Младший 1ZR-FAE 1.6 (132 л. с.) был доступен только в первый год продаж и сочетается лишь с МКП. Двигатель 2ZR-FAE 1.8 (147 л. с.) — самый массовый. Дружит с МКП или вариатором, равно как и топовый 2.0 (152 л. с.).
Конструкции родственные. У всех алюминиевый блок, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Проблемы в целом одинаковые.
Повышенная склонность к образованию нагара и жору масла. По ранним моторам много жалоб на сбои электроники, управляющей высотой подъема впускных клапанов (Valvematic). У ранних машин быстро умирал водяной насос — после первого рестайлинга ставили модернизированный. Цепь ГРМ держится около 150 тысяч км.
У всех моторов с годами развивается затрудненный пуск в морозы. Всем рекомендован АИ‑95 — топливо с меньшим октановым числом ускорит деградацию. Все двигатели считаются надежными, финальный ресурс зависит от тщательности обслуживания — и составляет 250–300 тысяч км. Наиболее стойким признан мотор 2.0 — недомогания у него проявляются менее ярко.
Дизели семейства D‑4D (1.6, 2.0, чаще 2.2) попадали к нам в подержанном виде, в основном, из Европы. Про 1.6 мало что известно, а 2.2 хорошо знаком по RAV4 — весьма капризный и с невысоким для дизеля ресурсом. Однако имеет смысл его рассматривать, так как он сочетается с гидроавтоматом (двухлитровый — только с механикой).
Коробки передач
Вариатор К111 (Aisin), по мнению создателей, способен на 250 тысяч км. В реальности это означает, что на отрезке 100–150 тысяч км неизбежна переборка с чисткой и заменой изношенных узлов. В их числе подшипники солнечной шестерни, кольца и фрикционы гидротрансформатора, масляный насос, иногда также соленоиды и сам ремень.
Любой ремонт вариатора дорог — по нынешним ценам и 200 тысяч рублей не предел.
Агрегат не раз модифицировали, версии после 2012 года стали немного менее нежными.
Автомат U660E/U760E (тот, что дружит с дизелем) — спокойный и долгоиграющий агрегат. К механическим коробкам также нет особых претензий. На тех, что работают с большими моторами, рекомендуют эпизодически менять масло.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска удостоена самых лестных отзывов. На многих машинах первые вмешательства требовались после 150 тысяч км. Раньше сдаются только втулки стабилизатора, да и они порой держатся свыше 80–100 тысяч — отлично!
- У рулевого управления ситуация обратная — стуки, свидетельствующие об износе втулок, могут появиться при 30–50 тысячах км. Довольно быстро изнашивается шлицевое соединение валов.
- При первом рестайлинге устранили ряд «косяков» — например, гул МКП на первой передаче, недоработки в электронике, сбои электромеханического стояночного тормоза. И главное — довели до ума моторы. Так что рестайлинговый Avensis — самый разумный выбор.
Euro NCAP: пять звезд. Водитель/пассажир — 93%, ребенок — 85%, пешеход — 78%, системы содействия безопасности — 81%.
Самое массовое предложение на вторичке: Avensis 1.8 CVT
Оптимальный выбор: Avensis 1.8 МКП
За те же деньги: Audi A6, Mazda 6, VW Passat, Volvo S60
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Фото: Toyota