Toyota RAV4 на вторичке: 2 серьезные проблемы и куча мелких недочетов

Самые затратные по устранению неисправности у японского кроссовера скрываются в основных агрегатах - двигателях и трансмиссии.

Toyota RAV4

Годы выпуска — 2013–2019

— 2013–2019 Цены — от 1 230 000 до 2 710 000 рублей

RAV4 расшифровывается как Recreation Active Vehicle — «транспортное средство для активного отдыха» (цифра четыре — это полный привод). Четвертое поколение кроссовера появилось в 2013 году, когда на рынке было уже полно конкурентов: VW Tiguan, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Kia Sportage.

Поэтому перед специалистами Тойоты стояла задача создать солидную и удобную машину, сохранив фирменную надежность. Японцы решили не рисковать, и под свежим кузовом оказались агрегаты от предыдущего RAV4.

Бензиновые моторы: все еще японское качество

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Базовый двухлитровый двигатель серии 3ZR-FE — с системой двойного изменения фаз, на впуске и выпуске. Муфты фазорегулятора ходят по 150 000 км, а цепной привод ГРМ — под 250 000 км.

Но у дорестайлинговых экземпляров были проблемы с системой Valvematic, которая меняет высоту подъема впускных клапанов. Актуатор мог выйти из строя уже к 50 тысячам км пробега, а стоил дорого — 40–50 тысяч рублей. «Рафики» 2015 года выпуска и младше от этой болезни избавлены.

Мотор не любит перегревов, которые обычно возникают из-за давно не меняного антифриза и забившегося радиатора, а смена масла рекомендована каждые 10 000 км, но лучше — еще чаще. Регулярная промывка нужна и дроссельному узлу, иначе он зарастает отложениями, что чревато неровной работой и плохим пуском.

Система VVT-i требует более тщательного подбора моторного масла. Слишком густое может стать причиной проблем с ГРМ. Рекомендуемый класс вязкости — 0w-30.

У многих бензиновых Тойот текут насосы системы охлаждения. И RAV4 — не исключение вне зависимости от мотора.

Но вот стуки изношенной муфты фазовращателя на впускном распредвалу — проблема исключительно 2-литровых версий. С мотором 2,5 л (2AR-FE) такого не происходит, и сальники коленвала здесь тоже не текут.

У бензинового мотора объемом 2,5 л отмечали ненадежную работу насоса системы охлаждения. Он довольно часто давал течи.

… но только не дизель!

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Специально для России 150-сильный дизель серии 2AD объемом 2,2 литра адаптировали: удалили сажевый фильтр, попутно перекалибровав топливную аппаратуру. Но надежнее агрегат от этого не стал. Форсунки редко служат дольше 100 000 км, а потом начинают отказывать одна за другой. Цена каждой — около 50 тысяч рублей.

Несмотря на калибровку, инжекторы грешат переливом топлива. Вследствие чего прогорают поршни и ускоренно стареет масло, в которое частицы дизтоплива попадают через поршневые кольца. Разбавленная соляркой смазка не способна должным образом защитить трущиеся пары. С лета 2015-го форсунки пошли другие, но на деле оказались ненамного надежнее прежних.

Прокладка головки блока теряет герметичность примерно через 150 000 км. Винят в этом не слишком жесткий блок, который покрывается микротрещинами в районе стыка с ГБЦ. А дальше начинается избыточный расход масла и антифриза. Итог — покрытые нагаром поршни и полный выход мотора из строя.

Коробки передач: выбирай любую

Надежная японская МКП сочетается только с 2-литровыми версиями. Сцепление здесь выхаживает до 200 000 км.

Вариаторы Aisin серий K111 и K111F могут дожить до 250 000 км пробега при условии спокойной городской эксплуатации без заездов на бездорожье и с регулярной заменой масла. Но в основном CVT сдаются после 150 000 км — чаще всего подводят опорные подшипники валов. При покупке важна хорошая диагностика со сканером (посмотреть возможные ошибки и основные рабочие параметры) и контролем состояния масла, а также ходовой тест кроссовера в разных режимах на предмет выявления шумов и рывков.

Старшие бензиновые и дизельные версии RAV4 шли с доработанной гидромеханикой от Camry — с усиленным гидротрансформатором и обновленным софтом. Коробка ходит долго при условии чистых радиаторов и свежего масла — обновлять его рекомендуется каждые 60 000 км пробега. Бензиновым вариантам полагался автомат U760F, дизельным — U660F.

Последний чуть требовательнее: у него ненадежные подшипники переднего планетарного ряда, и на пробеге около 150 000 км может появиться хруст. Если не обращать на него внимания, можно в итоге лишиться коробки.

Полный привод: слабые муфта и угловой редуктор

На всех «рафиках» резьбовая часть стойки заднего стабилизатора сильно выпирает вниз, и при езде по бездорожью ее можно погнуть. У вариантов с мотором 2,5 л к тому же слишком низко висит приёмная труба глушителя. Если все-таки съезжаете с асфальта, заблокируйте муфту заранее. Иначе при пробуксовке она неизбежно перегреется.

На RAV4 с мотором 2.5 клиренс уменьшался чуть ли не до 10 см из-за свисающего колена глушителя. Проблему решали недорого, переваривая его в сервисе после окончания гарантии. Погнутые стойки заднего стабилизатора можно заменить на аналог подешевле. Но тогда обязательно нужно добавить смазки под пыльник.

Кроме того, у муфты слабый подшипник вала, который обычно выдает себя сильным навязчивым «троллейбусным» гулом. Вариант решения проблемы от официалов Toyota — покупка узла в сборе за минимум 60 тысяч рублей.

Дорого! Есть альтернатива. По VIN-коду определяем разновидность агрегата, затем на профильном форуме по сводной таблице ищем подходящий подшипник. В итоге заказанная деталь, литр трансмиссионного масла плюс работа сервиса обойдется в 6–7 тысяч рублей.

Часто удается вернуть к жизни старый подшипник муфты — его можно вскрыть, промыть и заложить свежую смазку под сальник на корпусе. В интернете можно найти подробную информацию по восстановлению этого узла.

Угловой редуктор после 100 тысяч пробега может начать подтекать маслом через заднюю крышку, откуда выходит правый привод. Регулярный осмотр снизу позволит не допустить сильной течи, а ремонт в случае чего прост и недорог.

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