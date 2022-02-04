Toyota RAV4 на вторичке: 2 серьезные проблемы и куча мелких недочетов

Toyota RAV4
- Годы выпуска — 2013–2019
- Цены — от 1 230 000 до 2 710 000 рублей
RAV4 расшифровывается как Recreation Active Vehicle — «транспортное средство для активного отдыха» (цифра четыре — это полный привод). Четвертое поколение кроссовера появилось в 2013 году, когда на рынке было уже полно конкурентов: VW Tiguan, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Kia Sportage.
Поэтому перед специалистами Тойоты стояла задача создать солидную и удобную машину, сохранив фирменную надежность. Японцы решили не рисковать, и под свежим кузовом оказались агрегаты от предыдущего RAV4.
Бензиновые моторы: все еще японское качество
Базовый двухлитровый двигатель серии 3ZR-FE — с системой двойного изменения фаз, на впуске и выпуске. Муфты фазорегулятора ходят по 150 000 км, а цепной привод ГРМ — под 250 000 км.
Но у дорестайлинговых экземпляров были проблемы с системой Valvematic, которая меняет высоту подъема впускных клапанов. Актуатор мог выйти из строя уже к 50 тысячам км пробега, а стоил дорого — 40–50 тысяч рублей. «Рафики» 2015 года выпуска и младше от этой болезни избавлены.
Мотор не любит перегревов, которые обычно возникают из-за давно не меняного антифриза и забившегося радиатора, а смена масла рекомендована каждые 10 000 км, но лучше — еще чаще. Регулярная промывка нужна и дроссельному узлу, иначе он зарастает отложениями, что чревато неровной работой и плохим пуском.
У многих бензиновых Тойот текут насосы системы охлаждения. И RAV4 — не исключение вне зависимости от мотора.
Но вот стуки изношенной муфты фазовращателя на впускном распредвалу — проблема исключительно 2-литровых версий. С мотором 2,5 л (2AR-FE) такого не происходит, и сальники коленвала здесь тоже не текут.
… но только не дизель!
Специально для России 150-сильный дизель серии 2AD объемом 2,2 литра адаптировали: удалили сажевый фильтр, попутно перекалибровав топливную аппаратуру. Но надежнее агрегат от этого не стал. Форсунки редко служат дольше 100 000 км, а потом начинают отказывать одна за другой. Цена каждой — около 50 тысяч рублей.
Несмотря на калибровку, инжекторы грешат переливом топлива. Вследствие чего прогорают поршни и ускоренно стареет масло, в которое частицы дизтоплива попадают через поршневые кольца. Разбавленная соляркой смазка не способна должным образом защитить трущиеся пары. С лета 2015-го форсунки пошли другие, но на деле оказались ненамного надежнее прежних.
Прокладка головки блока теряет герметичность примерно через 150 000 км. Винят в этом не слишком жесткий блок, который покрывается микротрещинами в районе стыка с ГБЦ. А дальше начинается избыточный расход масла и антифриза. Итог — покрытые нагаром поршни и полный выход мотора из строя.
Коробки передач: выбирай любую
Надежная японская МКП сочетается только с 2-литровыми версиями. Сцепление здесь выхаживает до 200 000 км.
Вариаторы Aisin серий K111 и K111F могут дожить до 250 000 км пробега при условии спокойной городской эксплуатации без заездов на бездорожье и с регулярной заменой масла. Но в основном CVT сдаются после 150 000 км — чаще всего подводят опорные подшипники валов. При покупке важна хорошая диагностика со сканером (посмотреть возможные ошибки и основные рабочие параметры) и контролем состояния масла, а также ходовой тест кроссовера в разных режимах на предмет выявления шумов и рывков.
Старшие бензиновые и дизельные версии RAV4 шли с доработанной гидромеханикой от Camry — с усиленным гидротрансформатором и обновленным софтом. Коробка ходит долго при условии чистых радиаторов и свежего масла — обновлять его рекомендуется каждые 60 000 км пробега. Бензиновым вариантам полагался автомат U760F, дизельным — U660F.
Последний чуть требовательнее: у него ненадежные подшипники переднего планетарного ряда, и на пробеге около 150 000 км может появиться хруст. Если не обращать на него внимания, можно в итоге лишиться коробки.
Полный привод: слабые муфта и угловой редуктор
На всех «рафиках» резьбовая часть стойки заднего стабилизатора сильно выпирает вниз, и при езде по бездорожью ее можно погнуть. У вариантов с мотором 2,5 л к тому же слишком низко висит приёмная труба глушителя. Если все-таки съезжаете с асфальта, заблокируйте муфту заранее. Иначе при пробуксовке она неизбежно перегреется.
Кроме того, у муфты слабый подшипник вала, который обычно выдает себя сильным навязчивым «троллейбусным» гулом. Вариант решения проблемы от официалов Toyota — покупка узла в сборе за минимум 60 тысяч рублей.
Дорого! Есть альтернатива. По VIN-коду определяем разновидность агрегата, затем на профильном форуме по сводной таблице ищем подходящий подшипник. В итоге заказанная деталь, литр трансмиссионного масла плюс работа сервиса обойдется в 6–7 тысяч рублей.
Угловой редуктор после 100 тысяч пробега может начать подтекать маслом через заднюю крышку, откуда выходит правый привод. Регулярный осмотр снизу позволит не допустить сильной течи, а ремонт в случае чего прост и недорог.