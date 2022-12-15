Названа лучшая иномарка за 600 тысяч. Спорим, вы о ней мечтали?

За 600 тысяч рублей на вторичном рынке есть немало интересных автомобилей. Но, к сожалению, не все они заслуживают рекомендации к покупке. Особенно если речь идет о бизнес-седане.
Но эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев знает что посоветовать. В этот раз он предлагает присмотреться к Toyota Camry шестого поколения.
Это будет автомобиль в возрасте 14+ лет и с пробегом около 300 тысяч км (есть в продаже и версии с меньшим пробегом, что при учете возраста выглядит сомнительно).
Коробки передач
Если вас не смущает механика, то лучше предпочесть ее — она абсолютно неубиваема. Но устанавливалась она исключительно на Camry с 2,4-литровым мотором, что, впрочем, только плюс.
Седан с 3,5-литровым двигателем оснащался 5- и 6-ступенчатыми автоматами, которые тоже получили звание «вечных», но только среди тех автомобилистов, которые не проезжали с ними более 300 тысяч км. При таком пробеге потребуются вложения.
Двигатели
Мотор 2.4 имеет мощность 167 л.с., что хорошо в плане налогообложения.
У Camry пятого поколения этот двигатель был склонен к перегревам, но с выходом шестого поколения проблему решили. Также исчезли срывы резьбы болтов головки. Поэтому данный мотор предпочтительнее, чем его более мощный собрат.
Двигатель V6 3.5 имеет мощность 277 л.с., что грозит не только большим транспортным налогом, но и нескромным аппетитом — 20 литров 95-го бензина на 100 км в городских условиях. Среди минусов мотора — появление нагара и залегание колец, масложор (лечится заменой колец), быстрый износ звездочек и цепи ГРМ.
Заманчивый, но авантюрный вариант
Среди плюсов Toyota Camry шестого поколения — прекрасная подвеска, богатый и комфортный салон, хорошо сопротивляющийся коррозии кузов.
Машина с пробегом 300 тысяч км потребует вложений, как и другие.
Но работ будет меньше.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «6 лучших авто с пробегом до 600 тыс. рублей».
Фото: Toyota