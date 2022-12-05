6 лучших авто с пробегом до 600 тыс. рублей

Разобрали все доступные и самые популярные на рынке варианты: от Гранты до седана бизнес-класса. У каждой машины есть свои неоспоримые плюсы и минусы.

Какой автомобиль будем искать?

Хорошие седаны

Возраст: 2–15 лет

Пробег: 30–300 тысяч км

Цена: 600 тысяч рублей

1. Лада Гранта

2–3 года, пробег до 50 тысяч км.

Гранты с АКП ценятся выше, у трехлетки за те же деньги пробег будет под сотню. Автомат Jatco JF414E архаичный и исключительно стойкий — ходит 300 тысяч км.

До 50 тысяч км с Грантой ничего ужасного не происходит. Может сломаться что-нибудь типа катушки зажигания, термостата и моторчика стеклоомывателя. Но по сегодняшним меркам и для многих иномарок это уже норма. Ближе к 100 тысячам может закапризничать МКП (многое зависит от манер предыдущего владельца).

Возможных моторов у Гранты четыре, ни один не отличается особой надежностью. Восьмиклапанные дешевле, проще в ремонте и пригодны к многократной капиталке. С середины 2018 года актуальные 11186 (87 л. с.) и 21127 (106 л. с.) оснащают «безвтыковыми» поршнями.

Тот же мотор 11186, коробки передач и шасси — у Датсунов с более комфортными салонами. Цены на вторичке почти такие же.

Главная беда Лад — низкое качество запчастей. В магазинах полно изделий, мягко говоря, некондиционных. И да — кузов Гранты быстро ржавеет.

Вердикт! Для сложных времен — нормальная машина.

2. Renault Logan (2 поколение)

3–5 лет, пробег до 120 тысяч км.

Самая доступная из иномарок, если не считать малочисленных, непопулярных и быстро ржавеющих «китайцев». Второе поколение (с 2015 года) и выглядит не страшно, и достоинств не растеряло.

Доступен с тремя моторами 1.6 — «реношными» K7M (82 л.с.), K4M (102 л.с.) и «ниссановским» H4M (113 л.с.). У всех есть свои заморочки, проявляющиеся к 100–150 тысячам км. По неприхотливости и простоте обслуживания 8-клапанный K7M с чугунным блоком — чемпион. По надежности лучший — K4M. По экономичности и динамике — алюминиевый H4M с цепным приводом ГРМ. Опасных болезней не выявлено, ресурс у всех свыше 300 тысяч км.

К МКП вопросов нет. Автомат не славен покладистым нравом. Легко перегревается, течи стартуют еще до 100 тысяч км, на 150 тысячах часто нужна переборка.

Подвеска как бы неубиваемая, но у небережливых водителей слишком быстро выходят из строя шаровые и передние ступичные подшипники. От тряски же часто перегорают лампочки. Досадных мелочей немало, но в целом соотношение цена-качество у Логана достойное, и общий ресурс велик.

Вердикт! Беспроигрышный вариант — с учетом последующей перепродажи.

3. Volkswagen Polo

7–9 лет, пробег 80–150 тысяч км.

Набор слабостей изрядный — обусловлен «бюджетными» решениями и материалами. Протекают дверные уплотнители, закисают втулки стеклоочистителя, дребезжат топливные трубки.

К главным агрегатам также есть вопросы. Изначальный мотор CFNA 1.6 (85 или 105 л. с.) донимал стуком поршней, шумом цепи ГРМ, трещинами выпускного коллектора, поломками водяных помп и утечками антифриза. Новый CWVA 1.6 (90 или 110 л. с.) пришел с рестайлингом в 2015 году. У него ременный привод, он более тихий, ломается реже, но страдает высоким масляным аппетитом. По ресурсу примерный паритет: 300 тысяч км — не предел.

С коробками ситуация лучше. Механика чрезвычайно стойкая — к 150 тысячам изнашиваются тросы и кулиса, а «железо» все еще на высоте. Гидроавтомат — адаптированный Aisin TF‑60SN с ресурсом 250 тысяч. Главное — не перегревать и следить за уровнем и чистотой масла.

Защита от коррозии, возможно, лучшая среди конкурентов. Подвеска плотная, хотя и не всепрощающая.

Предлагают также европейский Polo-хэтчбек. Он дороже, богаче оснащен и с иным набором агрегатов. Самое массовое сочетание — наддувный 1.4 с роботом. Не годится, если интересует большой ресурс.

Вердикт! Особых противопоказаний к покупке седана нет.

Еще три варианта за 600 000 рублей (включая самый заманчивый) — на второй странице