Назван бренд с самым старым модельным рядом в мире

Далеко не все производители выпускают новые поколения своих автомобилей каждые 6–7 лет. Некоторые делают это раз в 8 лет и реже.

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Постоянная борьба за покупателей привела к тому, что автопроизводители из Китая, Соединенных Штатов, Европы, Японии, Кореи, Индии, России, Турции и Вьетнама постоянно улучшают свои машины, выпуская новые поколения.

В исследовании Motor1 были изучены 705 моделей в продаже от 30 производителей. Оказалось, что далеко не все помешаны на обновлениях. Например, Tesla выпускает те же машины, что и 8 лет назад. И это только второе место рейтинга.

Для сравнения брались две даты — начало декабря 2022 года и день, когда автопроизводитель представил ту или иную модель. В расчет не брались «подтяжки лица», рестайлинг и любые другие обновления — только появление новых поколений.

На сегодняшний день самым молодым автомобилем является Chevrolet Montana третьего поколения, представленный на прошлой неделе. На другом конце рейтинга Lada Niva Legend, представленная в апреле 1977 года.

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«Как и следовало ожидать, Lada — автопроизводитель с самым старым ассортиментом продукции. Средний возраст этой российской модельной линейки составляет 18,9 года. Несмотря на импульс, приданный в последние годы ее бывшим владельцем Renault, Lada исторически страдала от российской бюрократии, отсутствия инноваций и сильной зависимости от местного рынка», — пишут авторы исследования.

Удивительно, что второе место заняла Tesla. Средний показатель модельного ряда компании — 7,8 года. Tesla Model S была впервые представлена в марте 2009 года, за ней последовала Model X в сентябре 2015 года. Самым свежим автомобилем является Model Y, которая была представлена в марте 2019 года — почти 4 года назад.

Третье место заняла индийская компания Mahindra.

На инфографике ниже марки с самыми свежими модельными рядами.

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Фото: Motor1, Marko Kovic / Unsplash