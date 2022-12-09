Из Chevrolet Camaro сделают кроссовер — журнал За рулем

Из Chevrolet Camaro сделают кроссовер

И это далеко не все планы GM. Изменится и Cadillac Escalade.

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Концерн General Motors намерен создать два суббренда. Один — на основе Cadillac Escalade, а другой — на основе Chevrolet Camaro. То есть Escalade и Camaro станут брендами, под которыми будут выпускаться несколько моделей.

Ранее появилась информация, что отдельным брендом станет и Chevrolet Corvette. Это позволит выпускать несколько автомобилей «на тему», и вот как это будет выглядеть.

Модельный ряд Escalade будет состоять как минимум из трехрядного кроссовера (он уже есть) и кроссовероподобного минивэна. Обе модели глобальные — их поставки планируются во все страны мира, где представлен GM.

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Также у Escalade будут внедорожные седан и (или) универсал, наподобие Audi Allroad. Останется ли ли в модельном ряду пикап (который уже есть)? Скорее всего. Все эти машины идейно будут вариациями Escalade в разных кузовах.

Что касается Camaro, в модельном ряду бренда будет уже знакомый всем маслкар (в том числе в версии кабриолет), а также кроссовер (трех- или пятидверный).

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Такой подход уже проверен компанией Ford, которая выпустила кроссовер Mustang Mach-E. Удивительно, но желающих купить его оказалось больше, чем ожидалось, и предприятие не справляется с количеством заказов.

На данный момент вся эта информация от Car and Driver остается неподтвержденной. Об планах GM изданию поведал «свой человек в руководстве концерна».

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Фото: GM

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