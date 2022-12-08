Exeed LX стал полноприводным - дата начала продаж

Также кроссовер получил новый бензиновый двигатель

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Пока в продаже представлена только переднеприводная версия компактного кроссовера Exeed LX. Она предлагается по цене от 2 999 900 до 3 299 900 рублей.

Но с 15 декабря в России начнутся продажи полноприводного кроссовера.

Его интеллектуальная система управления полного привода Torque on Demand АWD очень интересна. Задние колеса подключаются при необходимости всего за 0,07 секунды. Момент подключения зависит от дорожных условий.

Привод на все колеса подключается при начале движения и разгонах, заносах и пробуксовках. Водитель же может выбирать любой из 6 режимов движения: Экономичный, Комфортный, Спортивный, Снег, Грунт и 4×4.

Также новая версия кроссовера оснащается 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем TGDI, мощность которого составляет 150 л.с. Этот эе мотор устанавливается и на Exeed TXL. В паре с ним идет 7-скоростной робот.

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В список оборудования входят подогревы и вентиляция сидений, панорамная крыша, система контроля качества воздуха, обогревы лобового стекла, руля и форсунок омывателя, а также многое другое.

Заказать полноприводный кроссовер Exeed LX AWD можно уже сейчас. Стоимость версии будет объявлена в день старта продаж — 15 декабря 2022 года.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены.

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Фото: Chery