Обновленный Geely Emgrand — названы цены — журнал За рулем

Обновленный Geely Emgrand — названы цены

Начальная комплектация стала попроще, что отразилось на стоимости седана.

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Внешних изменений у обновленного Geely Emgrand нет. Но комплектации машины пересмотрены.

Например, в базе автомобиль оснащается галогенными фарами с задержкой выключения после запирания дверей и с регулировкой по высоте, наружные зеркала имеют электропривод и обогрев. Также есть задний парктроник и 16-дюймовые колеса.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены

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В салоне — пластиковый руль с многофункциональными кнопками, аналоговая панель приборов и 10,25-дюймовый экран управления мультимедийной системы. Кроме того, в базе обновленный автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности и системой контроля давления в шинах.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены

Под капотом по-прежнему находится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 114 л.с. и 147 Нм. В паре с ним устанавливается пятиступенчатая механика. Также покупатель может выбрать вариатор.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены

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Стоит такой обновленный Geely Emgrand 62 900 юаней, что в переводе на наши деньги — около 562 тысяч рублей. В топовой комплектации седан продается по цене 72 900 юаней или 651 тысяча рублей.

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Фото: Geely

Обновленный Geely Emgrand — названы цены

Начальная комплектация стала попроще, что отразилось на стоимости седана.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены — фото 1375952Обновленный Geely Emgrand — названы цены — фото 1375953Обновленный Geely Emgrand — названы цены — фото 1375951Обновленный Geely Emgrand — названы цены
Обновленный Geely Emgrand — названы цены

Начальная комплектация стала попроще, что отразилось на стоимости седана.

Обновленный Geely Emgrand — названы цены — фото 1375952Обновленный Geely Emgrand — названы цены — фото 1375951Обновленный Geely Emgrand — названы цены — фото 1375953Обновленный Geely Emgrand — названы цены
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