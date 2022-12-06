Начальная комплектация стала попроще, что отразилось на стоимости седана.

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Внешних изменений у обновленного Geely Emgrand нет. Но комплектации машины пересмотрены.

Например, в базе автомобиль оснащается галогенными фарами с задержкой выключения после запирания дверей и с регулировкой по высоте, наружные зеркала имеют электропривод и обогрев. Также есть задний парктроник и 16-дюймовые колеса.

В салоне — пластиковый руль с многофункциональными кнопками, аналоговая панель приборов и 10,25-дюймовый экран управления мультимедийной системы. Кроме того, в базе обновленный автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности и системой контроля давления в шинах.

Под капотом по-прежнему находится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 114 л.с. и 147 Нм. В паре с ним устанавливается пятиступенчатая механика. Также покупатель может выбрать вариатор.

Стоит такой обновленный Geely Emgrand 62 900 юаней, что в переводе на наши деньги — около 562 тысяч рублей. В топовой комплектации седан продается по цене 72 900 юаней или 651 тысяча рублей.

Бывший дизайнер АЗЛК высказался о новом Москвиче: «Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе», — объяснил он свою точку зрения.

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Фото: Geely