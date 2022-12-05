Бывший дизайнер АЗЛК высказался о новом Москвиче

«Что касается внешности, приходит на ум старая шутка: был бы я Шаляпин, пел бы иначе», — объяснил он свою точку зрения.

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев работал на предприятии с 1974 по 1987 годы. Он считает, что новый Москвич 3 имеет современный дизайн, но есть несколько нюансов.

«В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная „китайщина“. Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета — верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампера», — цитирует Газета.ру слова Зайцева.

Свое мнение он объяснил шуткой: «Был бы я Шаляпин, пел бы иначе».

Зайцев думает, что этот кроссовер вряд ли будут модернизировать ради самобытности — для этого нужны деньги и время на перенастроийку оборудования.

От себя добавим, что наладить выпуск автомобиля всего за несколько месяцев — большое достижение. И это с учетом времени на поиски партнеров. Это позволило сохранить рабочие места не только на самом предприятии. Далее завод будет переходить к мелкоузловой сборке и производству собственных автомобилей.

Напомним, что Москвич 3 оснащается 150-сильным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра. С ним в паре идут либо 6-ступенчатая механика, либо вариатор.

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Фото: «Москвич»