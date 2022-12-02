У АВТОВАЗа будет свой банк

Распоряжение об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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АВТОВАЗ купит РН банка, который принадлежит альянсу Renault-Nissan и итальянской группе UniCredit. Подпись президента потребовалась потому, что банк находится в списке банков, для покупки долей которых необходимо разрешение президента.

В данный момент идет обсуждение сделки. Renault и Nissan принадлежит по 30% акций РН банка. Еще 40% владеет Юникредит банк.

«АВТОВАЗ совместно с акционерами и профильным министерством обсуждают возможные детали такой сделки», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы автопроизводителя.

Таким образом, АВТОВАЗ купит холдинговую компанию BARN B.V. — именно через нее Renault, Nissan и Юникредит банк владеют РН банком.

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РН банк специализируется на выдаче автокредитов населению и занимается факторинговым финансированием автодилеров. Надо полагать, что после покупки финансовое учреждение продолжит заниматься той же работой.

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Фото: АВТОВАЗ