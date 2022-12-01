Chery готовит еще один кроссовер OMODA

В продаже, в том числе и в России, он появится в 2023 году.

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Chery начала дорожные испытания нового кроссовера с кодовым названием T1EJ. Он сделан на той же платформе, что и Tiggo 7 PLUS. Также известно, что автомобиль может в итоге получить название OMODA 8.

У новинки прямоугольная хромированная решетка радиатора с логотипом посередине. Также видны узкие фары и противотуманки под ними, а по краю капота, кажется, идет светодиодная полоска.

На другом снимке видна панорамная крыша, часть которой может сдвигаться, открывая большой кусок неба над головами пассажиров. Задняя часть автомобиля стилистически очень напоминает Land Rover.

Салон, как и внешность, получился «квадратным». Видно проекционный дисплей HUD и большие мониторы панели приборов и мультимедийной системы.

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Так как новый автомобиль построен на той же платформе, что и Tiggo 7 PLUS, он будет оснащаться бензиновыми двигателями 1.5Т и 1.6Т. Не исключены и гибридные силовые установки.

А вот еще один новый кроссовер Chery — T26: этот среднеразмерный автомобиль будет стоить около 1,7 млн рублей.

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