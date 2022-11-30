Этот среднеразмерный автомобиль будет стоить около 1,7 млн рублей.

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Снимки были сделаны во время дорожных испытаний. На одном можно как следует рассмотреть переднюю часть кроссовера, на втором — бок автомобиля.

Надо полагать, что Chery намерена сменить фамильный дизайн, и Т26 станет первым автомобилем, который его получит.

Кроссовер получил многоугольную решетку радиатора большого размера, узкие матричные фары и довольно симпатичные «усы» на переднем бампере.

Длина Chery T26 составит более 4,8 м, но при этом автомобиль не кажется громоздким увальнем, даже несмотря на прямые линии кузова. Автомобиль получит скрытые дверные ручки, снижающие сопротивление встречному потоку воздуха и уровень шума.

Мы уже видели фотографии салона и отметили его богатое оснащение. Помимо двух больших экранов есть большой проекционный дисплей, а все кнопки — сенсорные (что, кстати, не всегда удобно).

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По двигателям точной информации пока нет. Ожидается, что Chery T26 будет оснащаться мотором Chery 2.0T Kunpeng, который устанавливается на Tiggo 8. Его мощность составляет 254 л.с. и 390 Нм. Еще у машины будет новая автоматическая коробка.

Кстати, этот же мотор появится на спортивной версии седана Chery Arrizo 8, который скоро появится в России.

Также Chery T26 получит гибридную силовую установку, о которой пока ничего не известно.