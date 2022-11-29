Эта модель обязательно приедет в Россию, а внешне автомобиль больше похож на четырехдверное купе.

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Не так давно мы писали, что Chery, в российском модельном ряду которой представлены только кроссоверы, скоро начнет поставлять в нашу страну седаны. Их будет два — Arrizo 5 (конкурент Лады Весты и Hyundai Solaris) и Arrizo 8 (конкурент Toyota Camry и Kia K5).

Сегодня Chery запатентовала спортивную версию Arrizo 8. Она будет отличаться от «обычной» узкими фарами и двумя сдвоенными патрубками выхлопной системы, интегрированными в задний бампер. Но главное отличие — двигатель.

Вместо турбированного 1,6-литрового бензинового мотора мощностью 197 л.с. спортивная версия седана получит турбированный двигатель объемом 2 литра. Его мощность составит уже 254 л.с. и 390 Нм.

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Для России мощность спортивной версии Chery Arrizo 8 может быть снижена до 250 л.с., что позволит покупателям сэкономить на транспортном налоге.

Двигатель будет работать в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, который отличается высокой скоростью переключения передач.

Эта парковка работает как торговый автомат (видео), а место на ней стоит от 18 млн рублей.

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Изображение: Патентное бюро КНР, Autohome.com.cn