Место в такой футуристической роботизированной парковочной системе стоит от 18 млн рублей.

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Вождение автомобиля в большом городе — не самое расслабляющее занятие. Но это ничто по сравнению с квестом «Найди парковку возле дома».

Поэтому некоторые застройщики Нью-Йорка придумали и внедрили высокотехнологичное решение — автоматические парковки, работающие по принципу торговых автоматов.

Согласно отчету CNBC, место в таком гараже обойдется в сумму от 300 тысяч до 595 тысяч долларов (от 18 до 36 млн рублей). Но это ерунда, так как сами квартиры в центре Нью-Йорка стоят по нескольку миллионов долларов.

«Как бы безумно это ни звучало, 300 000 долларов за парковочное место в жилом доме считается разумной ценой в Нью-Йорке», — рассказала CNBC риелтор Сенада Адзем.

Парковка работает очень просто: вы заезжаете на платформу, система считывает идентификационную метку на вашей машине и дальше — дело техники.

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Камеры «осматривают» автомобиль, чтобы убедиться, что двери и багажник закрыты, а затем платформа с машиной отправляется в хранилище. Чтобы забрать автомобиль, достаточно приложить ключ-карту к сканеру и дождаться доставки машины.

При этом автомобиль на платформе будет стоять уже носом к выезду, и владельцу не придется маневрировать задним ходом, чтобы выехать из гаража.

Фото, видео: YouTube