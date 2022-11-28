Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — журнал За рулем

Ford Mondeo вернулся в Россию - цены

Параллельный импорт машин идет из Китая - все они в очень богатых комплектациях.

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Дилеры начали завозить в Россию Ford Mondeo. Также они принимают заказы на эту модель.

Объявления о продаже седанов появились на Авито Авто. В частности, предлагаются две версии Mondeo. Это рестайлинговые модели пятого поколения.

Одна оснащается гибридной силовой установкой на базе 2-литрового двигателя. Ее мощность составляет 187 л.с. В паре с установкой работает вариатор.

Ford Mondeo вернулся в Россию — цены

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В комплектацию входят: климат-контроль, кожаный салон, люк с электроприводом, обогревы передних сидений, зеркал, заднего стекла и руля, электроприводы передних сидений, зеркал и рулевой колонки с памятью, автоматический парковщик.

Ford Mondeo вернулся в Россию — цены

Также есть складные ручки дверей, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, система контроля слепых зон, камера заднего вида, круиз-контроль, 8 подушек безопасности, мультируль, аудиосистема с 8 динамиками, ксеноновые фары, электростеклоподъемники и многое другое.

Ford Mondeo вернулся в Россию — цены

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Стоит такой Ford Mondeo 3,1 млн рублей.

Вторая версия тоже оснащается гибридной силовой установкой на базе 2-литрового бензинового двигателя, но ее мощность составляет уже 238 л.с. Уровень оснащения не указывается, но дилер обещает продать автомобиль за 2,7 млн рублей.

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Фото: Ford

Ford Mondeo вернулся в Россию — цены

Параллельный импорт машин идет из Китая — все они в очень богатых комплектациях.

Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — фото 1373888Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — фото 1373889Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — фото 1373887Ford Mondeo вернулся в Россию — цены
Ford Mondeo вернулся в Россию — цены

Параллельный импорт машин идет из Китая — все они в очень богатых комплектациях.

Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — фото 1373888Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — фото 1373887Ford Mondeo вернулся в Россию — цены — фото 1373889Ford Mondeo вернулся в Россию — цены
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Отзывы о Ford Mondeo (6)

Ford 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.

Недостатки:

Клиренс

Комментарий:

Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!

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