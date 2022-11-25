Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Эта некогда очень популярная модель не поставлялась в Россию более 8 лет.

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В Россию начали завозить по схеме параллельного импорта хэтчбеки Nissan Note третьего поколения. Все поставляемые автомобили представлены в топовой комплектации Aura.

Совершенно новый автомобиль стоит 1,9 млн рублей, пишет Газета.ру, а цены экземпляры с пробегом около 3000 км ниже примерно на полмиллиона рублей. Также дилеры предлагают привезти Nissan Note на заказ.

Особый интерес вызывает силовая установка хэтчбеков. Двигатель внутреннего сгорания в ней работает как генератор и не связан с колесами. Он заряжает батарею, от которой питаются электромоторы. Объем мотора составляет 1,2 литра, а его мощность достигает 82 л.с.

Поэтому Nissan Note третьего поколения предлагается как с передним приводом, так и с полным.

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Переднеприводные хэтчи имеют мощность 136 л.с., а полноприводные варианты имеют дополнительно 68-сильный двигатель на задней оси. То есть машина отличается невероятной динамикой, даже если сравнивать ее с автомобилями других классов, в том числе премиальными.

Фото: Nissan