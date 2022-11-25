Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — журнал За рулем

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Эта некогда очень популярная модель не поставлялась в Россию более 8 лет.

Материалы по теме
В продаже появился новый внедорожник Toyota

В Россию начали завозить по схеме параллельного импорта хэтчбеки Nissan Note третьего поколения. Все поставляемые автомобили представлены в топовой комплектации Aura.

Совершенно новый автомобиль стоит 1,9 млн рублей, пишет Газета.ру, а цены экземпляры с пробегом около 3000 км ниже примерно на полмиллиона рублей. Также дилеры предлагают привезти Nissan Note на заказ.

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Особый интерес вызывает силовая установка хэтчбеков. Двигатель внутреннего сгорания в ней работает как генератор и не связан с колесами. Он заряжает батарею, от которой питаются электромоторы. Объем мотора составляет 1,2 литра, а его мощность достигает 82 л.с.

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Поэтому Nissan Note третьего поколения предлагается как с передним приводом, так и с полным.

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Материалы по теме
Все Toyota в новостях о боях — от одного дилера

Переднеприводные хэтчи имеют мощность 136 л.с., а полноприводные варианты имеют дополнительно 68-сильный двигатель на задней оси. То есть машина отличается невероятной динамикой, даже если сравнивать ее с автомобилями других классов, в том числе премиальными.

Фото: Nissan

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Эта некогда очень популярная модель не поставлялась в Россию более 8 лет.

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — фото 1373460Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — фото 1373461Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — фото 1373462Новый Nissan по цене Весты появился в продаже
Новый Nissan по цене Весты появился в продаже

Эта некогда очень популярная модель не поставлялась в Россию более 8 лет.

Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — фото 1373460Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — фото 1373461Новый Nissan по цене Весты появился в продаже — фото 1373462Новый Nissan по цене Весты появился в продаже
Наше новое видео
Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»
Спальное место, лазер в фарах... — чем удивил новый китайский кроссовер
Новая Лада Гранта или Веста с пробегом — что выбрать?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров285
Оцените материал
0:0

Отзывы о Nissan Note

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: