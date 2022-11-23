С чем китайские машины приезжают в сервис

Составлен список самых популярных услуг, которые оказываются в сервисе китайским автомобилям. Статистику собрал аналитический центр АГ «АВИЛОН». Также были названы несколько нестандартных обращений в сервис.
Этой осенью самыми популярными услугами среди владельцев китайских машин стали шиномонтаж и плановое ТО, приводит статистику РГ. Также популярностью пользовалась подготовка автомобилей к зиме.
Подготовка к зиме включает в себя несколько операций. Это и проверка аккумуляторной батареи с подзарядкой, если это необходимо, или заменой, и нанесение на стекла машины специального покрытия, которое отталкивает воду и не дает образовываться ледяной корке. Подобное покрытие наносят и на уплотнители, чтобы двери не примерзали.
Также при подготовке машины к зиме возможна досрочная замена свечей зажигания, что облегчает пуск двигателя на морозе. Вместе с этим не лишним будет промыть дроссельную заслонку и форсунки.
Реже владельцы китайских автомобилей этой осенью обращались в сервис для замены тормозных дисков и колодок, а также масла в автоматических коробках.
Среди совсем редких обращений — обновление и доустановка ПО и ЭРА-ГЛОНАСС, диагностика подвески, дооснащение дверей доводчиками и внешний тюнинг.
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Фото: Jimmy Nilsson Masth / Unsplash