Новый седан Kia начали поставлять в РФ

Официально эта модель в нашу страну не поставлялась. А теперь есть как совершенно новые машины, так и экземпляры с незначительным пробегом.

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Речь идет о бизнес-седане Kia K8, который завозят в нашу страну по схеме параллельного импорта. Среди объявлений преобладают предложения о продаже едва подержанных машин 2021 года с пробегами менее 20–10 тысяч километров. Но есть и совершенно новые экземпляры.

Kia K8 2022 года выпуска стоит 4,99 млн рублей. Он оснащен 300-сильным двигателем объемом 3,5 литра, 8-ступенчатым автоматом и имеет передний привод.

Список оборудования — очень широкий. В него входят: 9 подушек безопасности, система предотвращения столкновений, датчик усталости водителя, система распознавания дорожных знаков, система контроля слепых зон, датчик давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, система адаптивного освещения, датчики дождя и света, лазерные фары, обогрев лобового стекла, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки.

Кроме того, в оснащение входят система кругового обзора, проекционный дисплей, дистанционный запуск двигателя, система открытия багажника без помощи рук, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки, система «старт-стоп», премиальная аудиосистема, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений, панорамная крыша с люком, солнцезащитные шторки в задних дверях и многое другое.

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Автомобили 2021 года выпуска имеют схожие комплектации, но среди них попадаются более доступные по цене автомобили и с полным приводом. Также есть экземпляры с менее мощным 198-сильным двигателем объемом 2,5 литра.

Кроме того, представлены и машины с гибридной силовой установкой, в основе которой — 1,6-литровый бензиновый мотор. Мощность таких Kia K8 составляет 230 л.с. Привод может быть как передним, так и полным.

Автомобили обвинили в ожирении (не шутка!) — они превращаются в больших неповоротливых увальней. И вот почему.

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Фото: Kia