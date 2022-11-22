Машины обвинили в ожирении. Это не шутка!

Автомобили превращаются в больших неповоротливых увальней. И вот почему.

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Автомобильная промышленность медленно двигается в сторону электрификации с ее невероятно тяжелыми батареями, а габариты машин от поколения к поколению растут. Когда-то популярными были модели класса С, но теперь их место заняли машины класса В, которые просто догнали их по размерам.

Последние данные, собранные JATO, выявили увеличение среднего веса автомобилей на 21% с 2001 по 2022 год. Согласно данным, средний вес автомобиля 2001 года составлял 1328 кг. Количество килограммов увеличивалось каждый год и в 2022 году составило 1600.

Как уже говорилось, проблема ожирения автомобилей связана с тяжелыми батареями гибридов и электромобилей. Кстати, даже гибридные машины весят на 32% больше, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Электрифицированный Peugeot 208 весит 1530 кг против 1153 кг бензиновой версии. То же самое относится к Volkswagen ID.3 и Golf, которые весят 1830 и 1388 кг соответственно.

За 21 год изменились и стандарты безопасности. Больше систем безопасности — больший вес. Например, недавно представленный Volvo EX90, который является одним из самых безопасных, весит 2818 кг. Его предшественник, XC90 первого поколения, весил всего 2018 кг.

Кроме того, автомобили становятся все больше и больше. Volkswagen Golf третьего поколения, выпускавшийся с 1991 по 1998 годы, имел длину 4074 мм. Длина нынешнего, восьмого поколения модели составляет 4248 мм. Длина Ford Explorer 1995 года составляла 4844 мм, а современная версия модели вытянулась на 5050 мм.

В итоге автомобили, относившиеся к определенному классу двадцать лет назад, по сегодняшним меркам могут вписаться по своим габаритам только в более скромный класс.

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Наконец, популярность кроссоверов тоже повлияла на средний вес и размеры автомобилей. В Европе и России раньше ездили на небольших автомобилях эконом-класса и городских субкомпактах, теперь популярны субкомпактные и компактные кроссоверы. Последние на 27% тяжелее седанов и хэтчбеков и на 54% тяжелее городских субкомпактов начала века.

Весь этот лишний вес надо перемещать, затрачивая все больше и больше энергии, будь она электрической или в виде ископаемого топлива.

В России появится новый недорогой мотоцикл — он станет хорошей альтернативой Honda CB300R и BMW G 310 R.

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Фото: Noelle / Unsplash