В России появится новый недорогой мотоцикл

И он станет хорошей альтернативой Honda CB300R и BMW G 310 R.

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С тех пор, как индийский автомобильный гигант Mahindra купила Peugeot Motocycles, вышло уже несколько новых моделей под брендом Peugeot. Но все это были скутеры.

Теперь на подходе новый байк. На Миланском мотосалоне EICMA-2022 компания Peugeot представила свой первый мотоцикл под названием PM-01 300 — стрит в стиле нео-ретро, который идеально вписывается в класс мотоциклов с двигателями объемом 300 «кубиков».

Байк оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 292,4 куб. см с жидкостным охлаждением и электронным впрыском топлива. Мощность мотора составляет 29 л.с. при 9000 об/мин, а его крутящий момент достигает 17 Нм при 7000 об/мин. Мощность передается на заднее колесо через шестиступенчатую механическую коробку передач. По мощности Peugeot PM-01 300 сравним с другими 300-кубовыми байками. В частности, со своими основными конкурентами Honda CB300R и BMW G 310 R.

Мотоцикл имеет перевернутую переднюю вилку с золотым напылением для более премиального вида, регулируемый моноамортизатор сзади, дисковые передние и задние тормоза размером 280 и 240 миллиметров соответственно, двухканальную систему ABS в базе.

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Также у мотоцикла полностью светодиодная оптика и полноцветный TFT-дисплей, а в бак нейкида помещается 12,5 литров, чего хватить на несколько сотен километров.

Цены на новинку пока не объявлены, но надо думать, что мы узнаем их ближе к весне, когда мотоцикл поступит в продажу.

Фото: Peugeot Motocycles