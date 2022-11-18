Названы наиболее подорожавшие машины с пробегом

И те, которые, наоборот, стали дешевле за 10 месяцев 2022 года.

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Эксперты «Открытие Авто» и компании Haraba, изучив рынок подержанных автомобилей в возрасте до трех лет Москвы и Подмосковья, выявили наиболее подорожавшие с начала года модели.

Возглавил его Kia Sportage. Кроссовер подорожал на 18%: в январе за него просили в среднем 2,17 млн рублей, а в октябре уже почти на 400 тысяч рублей больше. При этом недостатка предложений на модель на вторичном рынке нет — одновременно в продаже находится 430–480 Kia Sportage.

В пятерку лидеров также вошли три модели Lada и кроссовер Toyota RAV4, которые стали дороже на 12%. Средняя цена Toyota RAV4 в возрасте до трех лет сегодня составляет 3,232 млн рублей, Lada Vesta — 1,106 млн рублей, Lada Largus — 1,058 млн, а Niva Travel — 1,149 млн рублей.

Но некоторые из 20 самых востребованных на вторичке автомобилей, наоборот, подешевели. Это популярный кроссовер Volkswagen Tiguan, который подешевел на 2%. Еще доступнее по цене стал лифтбек Skoda Octavia (-3%).

Удивительно, но снизилась и средняя цена на популярный внедорожник Toyota Land Cruiser. Причем на существенные 5%. Также подешевели и две модели BMW — кроссовер X5 (-8%) и седан BMW 3-й серий (-4%).

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«Если оценить динамику изменения цен автомобилей с пробегом в более узком „коридоре“, например, только в течение октября, то несложно заметить, что почти половина из 20 наиболее востребованных на рынке Московского региона машин немного (в переделах пары процентов) подешевели. Немало продавцов продолжают сейчас вести бизнес по принципу восточной торговли, уступая покупателям только в том случае, если сроки продажи товара становятся неприемлемо долгими. В ноябре эти же процессы наверняка сохранятся», — пишут исследователи.

Топ-20 популярных автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за 10 месяцев 2022 года

Место Марка и модель Средняя цена в окт. 2022 Динамика окт./сен. 2022 Динамика окт./янв. 2022 1 KIA Sportage 2 572 252 —4% 18% 2 Lаda Vesta 1 105 614 3% 12% 3 Lada Largus 1 058 365 3% 12% 4 Toyota RAV-4 3 232 068 —1% 12% 5 Lada Niva Travel 1 149 436 —3% 10% 6 Toyota LC Prado 5 845 910 0% 7% 7 Toyota Camry 2 881 922 —1% 7% 8 Renault Logan 888 128 1% 6% 9 Mazda CX-5 2 754 317 0% 6% 10 KIA Rio 1 352 893 0% 6% 11 Hyundai Solaris 1 316 845 —1% 5% 12 Renault Duster 1 511 452 —3% 5% 13 BMW 5 4 566 793 1% 3% 14 Hyundai Creta 1 681 336 —4% 2% 15 Mercedes-Benz E 4 199 937 —2% 1% 16 Volkswagen Tiguan 2 811 279 —3% —2% 17 Skoda Octavia 1 845 779 0% —3% 18 BMW 3 3 607 518 —2% —4% 19 Toyota LC 8 105 303 —3% —5% 20 BMW X5 7 735 349 0% —8%

Чем оказалась доработанная коробка АВТОВАЗа — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указал на один интересный факт.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС