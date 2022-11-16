Чем оказалась доработанная коробка АВТОВАЗа

Это первая коробка, для которой на АВТОВАЗе сделали компьютерный расчет всех деталей.

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В Сети появилась новость о том, что АВТОВАЗ доработал механическую коробку передач.

В результате внедрения тросового привода и нового механизма переключения, не требующего регулировок, улучшилась четкость переключения передач. Также был снижен уровень шумов и вибраций, а во время морозов больше нет тугих переключений, благодаря, в том числе, новому полусинтетическому маслу.

Вот такая тросовая коробка 2181 теперь есть у автомобилей марки Лада. А что легло в основу этой механической коробки? Давно всем знакомая «восьмерочная» пятиступка.

«Мы проделали большую работу, чтобы наша механическая трансмиссия была такой же современной и эффективной, как и автомат. Механическая коробка передач открывает массу возможностей, как с точки зрения маневренности, так и по части экономии. Автомат — более сложный узел, и при его поломке вам, скорее всего, придется менять трансмиссию полностью, что, конечно, будет дольше и дороже», — заявили на предприятии.

Но тут нужно обратить внимание на то, что в сообщении не указаны даты. То есть доработанная механическая коробка АВТОВАЗа — хоть и хорошая, но не новость. И вот почему.

главный редактор журнала «За рулем»:

— Все это чистая правда. С одной лишь маленькой поправкой: все эти изменения датируются 2012 годом. Именно тогда была внедрена тросовая коробка 2181.

Это первая коробка, для которой на АВТОВАЗе сделали компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам — рычагов, вилок, картеров. Но в основе — все та же «восьмерочная» пятиступка.

Механизм переключения еще тогда перенесли из масляной ванны в нижней части коробки наверх, где он смазывается в масляном тумане. Это позволило минимизировать риск протечки масла (прежде в нижней части коробки находились фиксаторы штоков и вилки заднего хода, выключатель фонарей заднего хода, сальник выбора передач) и облегчить переключения после ночевки автомобиля на морозе, когда масло в коробке еще застывшее.

Механизм переключения доводила до ума немецкая фирма Schaffler, знакомая многим по качественным запчастям. Именно поэтому появился новый задающий механизм, который обеспечивает четкость переключений, и новые алюминиевые вилки включения.

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Тогда, к слову, перешли с минералки на полусинтетику — это тоже облегчило переключения. Тогда же уменьшили объем заливаемого масла на треть — вот вам экономия трансмиссионки.

Тогда же внедрили новые двухконусные синхронизаторы на первой и второй передачах. И так далее.

Так что все сказанное верно, но с поправкой на 10 лет. Зачем же АВТОВАЗу понадобилось об этом рассказывать? Чтобы объяснить покупателям: автомата пока нет, но и механическая коробка очень хороша. Пиарщикам надо выписать премию за проделанную работу.

Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»