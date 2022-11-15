Volkswagen уже публиковал тизеры этой модели, но теперь дизайн новинки пересмотрели.

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Компания Scout Motors (входит в концерн Volkswagen AG) по-новому взглянула на концепт внедорожника, производство которого запланировано на 2026 год.

Заявлено, что у автомобиля будет «прямая осанка, напоминающая классические модели Scout». Несмотря на все усилия высветлить опубликованный тизер в Photoshop, разглядеть детали машины не получилось. Но и без того видно, что концепт имеет внедорожные шины и квадратный, но со скругленными углами, кузов и рельефный капот. Также видны большие прямоугольные зеркала заднего вида, рейлинги на крыше и белый кожаный (?) салон.

Volkswagen ранее заявлял, что Scout Motors была создана как независимая компания для разработки, проектирования и производства пикапа и внедорожника. Первые прототипы появятся уже в следующем году, хотя производство планируется начать не раньше 2026 года. Также известно, что в основу машин ляжет новая платформа.

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Для фанатов Scout запущен форум на ScoutMotors.com, где будут публиковаться анонсы мероприятий и встреч. Там же можно будет пообщаться с разработчиками. В VW отметили, что автопроизводители «редко получают возможность привлечь потребителей на столь раннем этапе процесса проектирования».

«Мы запустили этот форум для открытого диалога, чтобы услышать, что ожидают потребители от совершенно новых автомобилей Scout, и создать место, где соберутся бывшие, настоящие и будущие фанаты Scout», — говорит генеральный директор Scout Скотт Кио.

Фото: Scout Motors