Медведев и Рогозин пообещали новейшую технику для СВО

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Как заявили заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, уже скоро в зоне СВО появится новейшее российское оружие.
«В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнёт поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу», — цитирует РИА Новости Дмитрия Рогозина.
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Речь идет об «экспериментальном вооружении», в котором до настоящего времени не было особой нужды.
«Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», — объясняет Рогозин.
В частности, речь идет и о легких ударных дронах, испытывать которые будут «прямо на фронте».
Кроме того, Рогозин рассказал о высокоточных планирующих боеприпасах, которые разрабатываются частными компаниями при поддержке инспекторской группы «Царские волки».
«Мы исходим из того, что у нас есть те боеприпасы, которые есть, которые надо доработать, в том числе сделать их планирующими, поставить на них некие компоненты, на эти боеприпасы, которые позволят их высокоточно применять», — пояснил Дмитрий Рогозин.
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Есть и разработки, которые позволят эффективно бороться с беспилотниками противника.
«Это опорно-поворотные устройства с элементами искусственного интеллекта, которые также испытывались различными нашими организациями и которые могут достаточно легко крепиться на транспортных средствах, на тех же самых пикапах. Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками противника», — уточняет Рогозин.
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Фото: Ian Baldwin / Unsplash