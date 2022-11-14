В новом исследовании была обнаружена тревожная тенденция, идущая на рекорд.

Материалы по теме Неожиданно — у Chery появилась спортивная модель

В России растет число микрозаймов, которые берут на авторемонт и запчасти для автомобилей, выяснили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. В ходе исследования они проанализировали цели более 100 тысяч займов, выданных в России в сентябре и октябре 2022 года.

Доля займов на покупку запчастей и на оплату работы мастеров сервисов достигла рекордного значения — 12,9% (год назад она составляла 7,7%). В начале года только 9% микрозаймов бралось на ремонт и запчасти, а летом — 5,4%.

По мнению аналитиков Webbankir, резкий рост связан с подготовкой автомобилей к зиме. К тому же в России чаще покупают подержанные автомобили, которые нуждаются в ремонте. Стоимость ремонта при этом выросла, что и заставляет автолюбителей занимать деньги.

Материалы по теме В России начались продажи еще двух китайских машин

Также в сентябре-октябре этого года значительно выросла доля займов на срочные непредвиденные расходы — до 15% против 9,4% в июне-августе. Положительную динамику показали и займы на крупные покупки (одежда, бытовая, техника и электроника, мебель и т.д.) и на лечение. Они увеличились до 11,7% и 6,6% соответственно, против 9,3% и 4,6% в летние месяцы. Увеличилась и доля займов, которые берут на рефинансирование долгов, — с 1,3 до 2%.

Знаменитая лужа продолжает красиво топить автомобили — видео.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Christian Buehner / Unsplash