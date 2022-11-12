Знаменитая лужа продолжает красиво топить автомобили

После каждого дождя на краю лужи собираются зеваки и снимают попытки пересечь водную преграду.

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Эта лужа находится в Руффорд Милл Форд (Ноттингемшир, Великобритания) и стала всемирно известной благодаря местным жителям. Часть из них пытается преодолеть лужу на автомобиле, а другие снимают это на телефоны.

Наводнения после дождей в Ноттингемшире не редкость, а глубина именно этой лужи достигает 46 сантиметров. Это не проблема для многих кроссоверов и тем более внедорожников, но легковушки нередко получают в ней гидроудар.

Один ютубер по имени Том Сандерленд постоянно снимает автомобили, проезжающие через Раффорд Милл Форд. На его канале уже более 100 видеороликов, в которых местные автомобилисты пытают счастья в луже.

В последнем видео Сандерленда показано, например, как утонул BMW 4-й серии. Двигатель машины заглох уже на выезде из лужи, но водитель его все же смог запустить, чем наверняка нанес ему еще больше повреждений. Есть здесь и синий Bentley Bentayga, буквально таранящий воду, и небольшой хэтчбек Vauxhall, который словил гидроудар (кстати, слышно, что возле лужи стоят и наши соотечественники — мужчина объясняет женщине, почему из выхлопной трубы Vauxhall вдруг повалил белый дым).

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Некоторые водители, знающие, насколько глубока лужа и какие броды способны преодолевать их автомобили, получают массу удовольствия от лужи, проезжая по ней на высокой скорости, чтобы забрызгать зевак. Но у машин этих шутников нередко отрываются бамперы и другие детали.

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Фото, видео: YouTube