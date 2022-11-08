В результате вероятное наступление на Херсон может быть сорвано.

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Вместо такого надежного прикрытия для пехоты, как БТР-70 и БТР-80 с колёсной формулой 8×8, ВСУ придется использовать легкобронированные внедорожники — французские VAB и британские Husky TSV. При этом, согласно данным Военной хроники, ВСУ планируют прорыв на Бериславском направлении.

Что же случилось с БТРами? БТР-70 и БТР-80 были утрачены в боях, а натовские БТРы VAB и Husky, а также американские тягачи FMTV M1083 с защищенной кабиной, просто не могут ездить — у них нет колес.

Изначально колеса, конечно же, были, но их шины посекло осколками. Поставить же вместе с автомобилями запасные комплекты колес в НАТО не догадались. Поэтому вся иностранная бронетехника оказалась, по факту, списанной и непригодной к боевым действиям.

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ВСУ, конечно же, применили смекалку и натянули на диски шины другого размера… Но тем самым только добили машины. Оказалось, что ставить на натовские БТР нештатные шины нельзя. Из-за этого у них перегреваются и выходят из строя трансмиссии, а также происходят серьезные поломки в двигателях. К тому же на нештатной резине БТРы легко застревают на бездорожье.

Есть данные, что до начала предполагаемого наступления ВСУ потеряют около 70% бронетехники, и тогда речи о наступлениях уже не будет — им придется перейти к пассивной обороне.

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Фото: VAB