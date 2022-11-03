Kia готовит к продажам новую недорогую модель

При этом внешне автомобиль будет похожим на Mohave.

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Судя по всему, пикап Kia, о котором давно ходят слухи, наконец-то становится реальностью. Модель уже появилась на тестах на дорогах общего пользования. Внешне он кажется похожим на Mohave. Кроме того, он имеет четыре двери и большой дорожный просвет.

Светодиодные фары выглядят так же, как у Kia Mohave. Похожи и крылья (хоть и без пластиковых накладок), а также решетка радиатора, передние стойки, двери и зеркала заднего вида.

А вот задняя часть, естественно, совершенно другая. Да и клиренс заметно увеличен. Грузовая платформа закрыта, но видно, что имеет квадратную форму и очень сильно удлиняет задний свес.

Kia Mohave — рамный внедорожник и оснащается 3-литровым дизельным двигателем, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Эта конфигурация кажется идеальной для пикапа, который сможет конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger. Но пока нет подтверждений, что в основе пикапа — Mohave. Кроме того, выпускаемый с 2008 года внедорожник слишком стар, чтобы стать основой для новой модели.

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Как отмечает The Korean Car Blog, в марте прошлого года Kia заявила о подготовке двух электрических пикапов, которые должны быть представлены к 2027 году. Один из них будет «специализированным пикапом», а другой — «стратегической моделью для развивающихся рынков». Автомобиль на снимке, скорее всего, «стратегическая модель».

Фото: bobaedream.co.kr