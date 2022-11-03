ОСАГО станет международным

География действия страхования расширится. Это хорошо или плохо?

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Парламентское собрание Союза России и Белоруссии одобрил законопроект «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства», согласно которому у наших стран появится единый полис ОСАГО. Это должно упростить жизнь автомобилистам, пересекающим российско-белорусскую границу в обоих направлениях

«Проект концепции согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Подготовку и внесение на рассмотрение Парламентского собрания проекта модельного законодательного акта планируется осуществить до конца 2022 года. Последующее приведение национального законодательства в соответствие с модельным законом с выходом на единый страховой полис планируется к середине 2023 года», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы парламента Союзного государства.

За идею создания единого ОСАГО выступают в РСА, называя его финальной стадией большого интеграционного процесса и сближения законодательства государств.

Единое ОСАГО будет вводиться постепенно. Сначала появятся возможность покупать полисы с расширением на другую страну, что заменит страховку «Зеленая карта», за которую нужно доплачивать. Если выезды в Белоруссию не планируются, то покупать полис с расширением, конечно же, будет необязательно.

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Отмечается, что стоимость полиса ОСАГО с расширением будет одинакова для автомобилистов обеих стран. Надо сказать что белорусское ОСГО обходится водителям дешевле, чем российское ОСАГО. И пока непонятно, подорожает ли ОСГО или подешевеет ОСАГО.

Второй этап подразумевает сближение законодательств двух стран в том, что касается страхования, а главной сложностью могут стать российские подзаконные акты.

Машины с пробегом начали дешеветь. Но у этой позитивной новости есть и обратная, негативная сторона.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС